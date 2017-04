El uso de la sede provoca el primer roce entre los críticos y los oficialistas

Los precandidatos a la presidencia del PP solo ostentan esa condición cuando sean oficialmente proclamados. Así de tajante se mostró la presidenta de la Comisión Organizadora del 12 congreso provincial del PP de Soria, María José Heredia. De esta forma, desde la organización del cónclave se pone coto a las aspiraciones del líder del sector crítico, Antonio Pardo, que, por ejemplo, pretendía utilizar la sede del partido ayer para anunciar su candidatura. Heredia aclaró que los medios del partido solo estarán a disposición de los precandidatos una vez que sean proclamados oficialmente cuestión que, según el calendario previsto, ocurrirá el próximo 21 de abril.



Heredia, apelando a los estatutos, explicó que el congreso se desarrollará replicando «fielmente» el modelo del congreso autonómico. Este sistema permite que los afiliados que estén al corriente de pago y se inscriban en el proceso elegirán por una parte a los precandidatos a presidentes y por otra a los compromisarios. «Este sistema se hizo en aras a la petición de mayor democracia, más participación y mayor apertura del partido», recordó. La presidenta de la Comisión Organizadora incidió además en que el plazo para que los afiliados puedan formalizar su inscripción se abrió ayer y se cerrará el próximo 27 de abril.

Otro aspecto importante es que con vistas al congreso provincial Soria contará con 480 compromisarios de los que 96 son natos –pertenecen a la Junta Directiva y la comisión organizadora– y 380 son electos, incluidos los 15 que corresponden a las Nuevas Generaciones. El reparto, aprobado por la Junta Directiva, se realizó atendiendo a «criterios de territorialidad y de mayor participación». Para ser compromisario, es necesario que los afiliados estén al corriente de pago de las cuotas.



El vicepresidente de la Comisión, José Manuel Hernando, explicó que el reparto de los compromisarios entre los municipios se ha hecho atiendo a criterios como el número de afiliados o los resultados electorales. La capital elegirá a 101 compromisarios, El Burgo 23, San Esteban 17, Almazán 14, Ólvega 9 y Ágreda 8. El resto de municipios elegirá entre uno y tres compromisarios. Heredia aclaró que el PP de Soria cuenta ahora mismo con 1.399 afiliados.



En relación a los precandidatos a presidir el partido, Heredia indicó que podrá presentarse «cualquier afiliado que esté al corriente de pago» y tengan una antigüedad de al menos 12 meses. El plazo para presentar la precandidatura también se abrió ayer y concluye el 20 de abril. Para ser proclamado, es necesario que los precandidatos presenten 70 avales y la proclamación será el día 21 de abril. «En el reglamento, tanto en el de Soria como en el autonómico o como en el nacional, se contempla el acto específico de la proclamación de precandidatos, es la Comisión Organizadora la que proclama a los precandidatos, hasta entonces, legalmente, no hay precandidatos», advierte.

En este sentido, la responsable de la organización del congreso provincial aclaró que una vez proclamados y tal y como se dispone en el artículo 30 del reglamento, podrán tener acceso a los medios del partido. La campaña electoral se celebrará entre el 24 y el 28 de abril.



Tal y como se avanzó en la víspera, la votación entre los precandidatos que se presenten se llevará a cabo el 5 de mayo reproduciendo el modelo del congreso regional. Las dos personas con más votos serán proclamadas candidatos a la presidencia, pero si alguno de los precandidatos obtiene más del 50% de los votos y una diferencia de 15 puntos con el segundo directamente será designado «candidato único».



Papeletas



Heredia aprovechó la comparecencia para explicar un par de cuestiones relativas a las papeletas para la votación del 5 de mayo respondieno a las sospechas expresadas desde el sector crítico. «La papeleta se puede facilitar a cualquier afiliado del partido que tenga derecho a voto y así lo solicite 24 horas antes de la correspondiente asamblea, es decir, no es extraño que un afiliado venga con su papeleta, tiene derecho a solicitarla», explicó. Asimismo, indicó que «está prohibido repartir papeletas previamente señaladas en el interior del recinto en el que se celebren la votación y además la mesa electoral puede precisar los límites del a prohibición».



Pardo



Con respecto a las quejas del sector crítico por la imposibilidad de usar la sede, Heredia remarcó que «lo que hacemos y vamos a hacer es aplicar el reglamento, nada más». «Como he explicado son precandidatos aquellos que sean proclamados, no evita que pueda solicitar la documentación, como es lógico, es otro aspecto, las actuaciones como precandidato solo comienzan cuando se es proclamado», reiteró. Heredia reconoció que el líder crítico solicitó una revisión del criterio bajo el que se designan los precandidatos, pero advirtió que se tomó la decisión de no variar ese criterio en base al propio reglamento.



En cuanto a la denuncia de Pardo sobre la afiliación de 121 personas por parte de la directiva Heredia incide en que «no corresponde a esta Comisión la aceptación o no de afiliados y su procedimiento, a nosotros no nos corresponde y no vamos a entrar». De la misma forma se expresó sobre la fractura interna del partido. «Como Comisión no podemos ni valorar ni interpretar ni hacer consideraciones, nuestra función es únicamente organizar el proceso electoral aplicando exclusivamente el reglamento, todo lo demás es ajeno a la función de esta Comisión», concluyó.