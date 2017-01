La UVa estudia mantener la residencia de la FDS

La Universidad de Valladolid (UVa) todavía no ha dicho su última palabra en relación a romper el acuerdo existente con la Fundación de Duques de Soria, que ha estado vigente durante los últimos 20 años. Este cambio de paso, desvelado a DIARIO DE SORIA EL MUNDO por un portavoz autorizado de la institución, es todavía una posibilidad, aunque desde la UVa también se deja entrever que es «algo inminente» y «una opción a explorar» con el conocimiento del propio rector, Daniel Miguel, según apostilla la misma fuente.

Esta formulación in extremis volvería a abrir una vía, a la espera de confirmar si se trata de una realidad o de un globo sonda, aunque lo que sin embargo ya se puede adelantar es que no ha sido comunicada todavía a la FDS. Al menos de forma oficial, resume José María Rodríguez Ponga, en labores de portavoz de la FDS, quien, sin embargo, no descarta «que sea posible esta idea», dejando al margen episodios anteriores.

Mientras tanto, la idea de la Fundación Duques de Soria de asumir la gestión directa de la residencia universitaria sigue avanzando sin que por el momento se valoren hipótesis que puedan entrañar el más mínimo cambio de rumbo en una decisión que se tomó con celeridad y determinación de mantener abierta la residencia «que en cualquier caso la vamos a mantener».

La previsión, por todo ello, no se altera, afirmándose que a finales de la próxima semana se inicie la ronda de reuniones con la UVa para obtener todos los detalles de situación, económicos y contractuales, con los que poder «para finales de este mismo mes de enero» tener una fotografía, cierta y nítida, con la que poder empezar a tomar decisiones estratégicas, de cara a garantizar el servicio, el empleo y el gasto que el centro deja en Soria con un traspaso de poderes fluido y rápido, tal y como adelantó este periódico en diciembre pasado.

Esta ‘embajada’, conformada por un grupo de personas con diferentes especialidades, según indicó Rodríguez Ponga, buscará, una vez conseguida toda la información, armar una hoja de ruta con la que poder dar una solución efectiva para el mantenimiento de la Residencia Universitaria Fundación Duques de Soria ubicada en el Convento de la Merced sin poner en riesgo ni afectar al personal, ni al empleo directo ni a las contratas, que ‘cuelgan’ de la instalación, la única de carácter universitario que hay en la provincia.

En cualquier caso se insiste en que el futuro de la residencia «está asegurado» y que «nadie va a resultar perjudicado» tras el nuevo escenario abierto, al estimarse que incluso se puede abaratar alguno de los costes de la gestión que se ha hecho desde la UVa.

De igual modo, y una vez que se hayan filtrado y analizado concienzudamente los datos económicos y contractuales, se pasará a buscar la colaboración de instituciones públicas y empresas privadas, que pudieran ayudar al sostenimiento del equipamiento. Existe confianza en la respuesta que pueda ofrecer la Diputación de Soria.

La residencia universitaria del Convento de la Merced inició su cometido y actividad el día 29 de septiembre de 1997. Su finalidad ha sido, inquebrantable, la de procurar alojamiento «en un ambiente cultural, de estudio, de comunicación y de participación, que contribuya a enriquecer de manera considerable la vida académica de los estudiantes».

Cabe recordar que junto a los alumnos universitarios al uso, este recurso alberga a un número creciente de estudiantes de todo el mundo gracias al trabajo del Centro Internacional Antonio Machado, que demuestra una tendencia al alza tanto en la ocupación como en las estancias medias. El año pasado, con 102 alojados, se dio un paso de gigante de cara a la mayor captación de nuevos públicos objetivos.