The Telegraph recomienda Soria

The Daily Telegraph recomienda a los ciudadanos británicos que visiten Soria y la incluye entre sus «mejores y menos conocidas joyas de España». El rotativo, con cerca de medio millón de ejemplares diarios y capaz de superar por ejemplo a The Times, llega a preguntarse por qué la capital no recibe más visitantes con todo lo que ofrece.

El periódico fundado en 1855 publicó la pasada semana un artículo cuyo título se podría traducir como «20 lugares sorprendentes en España que los británicos todavía no han descubierto». En él, tal y como anuncia, se desgrana una veintena de ciudades, pueblos, playas y regiones nacionales recomendados por expertos británicos en viajes, ejerciendo de ‘descubridores’ de estos enclaves para el gran público. En el caso de la capital, tiene reservado el duodécimo puesto de la lista londinense.

De hecho, incluso The Daily Telegraph se muestra sensible con alguno de los problemas endémicos de Soria antes de glosar sus bondades. «A dos horas de viaje en autobús desde Madrid, Soria es reconocida como una de las áreas más escasamente pobladas de España, una provincia olvidada, en un rincón que no está de moda y con escasez de fondos para mejorar su territorio», explica Annie Bennet, encargada de dar a conocer la ciudad al gran público británico.

La experta reconoce que «supe que el autobús había cruzado la frontera invisible porque la superficie de la carretera se deterioró de repente. Sin embargo», a pesar de las dificultades de la provincia, «con los años ha atraído una proporción de espíritus creativos más que buena. Pintores, escritores y especialmente poetas se han quedado hipnotizados por los ricos colores de sus paisajes».

Con estos mimbres «el resultado es una ciudad llena de elegantes comercios tradicionales y sorprendentemente vital cuando cae la noche». Asimismo hay que sumar que «hay también iglesias románicas y un monasterio del siglo XII. ‘Es increíble que haya tan pocos turistas’, añade Annie, señala el artículo publicado por The Daily Telegraph.

En el encabezado del artículo el rotativo británico recuerda que «España recibió un récord de 75,3 millones de turistas internacionales el año pasado, y esta semana se conoció que las expectativas van más lejos para 2017. Pero eso no quiere decir que no pueda encontrar remansos de tranquilidad costera y ciudades aún sin tocar por el turismo de masas. Deje que nuestros expertos arrojen luz sobre algunas de las mejores y menos conocidas joyas de España» entre las que se encuentra Soria.

Junto a la capital aparece también presencia castellano y leonesa aunque no es mayoritaria. El listado también incluye a Llafranc (Gerona), Segovia y Salamanca, Extremadura, Viveiro (Lugo), Vitoria, la Mallorca secreta, Alcalá de Henares (Madrid), Playa de Mónsul (Almería, Cabo de Gata), Es Grau (Menorca), La Coruña, Reus (Tarragona), Aragón, Navarra, Toledo, Andalucía interior y secreta, Ribadesella (Asturias), Islas Cíes (Pontevedra), Murcia y Binisafúller (Menorca, Islas Baleares).

De esta forma, el escaso turismo internacional que recibe Soria ha encontrado un aliado de amplísima repercusión al otro lado del canal de la Mancha. Sus paisajes, sus artistas, el patrimonio o su vida social y comercial le han llevado a entrar en la lista de lugares indicados para que el turismo británico -una de las grandes fuentes de ingresos del sector- pueda conocer ‘la otra España’. A Soria, ahora, ya se la imaginan.