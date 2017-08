Llegó al Ayuntamiento de Soria en el 1999 como una apuesta de futuro y desde el 2007 es una de las caras más importantes del socialismo soriano formando pareja con Carlos Martínez. En 2015 dio un paso al frente para ocuparse del Gobierno de la Diputación a la que llegaron los socialistas después de tres décadas de hegemonía del PP. Ahora buscará tomar el mando del partido para evolucionar un proyecto que ha logrado el mayor apoyo electoral de la historia para el PSOE en Soria.

Pregunta.-

¿Cuándo toma la decisión de dar el paso y presentarse a la Secretaría General?Respuesta.-

Está comentado desde hace bastante tiempo, pero la decisión definitiva es de hace unos días. Siempre dije que había que esperar al congreso nacional, al autonómico y que cuando terminaran, sería el momento de plantearlo y mantener conversaciones con algunas personas con las que llevo vinculado más tiempo en el partido. Cuando terminó el autonómico tuvimos algunas conversaciones y se decidió. Luego la fecha se ha encajado por agenda dentro del periodo y teniendo muy claro que no queríamos tampoco que esto fuera un culebrón de verano hasta el 31 de agosto.P.-

¿Le molesta que siempre hablen de Luis Rey en segunda fila o siempre a la sombra de Carlos Martínez?R.-

En absoluto. Nunca me ha molestado. Creo que al final uno tiene que ser útil a la organización a la que pertenece, en este caso al PSOE y me ha tocado estar de teniente alcalde en el Ayuntamiento, de vicesecretario en el PSOE, de política municipal, es decir, una segunda fila relativa porque al final siempre me ha tocado tomar decisiones. La política te obliga a tomar decisiones, ahora me ha tocado ser presidente de la Diputación, pero si no lo fuera estaría muy a gusto trabajando en otro sitio dentro del partido. Siempre he creído en los equipos y al final no es ni Carlos Martínez ni Luis Rey, sino que es un equipo. En el PSOE y en las instituciones tiene que ser un equipo y cada uno asumir el rol que le toca en cada momento. P.-

En la presentación de su candidatura afirmó que no le gusta la palabra continuismo, ¿qué piensa aportar al PSOE para diferenciar su mandato de la etapa anterior? R.-

No tiene porque haber una diferencia clara entre el PSOE de antes y el de después. El proyecto político del PSOE está consolidado a nivel nacional y autonómico desde hace años y a nivel provincial también. En cada institución donde hemos gobernado hemos aplicado un proyecto político muy similar. Lo que funciona bien no conviene cambiarlo, pero es verdad que hay aspectos en los que creo que se pueden hacer cosas y seguir avanzando y evolucionando. En ese sentido creo que es un proyecto dentro de la misma línea, ideológicamente muy establecida desde hace tiempo. Tenemos muy claras cuales son las prioridades y dentro de eso, siempre hay margen para avanzar. El proyecto será muy similar al anterior, pero tratando de evolucionar. P.-

¿Faltan rostros nuevos en el PSOE de Soria?R.-

Creo que no. Es importante seguir renovando y cuando hablo de evolución creo que es importante ir renovando las personas que están en la toma de decisiones dentro del partido y de las instituciones que gobernamos, pero esto se ha ido produciendo. En la Diputación hay caras nuevas esta legislatura que me toca presidir, pienso en Martín Navas o Jesús Cedazo, que vienen de municipios grandes. Son dos caras nuevas que representan a los municipios más importantes de la provincia. En el Ayuntamiento también está Ángel Hernández que parece un veterano, pero tiene 30 años, o Ana Alegre. Esa renovación natural ha ido apareciendo dentro de la estructura de funcionamiento tanto del partido como en las instituciones y así tiene que seguir siendo.Ahora hay que abrir una nueva etapa en la que trataremos de incorporar más gente joven al partido y son los que naturalmente tienen que dar ese relevo. ¿Porqué nosotros seguimos en cabeza?, pues un poco por lo que he explicado antes. Las metas y los logros que se han conseguido por el PSOE en esta provincia son únicos en España. No hay ningún Ayuntamiento capital de provincia con mayoría absoluta en toda España del PSOE y gobernamos la Diputación después de 30 años. Si a un partido hay que medirlo por la capacidad de obtener la representación de los ciudadanos, Soria es casi un caso único en España. En mi opinión, tampoco tendría sentido hacer un cambio radical en el PSOE que es ejemplo en toda España. Llegará el momento que ese relevo se tendrá que producir, pero no creo que debe de ser ahora.

