Visita real en octubre por la Comisión de Nvmancia 2017

Luis Rey; el alcalde de Soria; y la alcaldesa de Garray, María José Jiménez.

Al constituirse, se hace efectiva la creación del órgano rector de la conmemoración del 2.150º aniversario de la caída de la ciudad celtíbera. Un Real Decreto de comienzos de abril reguló su composición y funcionamiento. Si bien en el pleno no figura el Ayuntamiento de Renieblas, ligado al cerco de Escipión, su presencia en la Comisión está asegurada al integrarse en el grupo de expertos que asesoran en el plano de la investigación al órgano. Precisamente, se confía en que Nvmancia 2017 suponga un impulso definitivo a la proyección del yacimiento y todo lo relacionado con la historia que dejó un eco perdurable desde la Antigüedad. En este sentido, Martínez fue más allá de la esperada construcción de un adecuado centro de recepción de visitantes. Siendo «importante», el acento está en la investigación, en el desarrollo de un «plan director» ambicioso que establezca un «programa ambicioso de inversiones, de investigación, también de divulgación». El regidor se fijó «sobre todo» en la indagación «en el propio yacimiento».

Esta llamada de atención cabe entenderla en un sentido amplio, en el de una zona arqueológica cuyo sentido completo no se entiende sin los restos e investigación del cerco escipiónico. Precisamente los expertos, refirió el alcalde, dan una gran relevancia a este aspecto. Pues el sitio romano «es lo que le da la particularidad al yacimiento de Numancia» y sobre esto «creo que tenemos que hacer un esfuerzo importante de investigación».

ironía a de gregorio

El anuncio de Martínez llegó precedido en la víspera de unas declaraciones de la subdelegada del Gobierno, Yolanda de Gregorio, quien aseguró que no se había encontrado una fecha para la constitución. De Gregorio había ligado la incertidumbre a «una cuestión de organización», debido a «otra serie de problemas» de nivel nacional, en una referencia a la situación política en Cataluña. El alcalde declinó entrar en polémicas, pero no pudo reprimir un «si es que no se enteran de nada» en la Subdelegación. La visita real se producirá en la segunda quincena de octubre, insistió. En este arco de tiempo «se están barajando distintas fechas, a expensas de que dé luz verde la Casa Real».

«Que la subdelegada no lo sepa será por descoordinación», ironizó Martínez, sin entrar más en esta «falta de información» de la representante del Gobierno.

En cuanto Nvmancia 2017, el regidor reiteró que el ciclo (que cuenta en los presupuestos del Estado con incentivos fiscales) debe ir más allá de lo poco que queda del año y los posteriores. Si con ello se proyecta el yacimiento «habrá servido de mucho la conmemoración de esta efeméride», poniendo «en valor de verdad mediante un proyecto de investigación en condiciones» algo «único».