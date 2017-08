Urgencias suma ya más de 6.000 atenciones este agosto

El exigente verano en materia de asistencia sanitaria en Soria se está viviendo con intensidad, pero con más tranquilidad de la esperada. Enrique García, gerente de la Gerencia Integrada de Salud de Soria (GIS), confirmó que, a pesar de que la fuerte demanda estival exige de esfuerzos adicionales en los servicios de Urgencias tanto en el hospital como en Atención Primaria, «estamos ante un año bastante tranquilo, porque afortunadamente no ha habido que lamentar ningún accidente importante ni problemas graves que atender».

Con todo, y en comparación con las rutinas y cadencias con las que el personal adscrito al servicio trabaja el resto del año, admite que durante el verano la media se acerca al centenar de atenciones diarias, el doble que el resto del año, algo que también se observa en Atención Primaria.

En este sentido reveló, en conversación con este periódico, que solo durante la primera quincena de agosto se han superado las 6.000 atenciones en urgencias (6.032) si se suman todos los servicios prestados en al provincia. Esta situación de relativa ‘sobrecarga’ estacional tuvo su punto más álgido el lunes 14 de agosto, el día laborable en el puente de la Virgen, jornada en el que el hospital sufrió un pico de demanda, superándose las 150 durante las que son las 24 horas más calientes del año. Este dato es, sin embargo, similar al registrado en ejercicios anteriores.

En total, durante la primera quincena del mes en curso, el Santa Bárbara ha visto 1.578 urgencias. A esta cantidad hay que sumar los 4.454 pacientes que se han acercado hasta Atención Primaria. En este epígrafe destaca el número de servicios asumidos por La Milagrosa, con 1.355 casos procedentes de la capital pero también de la Soria rural.

Asimismo, Covaleda también presenta un incremento en la carga de trabajo por este concepto, dado que el centro médico de la población de la comarca de Pinares crece hasta los 618 atenciones. El Burgo, San Leonardo y Almazán también presentan ratios importantes, «aunque con menor movimiento que otros años» a pesar del aumento de la población flotante durante la temporada estival, lo que incrementa más que notablemente la presión asistencial en toda la provincia.

La llegada un año más de visitantes con estatus de ‘desplazados’ ha vuelto a obligar a la reformulación y a asumir también el refuerzo de distintos servicios, como son los prestados en el ámbito rural y en las antedichas Urgencias.

De igual modo, las vacaciones del personal fuerzan a los ajustes de plantillas y servicios. Todo, en principio, según Delgado, dentro de buenos parámetros, debido a la puesta en marcha del Plan de Contingencia de verano, que también ha contemplado las ‘derivaciones’ de ingresos desde el Mirón durante las distintas olas de calor, un asunto que ha encendido la mecha de una polémica mayor por razón de la falta de inversiones para la adecuación de este recinto médico.

Con todo, Delgado advirtió que el GIS ya se encuentra avanzando un plan especial para los meses de diciembre y enero cuando se espera el máximo umbral de problemas por el efecto de la temida gripe.

Por último, Delgado también reconoció que la tasa de hospitalización durante el verano está en cifras muy razonables, dado que, una vez más, ha sido llevadera, al estar próxima al 50%.

ATENCIÓN PRIMARIA SUFRE LA ‘FALTA’ DE ENFERMERAS

Un mensaje en una conocida red social por parte del Colegio de Enfermeras de Valladolid, alertando de la imposibilidad de poder contratar enfermeras para Atención Primaria en la provincia de Soria, encendió las alarmas. Según se explicó a este periódico desde la sede colegial «tenemos conocimiento por contactos que el personal suplente y el titular está acumulando más jornadas de trabajo para poder cubrir vacaciones de compañeras ya que no se encuentra repuesto al haberse agotado la lista de espera». Ayer mismo insistían en que el personal interesado se pusiera en contacto con el Colegio. Esta dificultad «que no se conocía hace años», no resultó una sorpresa para Enrique Delgado, gerente del GIS en Soria, que sí admitió que se ha producido un cambio de tendencia en lo que se refiere a las contrataciones. Por su parte, fuentes del sindicato Satse matizaron que se trata de un asunto puntual y que «un día puede no haber y al siguiente, sin embargo, estar 25 a la espera». En cualquier caso, sí reconocieron que «afortunadamente se ha dado un cambio a mejor en el empleo que sí se percibe».