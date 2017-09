La UVa retrasa la licitación del edificio de I+D de Soria

El Universidad de Valladolid (UVa) reconoció ayer que la licitación del edificio de I+D del Campus de Soria ha sufrido un retraso debido a «problemas administrativos» relacionados con la «justificación de la financiación». Desde la propia UVa habían informado de que el pliego del proyecto se iba a publicar el pasado 27 de julio. La Universidad aseguraron que la problemática se solucionará «en breve» por lo que la licitación podría llegar a ser efectiva en cuestión de semanas.



A mediados del mes de julio la UVa indicó que el pliego de condiciones de la construcción del edificio de I+D del Campus de Soria se había remitido al Boletín Oficial (Bocyl) y que su publicación oficial se produciría el 27 de julio. Siempre según la Universidad, atendiendo a esas fechas la adjudicación se podría formalizar a finales de octubre con lo que las obras podrían comenzar incluso a finales de año.



El retraso en la publicación del pliego afecta directamente a los plazos con lo que ahora mismo parece complicado que la intervención comience antes de 2018. Desde la Universidad explicaron que el pliego cuenta con el visto bueno de la Unidad Técnica de Arquitectura de la UVA y que desde el punto de vista técnico «está todo correcto». Sin embargo, la licitación se retrasa por «problemas administrativos» que «obligaron a frenar» el proceso.



En el frenazo al proyecto también ha influido el mes de agosto que para muchas cuestiones administrativas resulta inhábil, según aseguraron desde la Universidad de Valladolid. La construcción del nuevo complejo tecnológico del Campus supondrá una inversión que rondará los 4,5 millones de euros, aunque el precio final lo determinará las ofertas que presenten las empresas que opten al concurso. El 30% del coste será asumido por la Universidad mientras que el 70% restante será abonado por la Junta.



A los problemas revelados por la propia Universidad se suman otra serie de cuestiones que también afectan al desarrollo del proyecto. El vicerrector del Campus de Soria, Joaquín García-Medalll desveló ayer que la UVa ha recibido una serie de «objeciones técnicas» al proyecto por parte del Ayuntamiento de la capital. El máximo responsable del Campus soriano indicó que son pequeñas dificultades técnicas que hay que resolver antes de proceder a la licitación. El propio García-Medall explicó que se trata de cuestiones relacionadas con el almacenamiento de unas piedras que se realizó durante el movimiento de tierras en el terreno donde se construirá el edificio y el vallado de la zona y su afección sobre el nuevo campo de fútbol de Los Pajaritos. El vicerrector quiso transmitir que a pesar de esas dificultades «el rector tiene la firme voluntad de licitar la obra en cuanto se solucionen estas objeciones».



En cuanto a los posibles problemas de financiación de proyecto, el vicerrector del Campus de Soria explicó que hasta la fecha las actuaciones que se han realizado ha sido con cargo al presupuesto de la Universidad. García-Medall apunta que las posibilidades económicas de la UVa «son limitadas» y recuerda que la Universidad asume el 30% del coste del proyecto mientras que el restante 70% corre a cargo de la Junta.



El vicerrector explicó que el dinero de la Junta todavía no está en manos de la Universidad, aunque quiso dejar claro que el retraso en la tramitación del proyecto «no es culpa de la Junta». García-Medall evidenció la necesidad de contar con una «seguridad financiera» para que el proyecto pueda avanzar a un ritmo normal y en ese sentido señaló que desde la UVa se está «a la expectativa» de que el Gobierno regional libere los fondos necesarios para cubrir su parte del proyecto. «Nosotros en la medida de nuestras posibilidades avanzaremos», insistió añadiendo que en ninguna caso desde la UVa se piensa «renunciar al proyecto». «No es una queja hacia la Junta, simplemente estamos en una situación de espera, el edificio se podrá licitar en cuando se solucionen los problemas técnicos», remarcó.



Por su parte, el antiguo vicerrector de Soria, Luis Miguel Bonilla, cesado por el rector Daniel Miguel a finales del año pasado, aseguró que ya «temía» que las obras pudieran retrasarse. «La UVa tiene que poner sobre la mesa un tercio del dinero y no puede hacerlo en todas las obras a la vez, en este caso porque los recursos se han dirigido a otros proyectos», lamentó. Bonilla, que fue una de los impulsores del proyecto,. asegú que la idea inicial era que mientras se hiciera el movimiento de obras se procediera a la licitación del edificio. Para el ex vicerrector el retraso es «interesado» y «no tiene justificación». «Han planteado un ritmo que no es el adecuado y es algo que ya temíamos cuando me sustituyeron», explica. Bonilla quiso advertir también de que el año que viene el grado en Ingeniería Agraria y Energética tiene que pasar la revisión de la acreditación de la Acsucyl y «las instalaciones no están construidas». «El tiempo pone a cada uno en su sitio», remarcó.