Valladolid toma las riendas para frenar la crisis desatada por Angulo en el PP

La profunda crisis que se desató el lunes en el PP de Soria con la baja de seis diputados provinciales le «estalló» en la cara a la dirección de Castilla y León sin esperarlo. Las informaciones que recibían desde Soria no eran correctas y ahora se enfrentan a «palabras mayores», como la posible pérdida de un procurador. Ante la dimensión de los acontecimientos, Valladolid ha optado por tomar las riendas de la gestión de la crisis para evitar que se propague.

Fuentes de la dirección regional del PP confirmaron ayer a este periódico que Valladolid se ha puesto al frente de la gestión de la crisis. Este hecho quizá explique el silencio que ha mantenido hasta la fecha la presidenta del PP de Soria, Marimar Angulo. Parecía que se escondía en plena crisis, sin embargo su silencio viene impuesto por el PP de Castilla y León.

Este argumento queda refrendado por el hecho de que en Valladolid se ha cuestionado la comunicación, que a partir de ahora estará controlada desde la dirección autonómica, siempre según las fuentes del partido regional.

Dichas fuentes explicaron que la marcha de los diputados provinciales fue un «estallido» que no esperaban. Por eso, su primera decisión es intentar «frenar» el desaguisado, dado el evidente riesgo de un incremento de las tensiones.

El ejemplo más claro es El Burgo de Osma. En la dirección provincial se pretendía seguir echando gasolina al fuego, al reclamar que el diputado crítico Elías Alonso también fuera apartado como concejal. Es teniente de alcalde y el regidor municipal, Jesús Alonso, a pesar de estar alineado con Marimar Angulo, ya confirmó el lunes a este periódico que no pensaba romper la relación con el teniente de alcalde.

La insistencia de la dirección provincial en El Burgo de Osma fue cortada de raíz por la regional, que ha dado la razón al alcalde para evitar que el incendio provocado por el PP soriano en la Diputación se extienda también al tercer ayuntamiento en población de la provincia, cuya corporación está, además, presidida por un procurador en las Cortes de Castilla y León.

Si el PP de Castilla y León no es partidario de poner en riego poblaciones en las que gobierno, mucho menos desea que exista la posibilidad de arriesgar procuradores. «Son palabras mayores», señalan desde el PP castellano y leonés.

La fuga de los diputados provinciales amenaza con extenderse a varios municipios, por lo que Valladolid teme una alianza entre quienes han dejado el PP, entre ellos o con otras fuerzas políticas, que amenace con robar una parte del electorado en Soria y suponga la pérdida de un procurador.

El mensaje que lanzaban ayer desde Valladolid es que la dirección regional no está dispuesta a prescindir de alcaldes históricos en Soria y mucho menos procuradores. De ahí esa primera decisión respecto a El Burgo de Osma, donde la tesis es que si no hay problema con el diputado crítico, mejor «dejar estar las cosas», en línea con lo propuesto con el alcalde, el procurador Jesús Alonso.

La preocupación en Valladolid respecto a Soria es alta y consideran que a la dirección provincial el asunto «se les ha ido de las manos». De ahí, que la gestión de la crisis soriana pase a ser cosa de Valladolid, donde la sorpresa que les ha supuesto todo tiene su origen en informaciones inadecuadas que llegaban desde Soria, donde se insistía que estaba todo bajo control.

Jesús Alonso, alcalde del municipio y procurador en Cortes, reiteró ayer su convencimiento de que todo seguirá igual en su equipo de Gobierno «porque no hay que introducir elementos de distorsión en aquello que funciona bien», en alusión a que no tiene la intención de ‘sacrificar’ a Elías Alonso, teniente alcalde de su total confianza durante casi década y media, tras su abandono del PP en Diputación «aunque sea una situación excepcional y llamativa».

El regidor burgense confesó que esta decisión se traslado ayer a responsables de la dirección provincial del partido «que la entienden perfectamente» dado que «el PP cuenta con gente responsable, muy válida y razonable, que sabe valorar la situación» y que entiende «que nuestra responsabilidad es la de trabajar con vocación de servicio público en favor de los vecinos que son a los que nos debemos. No nos podemos dejar influir por otras situaciones que hay, porque los ciudadanos no tienen ninguna responsabilidad en otros asuntos, que no tienen que generarles ningún tipo de afección».

Alonso, que reconoció que la situación «no es agradable» admitió que no espera «presiones» para forzar cambios. «No contemplo ese escenario. El conflicto de Diputación es autónomo y estamos ante cosas distintas. El Burgo es un emblema para el PP, habiéndose obtenido el segundo mejor resultado regional entre los 80 grandes municipios de la Comunidad en las últimas municipales, por lo que no se puede desbaratar esta posición», afirmó.

La decisión tomada en comunicación con la dirección provincial del partido «porque si no hablásemos estaríamos chalados» contrasta con el mutismo absoluto del PP soriano que ayer, desactivado desde Valladolid, no atendió a este periódico que intentó recabar datos y argumentos sobre esta hoja de ruta, que contemplaría esta chocante petición ‘selectiva’ de actas.

Por su parte, Ascensión Pérez, ex portavoz del PP en Diputación, ironizó sobre el uso de este doble rasero, valorando que «no creo que pidan también las actas de concejales y alcaldes, porque sería un disparate más». En su opinión la dificultad existente para encontrar candidatos «que den la cara» y se «sacrifiquen por sus vecinos sin contrapartidas» están en la raíz de esta decisión que sin embargo «sí debiera de ser tomada si se quisiera ser consecuente del todo».

En principio ni en el caso de El Burgo, con Elías Alonso, ni en el resto de casos se ha producido petición expresa con la que hacer efectiva la devolución de las distintas actas en juego.