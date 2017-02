«Yo no soy un pacificador. He venido a solucionar problemas»

Espaldas anchas y mente abierta. Joaquín García-Medall, de primeras, ofrece la cara «por si me la quieren partir». Sin embargo no pone la otra mejilla. No si se trata de defender, como única vía, la honestidad en el desempeño de un cargo público. Cómodo en el rol de profesor, ahora con gestión «circunstancial y mando en plaza», busca solucionar problemas graves, acabar con el ensimismamiento del campus, de espaldas a la sociedad civil, instituciones y empresariado, recuperar alumnos y seguir en la UVa, porque pocos dejan camino, para tomar vereda, por cuestiones solo emocionales. Capaz de hablar claro, y sin dobleces, no perfuma con cortesía el peso de sus razones. Y, muy de frente, prefiere no ponerse de perfil.

Pregunta.-

¿Quién es García-Medall?Respuesta.-

Básicamente soy un profesor que se ha dedicado desde el año 86 (96 en Soria) a estudiar, investigar, preparar clases e intentar dirigir tesis doctorales. En definitiva, las cuestiones propias. Ahora también soy una persona que ha recabado el consenso de los decanos del Campus Duques de Soria para llevar adelante una tarea de representación del rector y de su equipo rectoral.P.-

Qué significa ser un hombre de consenso después de una época de enfrentamiento y de lo que se ha llamado agotamiento de un modelo?

Solo te puedo decir que no conspire ni un solo segundo en intentar acceder al puesto. Soy muy feliz con mi trabajo y jamás he tenido ambiciones de naturaleza política ni nada por el estilo, pero los decanos se vieron en una situación muy comprometida, cuando empezaron a surgir tensiones con el anterior vicerrector, problemas que tenían que ver con la línea estratégica del rector de la UVa y que no casaban en absoluto con la línea general. Se barajaron, según parece, distintos nombres, personas todas muy capaces y sin embargo se llegó a la conclusión de que mi persona, tal vez, podría rendir en este cargo durante un tiempo muy pequeño realmente.

¿Cuánto?

Fácil, hasta que el rector cese en sus funciones.

¿Qué herencia le gustaría dejar cuando finalice este ciclo?

Ahora tenemos 1.686 alumnos. Me gustaría que el campus de Soria notara un avance espectacular en el número de sus estudiantes, que fuéramos extremadamente competitivos y que hubiera sinergías en los distintos centros para acometer proyectos de distinta naturaleza y que la gente se percatara de que podemos ser pequeños, pero que tenemos que ser competitivos. Tenemos que estar en el mercado y proponer soluciones a los problemas sociales y también implicarnos más con la sociedad soriana, que nuestros estudiantes sean de los mejores, porque esa debe de ser la pretensión de todo centro docente.

Pero se han perdido 600 alumnos en el último cuatrienio. Es una sangría notable que, supongo, se querrá revertir...

Por supuesto, pero salvo la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Oberta de Catalunya, que no es presencial, y la Universidad Politécnica de Valencia, probablemente no haya universidad en España que no haya sufrido tamaña sangría. Lo lógico con la crisis económica, la bajada de renta en las clases medias, que son el vivero del que se nutren las universidades españolas. No es una cuestión específica del Campus de Soria. Es más, estamos advirtiendo una recuperación notable de los estudiantes matriculados en primer curso.

Ponga un ejemplo...

Fisioterapia es una de las facultades insignia del Campus, junto con Traducción e Interpretación. Fisioterapia tiene una nota de corte altísima, 9,51. El resultado explica que estudiantes excelentes luchan para tener una plaza. Hay más peticiones que tope de alumnos. Eso indica que interesamos, que somos competitivos y que la gente quiere venir a Soria desde otros puntos de España para mejorar. ¿Estamos tan mal? No. ¿Podemos mejorar? Por supuesto.

¿Se acabará con la desconexión?

He hablado con los responsables de Foes y me han comentado su inquietud y la relación histórica, geográfica, personal, económica que hay conBurgos, por razones de vecindad. Es una relación de naturaleza sentimental. Ahora bien, en cuanto a una realidad de carácter económico y universitario efectivo, si nuestro vecino solo nos puede garantizar que vamos a ser cola de ratón, probablemente no valga la pena.

¿Hay datos?

La UVa tiene casi 200 millones de euros de presupuesto anual, la UBu, apenas 50. Qué vas a hacer, añadir 1.600 estudiantes, 10 grados, 5 de los cuales están instalados en la UBu, desde hace 25 años, y quedarte con dos joyas de la corona. No es posible y, a la larga, eso es insostenible. Entonces llegará la Facultad de Burgos y dirá que hay que cerrar la de Educación de Soria porque en Burgos hay más posibilidades, de toda naturaleza, y tendremos que decir ¡hermosa ciudad gótica, maravillosa catedral!150.000 habitantes y no 40.000. ¿Está claro? Qué interesa a la gente de Soria, el estar en una gran universidad, con más de 20.000 alumnos, o el estar en un media, o pequeña, con un futuro mucho más incierto.

