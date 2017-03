Los vecinos aplauden la regulación de los locales de ocio para jóvenes

Las asociaciones de vecinos de la capital aplauden la regulación del Ayuntamiento de Soria con los locales de ocio para los jóvenes en la ciudad, a los que veían como muy problemáticos para la seguridad y la tranquilidad del resto de ciudadanos.

Para Eliseo Gonzalo Postigo, responsable de la Asociación del Barrio de San Pedro, «tal y como están ahora las cosas nos parecen muy mal porque hay peligro, y vemos que hace falta una regulación». «Los vecinos ya se nos han quejado sobre estos locales por el ruido que ocasionan, y podemos ver qué ha ocurrido en algunos sitios como Vinuesa» (con un fallecido en un local de peña), explicó el dirigente vecinal.



Gonzalo cree que «esas cosas también pueden ocurrir aquí también y debemos evitar el peligro para luego no tener que echarnos la manos a la cabeza; no hay un control y es necesario que se refleje en las ordenanzas». De la misma forma alerta de que «también puexde haber drogas y por motivos de sanidad estamos totalmente de acuerdo en que se regule».



El barrio del Calaverón es uno de los que más locales de este tipo cuenta. La responsable vecinal, Teresa Gonzalo, se remite al reciente Jueves Lardero, en el que una calle del barrio parecía «San Juan, los jóvenes con su vaso en la mano», de tal ‘suerte’ que tuvo que venir la Policía Local. En otra ocasión, recuerda, «llegó una ambulancia para llevarse a otro joven, y yo puedo decir lo que veo, y beber, beberán».



A la presidenta del Calaverón le parece «estupenda» la regulación que encara el Ayuntamiento y que ahora abre a exposición pública durante los dos próximos meses, aunque también se muestra escéptica sobre sus resultados: «Es difícil el control porque el Ayuntamiento no va a estar a las dos de la mañana en todos los locales para que la ordenanza se cumpla, aunque luego igual nos equivocamos y las cosas marchan bien».



Ignacio Gutiérrez, de la Asociación de Vecinos de la Barriada, observó en cierta ocasión como en su barrio entraban con colchones a un local: «Entonces me preguntaba qué era aquello, si un local o un albergue juvenil», ironizó. «No sé si el Ayuntamiento de Soria va a ser estricto con este tema, pero necesitaba una regulación, para empezar, porque este tipo de locales están llenos de menores».

«Hay que controlar la seguridad», prosiguió Gutiérrez, «porque realmente nunca se sabe a ciencia cierta lo que hay ahí dentro o lo que realmente pasa en el interior de estos locales».

El responsable vecinal también cree que incluso algunos propietarios ni siquiera saben para qué se alquila. «El menor no puede llevar a cabo un alquiler por lo que algún mayor está detrás de esto, no sé si los padres. Además, los horarios no son los más adecuados y la seguridad de los vecinos es lo que debe imperar; es un foco de peligro que el Ayuntamiento tenía que atajar».