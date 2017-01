Pasaporte para la Copa

Río Duero Soria estará en la Copa. Ayer, en la última jornada para el corte, los sorianos consiguieron la clasificación pese a que no dependían de si mismos. El equipo soriano hizo los deberes y derrotó a Castellón, mientras que Textil Santanderina, el equipo que podía dejarle fuera de la competición copera, perdía por 0-3 ante Ibiza. Necesitaban ganar al menos dos sets los cantábros para mantenerse por encima de Río Duero en la tabla, y no lo hicieron, por lo que será el Río Duero Soria el que estará en la Copa.



Río Duero Soria debía ganar su partido por encima de todo y saltó a la pista decidido a no dar opciones a su rival. El conjunto soriano, muy motivado, fue una avalancha en los primeros compases del encuentro, que se iniciaba con un punto de saque directo de Sevillano. A partir de ahí, Winkelmuller se convertía en una pesadilla para el Mediterráneo Castellón y Río Duero Soria colocaba el 0-5 en el luminoso. Pero los locales reaccionaron con contundencia y dos puntos de saque de Teixeira acortaban las distancias hasta el 4-6. Esta vez era Salvador el que aparecía en escena para volver a poner tierra de por medio y dar alas a los sorianos (6-10).



Río Duero Soria parecía tener el set controlado, jugando con mucha potencia en ataque y defendiendo con uñas y dientes ante un rival que jugaba al límite, pero que no conseguía frenarle. El partido se jugaba a rachas, y los locales volvían a hacer la goma (11-13), gracias sobre todo a sus grandes esfuerzos en defensa-. Pero el ataque soriano era demoledor y los visitantes acabaron anotándose la manga por 21-25.



La dinámica del partido no cambiaba en el inicio del segundo set. Río Duero Soria seguía mostrándose intratable en ataque y, de la mano de Winkelmuller y Salvador volvía a abrir brecha en el luminoso (1-4). Pero un bloqueo ganador de los locales y un par de errores forzados de los sorianos permitían al equipo local empatar a 5 puntos. No quedó ahí la cosa y Mateo Castrillo lideraba la remontada local (6-5). Ponían toda la carne en el asador los locales, que con otros dos bloqueos ganadores colocaban el 10-6 en el luminoso. No conseguía ahora Río Duero Soria deshacerse de la presión del equipo castellonense, aunque Winkelmuller apretaba el luminoso hasta el 11-10. No conseguían los sorianos culminar la remontada. La defensa local trabajaba sin descanso en un choque que se había convertido en un toma y daca constante, con cambios de saque y continuos empates, aunque siempre era el Mediterráneo Castellón el que se adelantaba en el luminoso y los sorianos los que tenían que remar contracorriente.



Pero la calidad individual de los sorianos volvía a imponerse y dos puntos consecutivos de Salvador colocaban el 21-23 en el luminoso y significaban el golpe definitivo para que los visitantes se anotasen también la segunda manga tras 30 intensos minutos.



La igualdad y las alternancias fueron la tónica en el inicio del tercer set, hasta que un parcial de 0-3 liderado por Winkelmuller y Salvador permitía a los sorianos tomar la primera ventaja importante en el luminoso (10-13). Desde Santander llegaban a demás noticias de la derrota momentánea de la Santanderina, y Río Duero se volcaba. Pero Castellón no había dicho su última palabra y Castrillo apretaba el marcador (17-18). La igualdad volvía a ser absoluta, pero algunos errores en el servicio del equipo local permitieron a Río Duero Soria volver a tomar ventaja (19-22), una renta que resultaría ya definitiva para que los sorianos se anotasen el set y el partido.



Hubo que esperar aún algunos minutos para que se certificase la derrota de la Santanderina ante Ibiza Voley, pero llegó, y desató la euforia entre la expedición de un equipo soriano que será de la partida en la Copa.