¿Habrá un mayor vínculo con el empresariado soriano?

Hablé con Santiago Aparicio [presidente de Foes] y observé que su postura era extremadamente reivindicativa. Me parece magnífico. Nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de conexión, vinculación y colaboración con las empresas sorianas. Lo único que tienen que hacer es decirnos qué les puede interesar. También me dijo que sería estupendo hacer estudios especializados de español para empresarios y funcionarios chinos. Le dije, señor presidente, magnífica idea. En estos momentos a título personal estoy haciendo un diccionario de español-chino de asuntos medioambientales. Los intereses son comunes, lo único que tenemos que hacer es hablar.

La apuesta tecnológica y el edificio I+D+i son dos pilares sobre los que asentar cualquier apuesta, ¿no?

Ese edificio será único en Europa por sus estándares de calidad. ¿Alguien puede creer que la Uva iba a invertir no 4,5 millones de euros, 6,7 millones cuando esté completado, si realmente pensáramos que lo que tenemos que hacer es marcharnos? No invertiría ni un duro. Aquí hay instalaciones creadas a lo largo de 20 años de esfuerzo.

¿Cuándo lo veremos terminado?

Tardará dos años por lo menos. No sé trata de desinterés de la UVa. Se pretende que sea un edificio de altísima calidad y para eso hay requerimientos de naturaleza incluso internacional, extraordinarios, que requieren tiempos de tramitaciones mayores.

Y el lío de Renovables....

Ha sido un proceso transparente, ha habido una comisión, un tribunal que ha decidido por lo que ya hay una persona que tendrá que tomar posesión, aunque como es natural hay un periodo de alegaciones y de solicitud de información por si se quisiera impugnar la decisión.

¿Cómo lo lleva con los alumnos?

Los alumnos están preocupados por una cuestión principal y por algunas secundarias. La primera es aprobar. Todos los alumnos del mundo que yo conozco lo que quieren es aprobar. Se preocupan si no tienen suficientes clases, que les permitan tener instrumentos para conseguir el aprobado. Lógicamente. Ahí estamos nosotros que como gestores de la universidad y no tenemos más remedio que seguir con las normas. Si se produce una baja, se produce un concurso inmediatamente. Nada más. El compromiso es total. Es difícil de explicar el ver a los estudiantes dando caceroladas como si esto fuera el Cono Sur. Ha habido manipulación informativa, intoxicación. Algo que se puede hacer de forma velada.P.-

¿Y la Residencia Fundación Duques de Soria?

Lo que ocurre es que echamos cuentas y observamos que la Fundación general de la UVa tenía unas pérdidas anuales en torno a los 150.000 euros. Ningún año se cubren las plazas y sin embargo hay que pagar todos los gastos, los sueldos de siete personas y no recibir absolutamente nada a cambio, salvo la placa de la fachada.

¿Hay futuro común?

Si consideramos que cumple con sus fines sociales, y que puede mejorar y que su compromiso y uso es bueno para la sociedad soriana, nosotros encantados, pero lo que no puede ser es que paguemos desde la luz hasta el papel higiénico. Todo se lo traga la UVa. Ahora es ingobernable e insostenible. ¿Somos malos? Sí, somos malos, queremos compartir gastos. Yo le dije al presidente de la Diputación, cuando quieras nos reunimos con todas las instituciones para lograr un acuerdo que sea equitativo, pagar la tercera parte, la cuarta parte, aquello que se considere oportuno. Lo que no estamos dispuestos es a seguir cargando con el exceso económico, que no solo tiene que ver con nosotros.

Es usted un pacificador...

Yo no he venido a pacificar. Yo he venido a solucionar problemas graves. Puedo hacer dos cosas. Intentar ser sibilin, lo que implica tener doblez. O por el contrario plantear los problemas literalmente. Optó por lo segundo. Que me van a pegar palos, perfecto. Muy bien. Para eso estoy. Espaldas anchas. Creo que hay que ser honrado en un puesto. Y más en un puesto de gestión.

Lo mismo esta molesto por haber recibido la calificación de responder a un ‘perfil bajo’...

Yo soy de perfil bajo. Soy simplemente un profesor. Ahora gestiono, circunstancialmente. El 90% de mis compañeros han sido descritos, habitualmente por la prensa, como de perfil bajo. Mire, hubo un cachondeo impresionante cuando me reuní con ellos por primera vez. Me dijeron, ¡coño, bienvenido al club del perfil bajo!

Pueden hacer una cena anual...

Yo me apunto. Me importa un bledo. Es muy poco relevante. La cuestión es determinar si se sirve para lo que hay que hacer o si no sirve. No hay más.