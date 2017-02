Yolanda de Gregorio: «La cárcel no se ha acabado, necesita infraestructuras»

Yolanda de Gregorio Pachón (El Burgo de Osma, 1971) acaba de llegar la Subdelegación del Gobierno con la ilusión de terminar los proyectos pendientes en materia de infraestructuras y dar un empujón al empleo. La Autovía del Duero o la de Navarra están en su agenda, si bien el proyecto de la cárcel, que conjuga ambas vertientes, no tiene un horizonte claro ni en el tiempo ni es su uso definitivo.

Pregunta.- ¿Cómo recibió el nombramiento? ¿Lo esperaba?

Respuesta.- Para ser subdelegada del Gobierno hay que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es ser funcionaria de Cuerpos y Escalas del Grupo A1, lo que conllevaba que determinadas personas no pudiesen ser. Era un puesto de libre designación.

Soy funcionaria y he ejercido en el mundo local y en el mundo de la Junta de Castilla y León. El hecho de que haya trabajado en distintas administraciones y de que la presidenta del PP también apostó por mi –quiero que conste que le agradezco que haya confiado en mi– ayudó.

Creo que es un puesto apasionante, que requiere dedicación y esfuerzo al cual me comprometo. Es un puesto muy ilusionante, sobre todo porque transmite la acción del Gobierno y puedo ayudar con ello a ayudar a los ciudadanos.

P.- Con esa experiencia en administración local y regional ¿Cómo se asume este nuevo reto?

R.- El mundo de la administración local aporta conocimiento directo de los ciudadanos. Ocupar el puesto de secretaria de Ayuntamiento hizo que el contacto directo con los ciudadanos fuera muy íntimo porque van al Ayuntamiento, te cuentan sus problemas y todas sus inquietudes.

Otras de las cosas muy buenas que tiene la administración local es que sabes de diferentes temas. Conoces temas de urbanismo, de servicios sociales, de hacienda... Esa es la gran ventaja del mundo local. En la Comunidad Autónoma conocemos todos los entresijos de un nivel mucho más alto en el cual se tratan temas de agricultura, de pesca, de medio ambiente, servicios sociales pero con mayor profundidad.

La Administración del Estado es el culmen que cualquier funcionario pueda tener. Es una administración muy grande. Es una administración que recoge toda la acción del Gobierno y son muchas las competencias que tiene en diferentes temas. Sobre todo para mi hay dos fundamentales. Uno es la sociedad del bienestar, una política que genera empleo. El Gobierno de esta nación está haciendo un esfuerzo muy considerable. Y por otra parte está el tema de la seguridad, tan importante para los ciudadanos.

P.- ¿Qué retos tiene el Gobierno de España con esta provincia?

R.- El Gobierno cree en el pilar básico del bienestar social. El empleo. En el año 2013 había 7.200 personas desempleadas y gracias al esfuerzo de todos los ciudadanos y de las políticas del Gobierno ahora estamos en 4.600. Eso es un dato muy significativo. Debemos seguir luchando para que la tasa de desempleo baje. Eso es un gran reto para el Gobierno y sobre todo para esta provincia.

Otro dato muy importante está en la Tesorería de la Seguridad Social. Tiene que haber más personas de Soria que contribuyan y estén afiliados. Estamos hablando de que en 2008 había 40.500 personas y ahora tenemos 37.600. Eso significa que se está generando empleo pero tenemos que intentar que las empresas se ubiquen en Soria y que ello conlleve la generación de empleo.

Ejemplos tenemos en Ólvega, en El Burgo de Osma, en Soria capital... Tiene que haber empresas que se instalan en Soria y que lleguen a unas ratios que nos permitan decir que Soria se está activando.

Aparte del empleo existen muchos retos y uno de los principales para mi es finalizar los proyectos que están en marcha. La delegada del Gobierno, cuando estuvo en mi toma de posesión, también se comprometió a eso, a luchar por todos los proyectos que están en Soria, y uno de los principales, la A-11.

P.- ¿Hay una fecha firme para concluir la A-11? ¿No se volverán a ver obras paradas?

R.- Soy burgense y transito por la A-11, y sí puedo decir que el Ministerio de Fomento y el Gobierno sí que ha apostado por ella. Las obras se iniciaron y siguen llevándose a cabo. Una de las cuestiones más importantes es el compromiso de este Gobierno por finalizar la A-11. Existe, es una obra plurianual y eso señala que el compromiso del Gobierno es finalizarla. El escenario presupuestario finaliza en 2019. Tenemos un margen para finalizarlo, pero las obras se siguen ejecutando y el compromiso del Gobierno de España sigue firme.

P.- ¿Se pueden esperar avances en esta legislatura en la A-15 entre Soria y Tudela?

R.- Se conocen las pautas que había que seguir en cada momento. Lo primero era finalizar la Soria-Medinaceli y está finalizada. Después, retomar la A-11, y se está trabajando en ella. El siguiente paso, como se dijo, era la A-15, sobre todo la conexión de la A-11 con la A-15.

