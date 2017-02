Un vehículo colisiona con otros tres coches aparcados en la calle

Pasaban poco más de las 00.30 horas de la noche del domingo cuando un turismo se estampó contra otros tres vehículos que estaban correctamente aparcados en la vía pública. El suceso tuvo lugar en la calle Francisco de Ágreda de la capital de la provincia. Afortunadamente el suceso se saldó sin que hubiera daños personales.



Pocos datos más se conocen del incidente. Según informaron desde el Ayuntamiento de Soria el accidente se produjo sobre las 00.43 horas de ayer. Estas mismas fuentes explicaron que el coche subía desde la Ronda Eloy Sanz Villa cuando al doblar por la calle Francisco de Ágreda chocó contra tres vehículos estacionados en la citada calle.



Desde el Ayuntamiento indicaron que en el incidente no hubo que lamentar daños personas, pero que sí se registraron daños en los cuatro vehículos implicados en el suceso. Asimismo, cabe destacar que el turismo que provocó el accidente, que quedó subido a uno de los vehículos, fue retirado por la grúa y trasladado al aparcamiento de la terminal de mercancías de la ciudad.

Fuentes del 112 y de los bomberos aseguraron ayer a este medio que no participaron en el accidente ya que no se registraron heridos ni hubo personas atrapadas. Este medio cuestionó ayer al Ayuntamiento de Soria por si el conductor había sido sometido a las pruebas de alcoholemia o había sido detenido, pero dicha información fue denegada por al amparo de ley de protección de datos.



Este suceso es parecido a un accidente que tuvo lugar a principios del mes de junio del año pasado. En ese momento, un vehículo provocó daños a otros cuatro coches que estaban aparcados en la intersección entre las calles Duques de Soria y Almazán. El conductor que provocó el incidente se dio a la fuga. Unos días después del suceso el conductor fue localizado por los agentes de la Policía.