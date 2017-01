La subdelegada dice ahora que el contrato con Isolux sigue vigente

A principios de septiembre se anunció que Isolux Corsán Corvián abandonaba las obras de remodelación del edificio del Banco de España. La subdelegada del Gobierno en Soria, María José Heredia, declaró en aquel momento que la resolución del contrato entre Hacienda y la empresa adjudicataria se había producido de forma «amistosa». Heredia explica ahora, cuatro meses después, y en declaraciones a ‘La 8 de Soria de RTVCyL’ que el citado contrato todavía no está resuelto y que esta circunstancia bloquea una nueva licitación del proyecto.



El conflicto entre la empresa y el Ministerio incluso podría terminar de enredarse y acabar en los tribunales. «Llegar a los tribunales supondría una demora importante, esperamos que no, que se limen esas cuestiones y se llegue a una resolución del contrato lo antes posibles ya que mientras no se resuelva es imposible adjudicar la obra a otra empresa», aseguró ayer Heredia a RTVCyL.

Tras estas palabras cobra más sentido las palabras del alcalde de Soria, Carlos Martínez, quien aseguró en el pleno sobre el estado del municipio que la resolución costaría al Ministerio un millón de euros. Fuentes de la Subdelegación aseguraron ayer a este medio que la cifra dada por Martínez no era correcta.



Lamentablemente los problemas del proyecto del Banco de España, que está destinado a albergar la Subdelegación. También en las declaraciones concedidas a RTVCyL, la subdelegada criticó algunas de las condiciones requeridas por el Ayuntamiento para conceder la licencia. «El cambio de uso afecta a muy pocos metros, sin embargo, para esos pocos metros las dificultades y requerimientos nos parecen excesivos», explica. El principal punto de desencuentro es la exigencia de contratar una treintena de plazas de aparcamiento. «Nos piden una plaza por cada 60 metros de oficinas, no se puede obligar a una administración a que contrate con una empresa privada, eso no funciona así», lamentó la subdelegada del Gobierno.