P.-

Esos logros del PSOE, ¿son valorados a nivel regional y nacional?R.-

Creo que sí, podemos caer mejor o peor o tener mejores relaciones personales, pero cuando una organización es muy grande esto es como una gran familia, no todos los hermanos se llevan igual. Más allá de eso creo que sí hay un reconocimiento del partido de la situación de Soria o de la situación del PSOE en Soria. P.-

Habla siempre de la importancia de un partido unido, pero es cierto que en los últimos meses han existido tensionesR.-

Sí, pero no tenemos que magnificar las cosas, hay que darle cierta normalidad. Tensiones hubo también en la época Rubalcaba-Chacón donde hubo un pronunciamiento claro. Había quién no pensaba de la misma manera y quién no apostaba por el mismo candidato. Pasó y tiene que seguir pasando. Lo que tengo clarísimo es que ya nos tocó vivir en el PSOE una crisis, a poco de entrar en política, y eso pasa factura. Que el partido no esté unido pasa factura y nadie entendería que, más allá de la libertad de cada uno en el proceso de presentarse o no presentarse, este partido salga fraccionado con lo que representa ahora mismo para esta provincia. Sería imperdonable para cualquier socialista esa fractura por lo que representamos ahora de cara a los ciudadanos, con los gobiernos de muchos ayuntamientos, de la capital y de la Diputación. P.-

La dirección del PSOEde Soria parece ir siempre a contracorriente en cuanto a las apuestas para Secretario GeneralR.-

Siempre hemos dicho que no debemos acertar, no sé si con los candidatos o con el resto de la militancia que es la que al final elige. Prefiero no plantear qué hubiera sucedido si en aquel proceso hubiera ganado Carmen (Chacón) en lugar de Rubalcaba, son elucubraciones que no tienen sentido ahora. Uno opta con la normalidad democrática, ganan otros y pertenecemos a una organización muy grande, con mucha historia y eso no se rompe porque el secretario de Soria apuesta por el candidato equivocado. P.-

Tras los diferentes congresos, ¿el PSOE de Soria se ha sentido un poco como Numancia, resistiendo frente una organización que iba por otro camino?R.-

Lo discutí y hablé donde lo tengo que hacer, dentro del partido. En los dos documentos, la ponencia marco y la propuesta de Pedro Sánchez se definía lo que se entendía por socialdemocracia. Las dos propuestas establecían lo mismo, entendían lo que era el PSOE como socialdemocracia, definían cual era ese concepto y lo hacían de forma identifica. En algunos temas habrá posturas más o menos parecidas, pero el núcleo ideológico del partido está consolidado desde hace años. Pretender que haya unos más de izquierda, otros más de derecha o que hay diferencias insalvables, creo que no. El núcleo esencial de este partido no ha cambiado y no cambia con ningún candidato. P.-

¿La situación del PP en Soria ha supuesto un aviso para los socialistas más descontentos?R.-

Ya me tocó vivir una ruptura en el PSOE hace muchos años y sé lo que supone. Creo que sería imperdonable con la situación electoral que tiene el PSOE ahora que alguien quisiera jugar a eso. Que quede claro, independientemente que haya más candidatos o no, no quiere decir que la unidad la represente yo, pero lo imperdonable es que cualquiera de las apuestas, si hay más candidatos, piense en ruptura o en dividir este partido porque creo que sería imperdonable.Nosotros vivimos un proceso muy triste en su momento y supongo que el proceso que vive ahora el PP para muchos militantes será un proceso triste y de división. En lo que pueda contribuir ahora como candidato o antes dentro del partido hay que evitarlo por todos los medios, porque ese espectáculo los ciudadanos no lo perdonan.

P.-

La situación del PP puede derivar en el inicio de una época hegemónica del PSOE en Soria?R.-

Creo que es bueno que haya muchos partidos, la pluralidad no es mala, pero ojalá sea así porque significará que obtenemos un respaldo mayoritario de los ciudadanos. No obstante, pensar que no hay rival cuando hemos perdido contra el PP en las elecciones autonómicas o nacionales sería muy presuntuoso. P.-

La situación invita a pensar que esa distancia puede reducirse mucho R.-

Esa es nuestra aspiración. Nosotros tenemos que mirar lo que proponemos y lo que hacemos. En ese sentido el PSOE donde ha gobernado ha sido capaz de hacer lo que decía y de decir lo que hacía, hemos sido fieles a los que proponemos. Nuestra propuesta política ha sido aceptada mayoritariamente y nuestra aspiración es que ese proyecto cale en la sociedad y nos den una mayor representación en todos los ámbitos, pero por méritos propios, no por demérito de los demás. P.-

En clave autonómica, ¿porqué esta vez sí puede ganar Tudanca? R.-

Estoy convencido. Igual que aquí fue posible en su momento, haciendo las cosas bien. Ya toca. Hay algo que se llama alternancia política. El PP lleva demasiados años en las Cortes y hay algunas medidas que evidentemente comparto institucionalmente, como el Plan Soria, pero creo que es necesario que entre aire nuevo en la gestión de la Comunidad Autónoma. Después de tantos años el proyecto del PP está agotado, debe entrar otro partido y no se me ocurre ninguno mejor que el PSOE.Además, el candidato es alguien normal, como le gusta a Luis (Tudanca) que lo definan. Es una persona cercana, lo dije en Soria durante el último congreso. Aquí ha venido mucho, esa cercanía da normalidad de cara a los votantes y estoy convencido de que es la oportunidad. El PP también presentará un candidato nuevo y esos cambios son siempre una oportunidad. Después del congreso el equipo que ha sacado el PSOE y el equipo que hay en las Cortes pueden hacer que funcione, que nos vean como alternativa y creo que es el momento.