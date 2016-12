La UVa amenaza la Residencia Universitaria que alberga la FDS

La UVa ha remitido una comunicación por escrito, sin contacto preliminar alguno, en el que informa de su intención de disolver la vinculación existente entre la UVa y la Fundación Duques de Soria (FDS) para el mantenimiento de la Residencia Universitaria del Convento de la Merced, que vence el próximo mes de junio y que en esas fechas cumpliría 20 años de estrecha colaboración.

La misiva, con un sorprendente tono abrupto, expone su intención de renovar el acuerdo en vigor para la que es única residencia universitaria de Soria, ubicada en un emplazamiento emblemático, bajo un paraguas que también alberga al Centro Internacional Antonio Machado y a la Asociación Internacional de Hispanistas.

Esta situación limita a seis meses el tiempo para buscar soluciones que permitan dotar de una solución viable para que este centro de referencia se mantenga «activo y operativo».

El nuevo escenario fue comunicado ayer a Luis Rey, presidente de la Diputación, por parte de José María Rodríguez Ponga, como representante de la FDS. Según se indicó, tanto Rey, como Rafael Benjumea, presidente de la FDS, tratarán de revertir la situación con la UVA, razón por la que se pondrán en contacto con el rector para ver si se puede abrir una línea de negociación.

Asimismo, se explicó que no es de recibo exhibir el déficit de la residencia, próximo a los 15.000 euros anuales, como razón de peso para esta decisión, toda vez que «no se trata de una cantidad insalvable para su continuidad y además es mucho menor que el déficit que presentan otras residencias de la UVa».

Por si fuera poco, las perspectivas de futuro presentan una evolución más que favorable si se atiende a la creciente demanda que logra el Centro Internacional Antonio Machado, con una tendencia favorable en lo que se refiere al número de alumnos y residentes.

En cualquier caso, y a futuro, no se descarta ninguna opción de confirmarse el abandono de la UVa. Ni la alianza con más instituciones o empresas ni una posible colaboración con la UBU, de llegar a buen puerto el ‘traslado’ del campus soriano, aunque se advirtió que esta variable es a más largo plazo, porque un proceso administrativo de cambio de universidad no es precisamente fácil.

Con todo, se insistió en la idea de que «auguramos a la Residencia de la Fundación Duques de Soria un largo futuro, con o sin la Universidad de Valladolid. La Residencia Universitaria del Convento de la Merced seguirá sin ninguna duda».

En la comparecencia pública también se censuró el modo en el que se ha dado el pistoletazo de salida al debate sobre la mudanza del Campus de Soria a la UBU, lamentando «la confusión universitaria que pone en peligro la estabilidad y la buena marcha de los proyectos culturales. Es algo que no se merece la sociedad soriana y es parte del ninguneo constante. Las autoridades tendrían que pensar y consultar, primero, a las partes implicadas que están trabajando»

presupuesto

El Patronato de la Fundación Duques de Soria de Ciencia y Cultura Hispánica (FDSCCH) ha aprobado un presupuesto de 124.000 euros, 50.000 de ellos destinados para las actividades que prevé desarrollar durante 2017. La FDS seguirá manteniendo sus delegaciones operativas en Soria, Ciudad Rodrigo, Valladolid, Cascáis (Portugal) y Bélgica.

Distintos representantes de la Fundación dieron a conocer las líneas maestras en las que se trabaja con denuedo y que se irán presentando a lo largo del próximo año con más detalle. Como cuestión extraordinaria también se presentó un libro con la vida de la FDS.

En el área de hispanismo, lengua y literatura, la FDS seguirá organizando ciclos de especial relevancia como el de Confesiones de Autor, donde cada verano se le toma el pulso en Soria a la literatura contemporánea española, el Seminario de Lengua Española -en la Universidad de Valladolid- o el Encuentro de Literatura y Periodismo, que congrega a los periodistas más relevantes del panorama nacional para debatir sobre cuestiones de actualidad.

De Soria a Amberes. La FDS seguirá manteniendo su Lectorado de Español en Amberes (que cumplirá 21 años) y convocando los Premios Carlos V para los mejores estudiantes de español de la Universidad de Amberes, además de los Premios Duques de Soria de Hispanismo en Bélgica, cuya tercera edición se convocará en 2017.

Celtibérico. La Cátedra Luis García de Valdeavellano de historia de España (Madrid), la Cátedra Atapuerca en Burgos, la cooperación científica entre España y Georgia o el Ciclo de conferencias-coloquio sobre el mundo celtibérico (Soria) volverán a ser referentes de la FDS en el área de historia en 2017.