Un soriano al rescate de una talla perdida

Indiana Jones recorrió medio mundo en las películas de George Lucas en busca de objetos de alto valor histórico desaparecidos. Un joven arquitecto soriano, Ricardo Heras Mulero, ha seguido sus pasos pero sin tener que derrotar a poderosos enemigos. Internet, su pasión y su agudeza le han hecho ‘redescubrir’ una talla española del siglo XIII cuya pista se había perdido hace casi 90 años.

La pieza, una Virgen sedente con el Niño Jesús, provenía de Navarra; el inquieto profesional, de Soria; y sus caminos se acabaron cruzando en Nueva York. Sobre el papel, una historia de película. En la realidad, una triste muestra de cómo en ocasiones se ha perdido la pista del patrimonio cultural español y sólo en casos muy puntuales se vuelve a localizar.

«Fue todo un hallazgo», explica el arquitecto soriano. «Suelo mirar los catálogos de las subastas porque me gusta el arte». En uno de ellos perteneciente a la prestigiosísima casa Sotheby’s de Nueva York algo le llamó la atención. «Descubrí esta Virgen, me picó la curiosidad y me di cuenta de que estaba hasta mal catalogada».

Investigando logró descubrir «que estaba en paradero desconocido desde 1928», así que el siguiente paso fue «llamar y ponerme en contacto con gente de Patrimonio de Navarra» para informarles del descubrimiento.

Hasta ahora sólo existían dos fotografías de esta pieza. «Si nada lo impide, tal vez sea la última oportunidad de volverla a ver. Se subastará el 26 de enero, con un precio estimado de 12.000-18.000 dólares» (10.600 – 16.000 euros al cambio).

En el catálogo aparece como procedente de Salinas de Monreal, que no es otra que el actual Salinas de Ibargoiti que modificó su nombre a principios de siglo. «Se pensaba que había salido de Navarra en los años 50-60, pero leyendo su origen ahora sabemos que apareció en el mercado del arte neoyorquino en 1929, y de allí pasó a manos privadas que la han conservado en Minnesota y California hasta ahora».

Según recuerda Heras Mulero «en 1928 se realizaran tareas de restauración en el interior de iglesia de San Miguel de Salinas de Ibargoiti, por lo que es de suponer que la imagen fue vendida para poder hacer frente a eso gastos».

Su origen puede ser de la propia localidad de Salinas o de Lizaberría «despoblado cercano que conserva las ruinas de su iglesia románica y que por coincidencias del destino tuve que ir a intentar medir cuando realizaba la enciclopedia del románico navarro. Y digo intentar porque fue imposible acercarse por la cantidad de espinos que la envolvían».

La virgen, del primer tercio del siglo XIII, de tiempos de Sancho el Fuerte, es de madera, mide de 90 centímetros de altura y presenta una talla de gran calidad. Destaca la gran cantidad de oro de su policromía, lo que da idea de la importancia que tuvo la talla en su día. «Observando las fotografías antiguas vemos que para aumentar su valor se restauraron las coronas, todas las manos y también los pies del Niño» gastados por haberlo vestido en numerosas ocasiones.