El Ministerio de Fomento ha puesto en conocimiento de la delegada del Gobierno y de esta Subdelegación que se están llevando a cabo los trámites procedimentales adecuados para adaptar el impacto ambiental a la situación real de los proyectos. Por eso digo que sí que están en tramitación. Requiere un proceso y como todos los procesos administrativos lleva un tiempo. Iremos paulatinamente analizándolo y estudiándolo, pero es fundamental que todo siga sus cauces y sus trámites.

P.- ¿Es sostenible invertir en el ferrocarril soriano? ¿Y no invertir?

R.- No se puede decir que no se haya invertido en la línea Soria-Torralba. Es imposible decir eso, sí que se ha invertido. Ha una serie de kilómetros en los que se han hecho actuaciones. De los 93 sólo faltan 46 por ejecutar. Esos 46 kilómetros significan modernizar la línea férrea y apostar porque se utilice al igual que las carreteras.

Sí que se han realizado diferentes actuaciones. Se han cambiado modelos de trenes y a partir de 2013 se han iniciado nuevas actuaciones. El Gobierno nacional sí que sigue apostando tanto por las infraestructuras viarias y las ferroviarias. Sobre todo hay un dato muy importante es que el Estado ha reconocido esa línea como obligación de servicio público. ¿Qué lleva ese reconocimiento? El Estado asume el déficit de la línea, es un hecho muy importante a tener en cuenta.

P.- A Numancia 2017 se le pide que deje dos posos, un proyecto científico y el Centro de Recepción de Visitantes ¿se verá antes de que acaben los actos en 2019?

R.- Respecto a Numancia 2017 siempre hemos tenido colaboración por parte de la Administración del Estado, con el Ayuntamiento y con sus promotores. El alcalde de Soria se reunió con el director general de Bellas Artes. Se va a seguir trabajando con esa Dirección y con Hacienda. El Gobierno de España seguirá trabajando en lo que considere y se le pida y lo que se pueda. El Centro de Interpretación será un tema que según se demande se estudiará pero hay que dejar todo a las propuestas que nos puedan formular.

P.- ¿Todavía es negociable el uso futuro del edificio del antiguo Banco de España?

R.- ¿En qué términos me lo plantea?

P.- El alcalde sigue apostando por el Museo Nacional de Fotografía...

R.- Puedo decir que el Banco de España es una demanda de todos los ciudadanos de Soria, que es darle un uso, y hay una demanda para que la Comisaría de Policía Nacional tenga un nuevo destino.

Se han barajado diferentes propuestas. En el Plan de Actuación Específico para Soria (Paes) se recogió un determinado uso. Pero actualmente el uso que se le pretende dar y para el que se está trabajando es el de que sea la sede de la Subdelegación del Gobierno. Por tanto, este edificio (la actual Subdelegación) será donde se albergue la Comisaría de Policía.

P.- ¿Cabría la Policía Local, ya que se habló de comisaría conjunta?

R.- Son diferentes administraciones. Este edificio es nuestro, de la Administración del Estado, por tanto será un sitio en el que se ubiquen sus funcionarios.

P.- ¿Se puede hacer algo para que Soria no sea vista como un lugar de paso? Hay numerosos traslados por ejemplo en la Guardia Civil...

R.- Hoy mismo me he reunido con el comisario nacional de Policía y el teniente coronel de la Guardia Civil para tratar diferentes temas. Ellos siempre lo han manifestado públicamente, que tenemos los funcionarios que atienden todas las necesidades de los funcionarios sorianos. La plantilla sigue siendo la misma pero tenemos los funcionarios que atienden todos los servicios.

En Soria se le abren las puertas a todo aquel que quiera venir. Pero es una cuestión de personas y los puestos de trabajo son de personas. A la gente que quiera venir le abrimos las puertas, le abrimos el corazón y les ayudamos en todo pero es algo libre el poder quedarse o no.

P.- ¿Hay fecha de apertura para la cárcel? ¿En qué situación está?

R.- Hemos tenido un año sin presupuestos porque estábamos con un Gobierno en funciones. No le puedo decir ninguna fecha exacta de apertura del centro penitenciario. Tendremos que ver las consignaciones presupuestarias y la tramitación.

Eso sí que quiero que quede claro, la cárcel no se ha acabado. Necesita una serie de infraestructuras que se tienen que llevar a cabo como son el colector de saneamiento, la electricidad, la dotación de equipamiento y un proyecto paisajístico acorde con el entorno.

P.- ¿Se mantiene el uso penitenciario para ese edificio?

R.- Las circunstancias, cuando se planteó llevar a cabo la construcción de ese centro penitenciario eran las que eran. Había una serie de ratios de población. Actualmente y desde 2010, hay 17.000 personas reclusas menos.

Este dato no solamente afecta a esta construcción de Soria, sino que afecta a otras construcciones de otros sitios como Valencia y Málaga. Es una política y una decisión que tendrá que tomar Instituciones Penitenciarias.

