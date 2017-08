La Universidad del Deporte de Soria encalla en la tramitación

El proyecto de la denominada Universidad del Deporte sigue atrapado en la maraña de la tramitación administrativa. Si el proceso es de por sí complicado, desde la Fundación Cidida, entidad promotora de la iniciativa, denuncian que a pesar de que la memoria se presentó hace más de un año no hay «demasiados avances» y responsabiliza a la Junta y a la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl) de poner todo tipo de «trabas y excusas» que en su mayoría son «absurdas e injustificadas».



El proyecto de la Universidad del Deporte se presentó en marzo del año 2013 en Soria. Desde ese momento la iniciativa ha ido avanzando con algunos momentos claves como el respaldo que recibió de la Junta, de manos del propio presidente Juan Vicente Herrera, en julio de 2014. En mayo de 2016 el Gobierno regional daba luz verde a que la Universidad del Deporte fuera un centro adscrito a la UVa pasando a denominarse Escuela Universitaria del Deporte (EUDS). Ese mismo año, en el mes de octubre, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Valladolid aprobó la solicitud de verificación de dos títulos, el grado en Ciencias de la Actividad Física y el máster en Psicología de la Actividad Física y del Rendimiento Deportivo.



Una vez cumplimentados estos pasos se fijó septiembre de 2017 como probable inicio de la actividad docente, pero en marzo de este año desde Cidida ya se descartó esa opción, fundamentalmente, por lo complicado de la tramitación. La documentación, tras pasar por la Junta, está en manos del Acsucyl desde finales del año pasado, la verificación de los títulos, que suele alargarse unos seis meses, todavía no ha llegado. Ahora las esperanzas se centran en que la EUDE pueda iniciar su actividad en septiembre del 2018.



El presidente de Cidida, José Luis López del Amo, explicó que «la situación es que se continúa con las tramitaciones administrativas, sin demasiados avances. Las memorias se presentaron por parte de la EUDS hace un año, pero todavía no se ha aprobado nada». El promotor considera que «se ponen todo tipo de trabas y excusas, la mayoría absurdas e injustas». López del Amo asegura que «los informes están plagados de errores, agravios comparativos y crean situaciones incluso denunciables. Probablemente, desde Valladolid alguien debería darse cuenta, admitirlo, rectificar o dimitir. Da la sensación de que no se quiere aprobar este proyecto tan importante para Soria por motivos políticos o que quieran algún día aprobarlo en unas condiciones que sean inviables».



El presidente de Cidida explica incluso algunas de las cuestiones que están retrasando la tramitación. «Se dice que si se aprobara el título en las condiciones que se ha solicitado, eso significaría que Soria tendría el segundo número de alumnos de nueva incorporación en el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en España, y eso no puede ser». «Y yo me pregunto, ¿dónde está el problema? Eso es una falta de respeto y un menosprecio a Soria. ¿Acaso Soria no puede ser la primera o la segunda en algo tan importante como una universidad dedicada al deporte y en tantas otras cosas?», cuestionó.



López del Amo insiste en que se ha topado con «decenas de justificaciones absurdas, incorrectas e injustas». «Vuelven a solicitar cosas que ya están presentadas o subsanadas, se pide lo que no se ha solicitado a otras universidades, y al ver que se han equivocado, se sacan de la manga otras excusas para parar o retrasar el proyecto. Al final, parece que en una memoria de 500 páginas tan solo falta una tabla explicativa complementaria», asevera.



Para lo promotores de la iniciativa, la razón de tanto retraso son «las decisiones, en ocasiones injustas, de la Junta y de la Acsucyl». «Técnicamente se cumple para que ya haya sido aprobado el proyecto, y creo que se demostró así de forma bien argumentada y razonada hace pocos días en Valladolid, incluso se cumple mucho más que alguna otra universidad que imparte este título de grado, incumpliendo por su parte muchas cosas que se le exigen a la EUDS», asegura. En opinión de López del Amo «no se trata a todo el mundo por igual, y, por desgracia, Soria vuelve a ser la gran perjudicada».



Otra de las cuestiones clave es la adecuación de los locales y la contratación del profesorado que impartirá las clases. «No nos pueden pedir contratos de los profesores porque es ilegal, además de ilógico, ofertar un contrato de trabajo a alguien por un puesto de trabajo que todavía no existe. Insistimos una y otra vez que no queremos aeropuertos sin aviones», señala.



Aún con todas las dificultades desde Cidida recalcan que el proyecto «sigue adelante». «Somos numantinos y seguiremos luchando por Soria, la cultura la educación y el deporte ante tanto romano poderoso que nos rodea», añade. Del Amo reconoce que el objetivo sigue siendo iniciar las clases en septiembre de 2018. «Depende de la Junta, la Acsucyl y la UVa. Si quieren, el proyecto será realidad el año que viene, si no quieren, será imposible», recalca.



López del Amo avanza que «en septiembre se seguirán presentando titulaciones, cuatro o cinco, y alguna de ellas solo son modificaciones de títulos que ya tiene la UVA». «Esperamos que ahora la Acsucyl, después de lo que se les explicó recientemente, tenga una visión diferente del proyecto y lo entiendan mejor», recalca. A pesar de los retrasos, los promotores aseguran que la iniciativa es «muy atractiva» para los inversores. «A todos los que se les ha presentado el proyecto les ha parecido excelente», afirma López del Amo.