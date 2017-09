Valdenebro y Junta de Personal: situación límite

La situación del departamento de Personal del Ayuntamiento de Soria está atravesando una situación cuanto menos complicada. La falta de sintonía entre la concejala delegada, Teresa Valdenebro, y la Junta de Personal es patente y este verano se han producido varios desencuentros. El pasado lunes, 18 de septiembre, la Junta de Personal remitía una carta la a concejalía del ramo en la que transmiten el «hartazgo» existente entre los trabajadores municipales, según se expone en el documento al que ha tenido acceso HERALDO/DIARIO.



La carta remitida, firmada por todos los sindicatos, es la contestación que la Junta de Personal da a la concejala después de que Valdenebro les enviara un escrito con aclaraciones a la carta que los trabajadores habían publicado después del «plantón» de la Junta de Personal a la comisión paritaria convocada el pasado 16 de agosto.



Para la Junta de Personal del Ayuntamiento de Soria, en los argumentos defendidos por Valdenebro «solo vemos justificación a una acción continuista en materia de personal y por ello lamentamos que el calificado como plante no le haga reflexionar». Los trabajadores aseguran que «desconfían» de la concejala porque «se está convirtiendo en el brazo continuista de la política de personal anterior y que justifica un incumplimiento sistemático del convenio». Los sindicatos recuerdan que el convenio finalizó el 31 de diciembre de 2015 y que todavía «quedan por desarrollar una serie de puntos que afectan directamente a los derechos de los trabajadores municipales, tanto económicos como sociales».



Desde la Junta de Persona también se insiste en que están pendientes «la mayoría de las convocatoria derivadas de la oferta de empleo público de 2016» y «lo que es más importante, una oferta pública, real, de empleo para 2017, quedando soterrada esta oferta con la justificación de contratos temporales que se alargan en el tiempo».



En el escrito remitido esta semana los trabajadores municipales advierten a la concejala que «la comunicación no se rompe porque sí» y con respecto a la propuesta de diálogo de la edil delegada responden que «usted dialogar, dialoga, pero no soluciona ninguna de las situaciones que se dan en materia de personal». Los trabajadores retan al equipo de Gobierno afirmando que «si tanto es el afán de dialogar» porqué no se han mantenido conversaciones sobre decisiones unilaterales adoptadas en los últimos años como la retirada del seguro médico o la falta de promoción interna. «¿Debemos entender el diálogo como si fuéramos los palmeros de este equipo de Gobierno y seguir callados y con la sonrisa puesta, dejándoles hacer a su antojo y con nuestra aquiescencia?», se preguntan los trabajadores.



Desde la Junta de Personal recuerdan que el papel de la paritaria, según viene establecido en el convenio, es el de «seguimiento e interpretación de los firmado» por lo que «no es una mera comparsa de los vaivenes de esa concejalía» y demandan «un planning de trabajo para el cumplimiento del convenio», según se expone en la carta remitida por los trabajadores.



La carta de los sindicatos hace referencia a unas palabras de la concejala en las que afirma que «su no asistencia (a la comisión paritaria) se tradujo, como también saben, en su aprobación posterior en la Junta de Gobierno Local e inicio del proceso». «Esta Junta de Personal daba por hecho que ustedes, con su mayoría absoluta, iban a aprobar esas bases, con el consentimiento o no de los sindicatos representados en la misma». Además, señalan que la justificación de las bases de técnicos temporales «es injustificada» y que «su cobertura ha sido posible por funcionarios de carrera ya que una de las plazas se sabía cuando iba a quedar vacante», aseguran.



Los trabajadores muestran su confianza en que la sustitución sea transitoria aunque «en esta casa se justifica lo transitorio pero lo convierten en indefinido». «No queremos hablar de los casos de interinos con más de 10 y 15 años de antigüedad en su puesto, cosa para la que no existe justificación de ninguna de las maneras, se mire por donde se mire», recalcan. La Junta de Persona responsabiliza de esa situación al propio equipo de Gobierno porque «no se ha decidido sacar la convocatoria de las plazas cubiertas por este sistema».



Para los sindicatos la acumulación de tareas en determinados departamentos solo es responsabilidad de la «gestión nefasta del equipo de Gobierno» por «no haber querido sacar las convocatorias de las plazas que ya se sabía que iban a quedar vacantes». «No entendemos su justificación para proveer las mencionadas plazas ni su falta de trabajo, evidente en este caso», insisten.



Con respecto a la convocatoria de la comisión paritaria, los sindicatos no esconden que los plazos pudieron cumplirse reglamentariamente pero inciden en que «¿convocar la comisión en medio de un puente, en el mes de agosto, le parece que es favorecer la acción sindical en este Ayuntamiento o es pretender y fomentar la no asistencia de los componentes de la misma?». De nuevo en un tono muy duro, la Junta de Persona asevera que «seamos serios, usted (Valdenebro) quería una comisión sin luz ni taquígrafos, que pasara desapercibida, que no diera guerra y al final, debe usted estar contenta, lo logró con nuestra reticencia a asistir a la misma».



Para terminar, en la misiva enviada por los sindicatos se advierte de que «si este equipo de Gobierno va a seguir con una gestión de personal continuista y favorecedora de la creación de empleo temporal y no estable, con deficiencias organizativas y falta de compromiso con lo firmado, la Junta de Personal continuará con la misma acción sindical seguida hasta la fecha». No obstante, también añaden que «en nuestro ánimo está tender la mano a este equipo de Gobierno hacia el diálogo y el compromiso serio en cualquier situación que pueda darse para favorecer los intereses de los trabajadores de este Ayuntamiento».