P.- La Junta, Europa y las instituciones sorianas han articulado un plan contra la despoblación dotado con 80 millones de euros. ¿Tiene previsto el Gobierno de España participar o presentar medidas complementarias?

R.- El tema de la despoblación es uno de los temas importantes para esta provincia pero también para otras. El Gobierno nacional apoyará medidas para erradicar este tema. Significa que necesitamos proyectos, que se realicen propuestas por diferentes sectores, ámbitos empresariales. Manifestaremos nuestra máxima colaboración con todas las administraciones para que conjuntamente ayudemos a luchar contra la despoblación.

P.- Tras un año especialmente malo en siniestralidad vial ¿se va a hacer algo para corregirlo en las carreteras sorianas?

R.- Se están creando diferentes infraestructuras para mejorar la calidad de vida en los más de 500 kilómetros que tienen las carreteras del Estado. Se trabaja con diferentes actuaciones como la A-11, proyectos de construcción de la A-15... Pero tenemos que ver también cuáles son las causas de siniestralidad. Dos de cada tres accidentes vienen provocados por animales y sobre todo por los corzos.

P.- ¿Se puede hacer algo para solucionar esta situación?

R.- Es un tema que requiere estudio y tiempo. Es un tema de medio ambiente y la fauna es libre, se mueve. A lo mejor habría que hacer políticas de descaste u otro tema. Pero tengo que reunirme con el delegado territorial de la Junta de Castilla y León y ver la situación en la que se encuentra y los motivos. Y con Tráfico, que es muy importante para mí, porque realizan una labor muy importante en las carreteras.

P.- En su investidura destacó la voluntad de diálogo. ¿Ya se ha reunido con otras administraciones?

R.- Mi postura desde un primer momento ha sido de colaboración y la pretendo seguir manteniendo. El día que tuve el acto de toma de posesión el alcalde de Soria no estaba –se excusó, me llamó– pero tengo una muy buena relación con el alcalde de Soria y con el presidente de la Diputación. Mi actitud será siempre de colaboración. He quedado con ellos que en próximas semanas nos reuniremos para tratar temas comunes, intercambiar opiniones, y siempre en el marco de la colaboración y la lealtad.

P.- ¿Se ha planteado ya algún tipo de demanda desde otras instituciones sorianas?

R.- Aún no me he reunido con ellos pero no sólo van a ser reuniones de cortesía. Tengo una relación estrecha con ellos y trataremos los temas fundamentales de la provincia de Soria porque ambos, tanto la administración autonómica como la local con la Diputación y el Ayuntamiento tratarán los temas que nos afectan.

P.- Una de las demandas municipales es la apertura del Centro de Referencia Estatal. ¿En qué punto está el proceso?

R.- En ese tema, en 2015 fue cuando se creó. Ha sido un año en el cual nos hemos encontrado sin presupuestos. No se ha podido hacer, ha sido un año de procesos electorales. Se van a estudiar diferentes fórmulas de actuación. Se ha pensado en hablar de temas de concesión pública o privada. Lo que sí que tiene que quedar claro es que va a ser un centro de alta especialización en el cual se va a tratar con personas que se encuentren en situación de dependencia.

P.- En materia de juzgados se llegó a pedir una Ciudad de la Justicia y más recientemente un quinto juzgado. ¿Es viable?

R.- Ese tema ahora mismo lo desconozco. Lo que sí puedo decir es que se están haciendo importantes reformas en el palacio de los Condes de Gómara. Ha habido problemas que se han ido solventando con la empresa a través de un convenio. No podemos olvidar que en El Burgo de Osma también se van a hacer importantes obras de rehabilitación. Desde el Gobierno de la nación se ayuda y se apoya en mejorar la calidad de los empleados públicos de la Administración de Justicia.

P.- ¿Ya está decidido el nuevo equipo en Subdelegación?

R.- Se van a mantener como pilares fundamentales básicos en mi trabajo Alberto (López, jefe de prensa) y José Luis Redondo (asesor), considero que son unas personas en las que voy a tener un apoyo. Hay que considerar que está y estará siempre a mi lado la anterior subdelegada del Gobierno María José Heredia. Es una gran profesional y una gran gestora y por eso también la quiero en mi equipo.

P.- Falta un secretario en Subdelegación desde hace tiempo, ¿se está trabajando para cubrir la plaza?

R.- Lleva años en los que falta un secretario. Estuve estudiando ya las posibilidades, a qué personas (tiene que se obligatorio que sea funcionario de la escala 1) y estoy estudiándolo. Pero vamos poquito a poco. Primero quiero estar asentándome, conociéndome los temas y con el de personal no se preocupen, les daré las noticias de quién será el secretario.

P.- Por último, como soriana, ¿qué le reivindica Yolanda de Gregorio al Gobierno?

R.- Como soriana, lo mismo que le reivindico como subdelegada. Creación de empleo para Soria, apoyo a todos los sorianos y que los proyectos finalicen, porque creo en Soria y soy soriana.