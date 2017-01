Tres fincas rústicas bloquean el nuevo Centro de Numancia

Una de las grandes esperanzas asociadas a la celebración este año de Numancia 2017 es que el aniversario impulse definitivamente la construcción de un Centro de Interpretación del yacimiento que sirva para dar respuesta las necesidades de los miles de visitantes que pasan cada año por el antigua ciudad celtíbera. Para que el proyecto avance es necesario que el Presupuesto del Estado habilite una partida para la intervención, pero también hay otro problema. El Ministerio no puede actuar si no dispone de los terrenos y, hasta la fecha, no es así. Hay tres fincas rústicas propiedad de vecinos de Garray que ocupan una parte del espacio en el que está proyectado el centro.



La alcaldesa de Garray, María José Jiménez reconoció que es un problema que está enquistado desde hace muchos años. «La Junta tiene la propiedad de la gran mayoría de terrenos, salvo unas fincas que son de tres propietarios, están justo a la entrada del yacimiento, donde está situada la puerta», explica. La regidora insistió en que «es la zona donde se iba a ubicar el aparcamiento lo que es privado, son terrenos rústicos y pertenecen a vecinos del pueblo». En este sentido Jiménez incidió en que «son terrenos pequeños, sin apenas valor».



Hay que recordar que el proyecto del Centro de Interpretación cuenta con el visto bueno del Ministerio desde el año 2010 y que siete años después, más allá de los problemas presupuestarios, nadie ha dado una solución a la propiedad del suelo. «Realmente no recuerdo si son tres o cuatro propietarios, pero el problema es que nadie se ha dirigido a ellos para negociar», aseguró la alcaldesa.



Jiménez indicó que en el año 2011 cuando asumió la Alcaldía de Garray mantuvo una reunión con ese grupo de propietarios. «En aquellos momentos estaba a favor de encontrar una solución ya fuese a través de una venta e incluso estaban dispuestos a aceptar una permuta», asegura lamentando que «nadie se ha dirigido a ellos».



La alcaldesa de Garray explicó que desde el Ayuntamiento se ha intentado buscar una solución alternativa. «Es un tema que lleva parado 20 años, nosotros hemos ofrecido cambiar de un Centro de Interpretación a un Centro de Recepción y tampoco parece vaya para adelante». En este sentido indicó que con ese cambio se pretende actuar en las instalaciones que actualmente tiene el yacimiento.

«El problema que tenemos es que los turistas no pueden llegar y ser recibidos con unas instalaciones como las que tenemos, qué menos que tiene un edificio que recoja todas las dependencias, la tienda, el espacio del vídeo, los guardas, y que haya unos baños accesibles y en condiciones», reclamó la alcaldesa. «Es algo urgente, ahora mismo si llegan dos autobuses a la vez no se les puede atender bien», asevera.



La semana pasada el diputado socialista Javier Antón tuvo oportunidad de revisar en el Ministerio de Cultura el proyecto del Centro de Interpretación que data del 2009. «Hemos visto fotos, recreaciones y hay que decir que el proyecto está supervisado y cuenta con el visto bueno de los técnicos de Cultura», explicó. El parlamentario indicó que «para su desarrollo únicamente habría que adaptarlo a la normativa actual sobre el medio ambiente».



Tras su paso por Cultura, Antón explicó que el Ministerio tiene su disposición la práctica totalidad de los terrenos salvo las fincas anteriormente citadas. «Es la única cuestión»», lamentó. «Esperamos que la celebración de Numancia 2017 sirva para dar un nuevo impulso».



Antón desveló que con motivo de la presentación de Numancia 2017 en Fitur aprovechó para conversar con la alcaldesa de Garray para transmitirle la situación del expediente. «Se trata de ver de qué forma podemos dar un impulso y recuperar el proyecto», subraya. El diputado también reconoció que el valor de los terrenos que bloquean el proyecto es limitado.



«Los propios técnicos nos comentaron que si un yacimiento como el de Numancia tuviera un Centro de estas características lograría aumentar sus visitas», insistió. «Nosotros desde el PSOE siempre lo hemos tenido claro y estamos volcados en dar valor al recurso, es verdad que la crisis paralizó el proyecto, pero también influyó la falta de pujanza de aquellos a los que les correspondía impulsarlo, por eso ahora hay que aprovechar el momento», destacó. En este sentido el diputado espera que las muestras de apoyo a Numancia 2017 tengan un reflejo económico. «Debe haber un respaldo económico», reiteró.



Hay que recordar que en una respuesta parlamentaria en el año 2015 desde el Ministerio se reconoció que el proyecto se había visado en 2010, pero que estaba en «suspenso» debido a «la existencia de una finca privada que afecta al proyecto». En este sentido destacan que la licitación «queda condicionada por la puesta a disposición de los terrenos libres de carga». Asimismo, se advierte de que esa tarea era responsabilidad de la Junta.