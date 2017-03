Tudanca: «Noviercas no es ni serán nuestro modelo»

La vaquería de Noviercas crea discrepancias en el Partido Socialista. El secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, declaró ayer en rueda de prensa que «las macroexplotaciones no son ni serán nunca el modelo socialista» a lo que añadió que su partido «siempre defenderá el modelo social agrario», como lleva haciendo hasta ahora.



Tras el rotundo «no» de la segunda del secretario autonómico, Ana Sánchez, al apoyo del proyecto, Tudanca quiso aclarar que «se ha hecho mucha literatura sobre Noviercas y la posición del partido», y que el PSOE seguirá defendiendo el modelo social agrario, en el que incluyen la defensa de la figura del pequeño agricultor y del pequeño ganadero activo a título principal, además de la concepción del territorio y de la fijación de la población, y se refiere al proyecto de la vaquería de Noviercas como «un modelo que no ha sido, no es y no será el modelo que defenderemos».



«No nos gusta el modelo. La Junta tendrá que posicionarse y dar una explicación sobre la puesta o no en marcha del programa y asumir su responsabilidad». El secretario autonómico explica que «de momento» Noviercas es un proyecto que no está encima de la mesa y que al Partido Socialista le gustaría conocer cuál es el objetivo principal de su creación, bien la venta de leche o por el contrario la creación de lácteos o derivados ya que, según afirma «los efectos serían muy diferentes en un caso que en otro». «Queremos que la Junta nos aclare si el programa es compatible con el vacuno de leche de la Comunidad o por el contrario lo va a perjudicar». Tudanca apuntó que cuando el proyecto se conozca ya se verá, pero que el Partido Socialista seguirá respaldando el modelo social agrario y a los pequeños ganaderos castellanos y leoneses.



El portavoz en las Cortes recalcó que «no existe un conflicto dentro del partido» ya que las diferentes declaraciones ante el tema muestran lo contrario. El «no» de Sánchez y el «apoyaremos la vaquería aunque nos echen» de Luis Rey, presidente de la Diputación de Soria, sugería una discrepancia dentro del partido que Tudanca ha querido esclarecer. Además, el socialista aclaró que «no hay ningún riesgo de que se eche a alguien del Partido Socialista por apoyar a los ciudadanos, que es lo que mueve las acciones del partido».



Asimismo, Tudanca destacó que como no se trata de un proyecto construido por el Partido Socialista y las autorizaciones no les corresponden, esperarán para saber la posición de la Junta ante Noviercas.



Sin embargo, ante la principal posición en contra, Luis Tudanca señalizó que los socialistas estarán al lado de cualquier iniciativa que potencie el empleo en Soria ya que, según apunta «es una provincia que ha sido abandonada y castigada por el Partido Popular y por la Junta de Castilla y León durante mucho tiempo», y añade que la Junta tendrá que dar una explicación sobre por qué después de tantos años de «castigar» al sector, de cierre de cientos de explotaciones ganaderas, de manifestaciones y protestas del sector vacuno de leche y de ver los pagos a los ganaderos a precios «injustos», va a hacer compatible una macroexplotación que puede «poner en riesgo lo que queda del sector».



El secretario autonómico puntualiza que el proyecto sería viable y se evitarían las protestas de las organizaciones de profesionales agrarias siempre y cuando Soria no se encontrara en una situación «tan desesperada» como en la que está «fruto de las decisiones del Partido Popular». «Si el sector vacuno de leche no estuviera tan castigado y los pequeños ganaderos de la Comunidad no tuvieran tantísimas dificultades para poner su leche en circulación, el plan de la vaquería sería factible». Tudanca asegura que el PSOE de Castilla y León «siempre, siempre, siempre» estará al lado del PSOE de Soria y de la defensa del empleo de los sorianos.



Por el momento, Tudanca sostiene que la posición del partido sobre la vaquería es «sí pero no». De este modo evitó evidenciar una postura que puede dividir aún más a los socialistas castellanos y leoneses, muy fragmentados en las últimas semanas debido a las primarias del partido.