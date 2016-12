Un soriano en la corte de Amenofis III

El arqueólogo soriano Miguel Ángel López (Nódalo, 1963) regresará en enero a Luxor para continuar con la recuperación del templo de Amenofis III y sus colosos de piedra. Mientras tanto, recarga las pilas en España para volver con energías renovadas. Y es que ya son 14 años dedicado a un monumento llamado a convertirse en un nuevo símbolo de Egipto.

López explica que para un «restaurador especialista en piedra» la posibilidad de trabajar en la investigación y recuperación de este patrimonio es algo magnífica. «En Egipto siempre hay capacidad de sorpresa. Queda todavía mucho para sorprenderse a nivel de restos o estatuario para excavar».

El Nilo y el calor hacen, eso sí, que no sea un trabajo ‘a tiempo completo’. Las campañas se hacen sólo hasta abril por el calor», que desaconseja prolongar más las excavaciones y levantamientos. A ello se suma que las crecidas del Nilo quedan muy cerca del templo. Cuando no puede desarrollar su trabajo en Egipto regresa a España «y me dedico a lo mismo, a la musealización de yacimientos».

Trabajando con algunas de las mayores figura de la humanidad, a pesar de haber sido talladas hace casi 3.400 años, la pregunta de si la humanidad a dado pasos de gigante en materia tecnológica y constructiva no está tan clara. «No hemos avanzado tanto», explica el arqueólogo. «Yo creo que de hecho hemos ido al revés».

Para comprender esta reflexión hay que ir a «una época en la que no existían el hierro, no habíamos aprendido a utilizarlo». Con esta premisa «Amenofis III encarga cortar una montaña, cargarla en barcos, y subirla a 800 kilómetros a contracorriente por el río», toda una hazaña con imágenes de hasta 300 toneladas. Hoy «si es posible, que no lo tengo muy claro, es muy complicado». Aunque también habría que saber «cuántas imágenes se fueron al fondo del Nilo», apunta con una sonrisa.

Para la próxima semana, regresará a Nódalo a hacer su ‘terapia’ particular, la rehabilitación de una casa en su pueblo querido. Eso sí, lo de andar haciendo que las piedras cobren nueva vida lo lleva en el ADN. En Egipto, además, con el deseo de «dejar el pabellón alto» para futuras generaciones.

En la actualidad el trabajo se centra en la recuperación de dos colosos de Memnon de alabastro, los mayores en tamaño del mundo. El levantamiento de estas dos esculturas, que se enmarca dentro de la campaña de primavera (enero-abril), es la más complicada desde que comenzó la reconstrucción del templo en 2004. «Será la mayor reconstrucción colosal del mundo, superando las 300 toneladas de coloso levantado en 2012 en el segundo pilono, ya que este superará las 400 toneladas de peso», explica el profesional.

La misión internacional para recuperar este templo funerario está dirigida por Hurig Suruzian y en ella participan más de 20 técnicos y 300 obreros que reconstruir este templo funerario, el más grande de estas características con 800 metros de largo por 600 de ancho, cuyas obras finalizaron en el año 1.350 antes de Cristo. Además de su antigüedad y de las crecidas, se cree que un terremoto en la época dañó el conjunto e incluso hace dos décadas se daba por perdido.

López apunta que el abuelo de Tutankamon dejó allí las mayores estatuas colosales de la antigüedad para gloria de su reinado, y recuerda que el templo fue «maltratado» por el tiempo y por el hombre, derruido tras varios terremotos y expoliado para construir otro templos como el de Meremptah, por lo que desaparecieron multitud de vestigios, esculturas y materiales arquitectónicos, informa Ical.

«Los restos conservados, están tan deteriorados que no han servido como material constructivo a lo largo de la historia». Desde 2004 se han recuperado siete colosos de cuarcita y granito de entre 25 y 300 toneladas y una estela conmemorativa de 120 toneladas, lo que da una idea de las dimensiones que requieren estos trabajos.

En lo que refiere a la parte técnica para recuperar estos dos colosos de alabastro, destaca que tras la extracción será necesaria un proceso de restauración en el que se fabricarán prótesis de resina de alta resistencia para sustituir los elementos perdidos y se reintegrarán con morteros hidrófugos de base calcárea las superficies afectadas. Hasta ahora el equipo científico ha extraído casi todos los fragmentos a excepción del último bloque que constituye el trono de 279 toneladas.

De esta forma, cuando concluyan los trabajos Miguel Ángel López habrá dedicado cerca de dos décadas a recuperar un patrimonio milenario. Y, eso sí, habrá contribuido a recordar una hazaña constructiva por los siglos de los siglos siempre y cuando el ‘padre’ Nilo dé sus bendiciones.