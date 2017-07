Tudanca protege a Barcones para evitar su derrota en Soria

La mano derecha de Luis Tudanca en las Cortes regionales y secretaria de Política Municipal del PSCyL, la soriana Virginia Barcones, se convertirá a partir del congreso autonómico de los socialistas de este fin de semana en la vicesecretaria general de la formación, un cargo que permanecía vacante, y sin que nadie lo echara de menos, desde la dimisión del leonés Julio César Fernández en 2014. Tudanca logra con este movimiento un doble objetivo. Por una parte protege a Barcones de una posible derrota en la próxima batalla por el control del PSOE de Soria y por otra, eleva la tensión existente con el líder del socialismo soriano, Carlos Martínez Mínguez, reforzando a nivel interno a su rival más importante. Es un movimiento similar al que se produjo con Javier Izquierdo en Valladolid que entró a formar parte de la Ejecutiva de Pedro Sánchez evitando que se presentara a la secretaría del PSOE vallisoletano.



La decisión de Luis Tudanca es un paso más en la guerra abierta entre el secretario autonómico y el secretario del PSOE de Soria. Tudanca, partidario de Pedro Sánchez, y Martínez Mínguez, susanista, no tienen sintonía y han sido frecuentes las disputas, públicas y privadas, intentando socavar la posición del adversario.



En el pasado proceso de primarias que enfrentó a Pedro Sánchez y Susana Díaz, Tudanca y Mínguez vivieron su pugna más directa. La victoria de Sánchez reforzó al secretario autonómico y Mínguez fue desautorizado por sus propios afiliados que votaron mayoritariamente a Pedro Sánchez. El abrumador resultado registrado en Soria, a pesar de que toda la cúpula del partido había hecho campaña en favor de la andaluza, cortó de raíz las aspiraciones de Martínez Mínguez a la secretaría del PSCyL.



El resultado de las primarias en Soria inmediatamente colocó a Virginia Barcones como principal alternativa a Martínez Mínguez dentro de la federación soriana. La disputa de la secretaría provincial del PSOE se presentaba más abierta que nunca debido también a que el propio Mínguez no puede presentarse ya que ha cumplido el número máximo de mandatos que permiten los estatutos. Sin embargo, Tudanca ha dado un paso atrás y ha preferido no enfrentar a Barcones a una posible derrota en Soria. Como consecuencia directa, se despeja el camino a Luis Rey, actual vicesecretario del PSOE de Soria y presidente de la Diputación, para que asuma la dirección del partido a nivel provincial.



Por su parte, Tudanca resguarda a Barcones resucitando un puesto que su anterior ocupante apenas utilizó durante 48 horas. Durante los últimos tres años esa responsabilidad ha estado vacante sin que eso fuera una merma para el funcionamiento del partido.



No es el primer enfrentamiento entre el secretario autonómico y Martínez Mínguez que tiene como protagonista a Virginia Barcones. El primer capítulo de esta batalla se vivió con motivo de las elecciones autonómicas de 2015. Los resultados otorgaron plaza en las Cortes regionales a Esther Pérez y a Ángel Hernández, ambos próximos al secretario provincial. Barcones era la primera suplente de la lista. Tudanca quería a la soriana en las Cortes y forzó la situación, provocando la dimisión de Pérez como procuradora lo que abrió la puerta para el desembarco de Barcones en el parlamento regional. Nada más tomar el acta, el líder autonómico dio galones a la soriana nombrándola viceportavoz. Esta situación también tuvo consecuencias a nivel provincial. Barcones dejó su puesto como diputada provincial, institución en la que trabajaba desde 2007, y Pérez fue nombrada vicepresidenta de la Diputación soriana.



Ahora Tudanca vuelve a utilizar a Barcones para intentar reforzar su liderazgo dentro del partido y mandar un nuevo mensaje a Carlos Martínez Mínguez. Son de sobra conocidas las malas relaciones de la futura vicesecretaria con la dirección provincial del partido, pero eso no ha sido un obstáculo para que Tudanca haya decidido auparla a un puesto de responsabilidad. No obstante, en la práctica Barcones se mantendrá por debajo de la zamorana Ana Sánchez dentro de la estructura regional.



La decisión de Tudanca llega tan solo unos días después del congresillo del PSOE de Soria que sirvió para elegir a los representantes de la federación en el cónclave autonómico. En esa lista no figura Carlos Martínez que tomó la decisión personal de no acudir a la cita como delegado al igual que otros cuatro secretarios provinciales. Esta circunstancia provoca que Mínguez no tenga voto en el congreso regional ya que solo acudirá en calidad de invitado.