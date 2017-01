El soriano Carlos Garcés dirigirá la Orquesta Sinfónica de RTVE

La fértil mente de Julio Verne puso a Dick Sand al frente del impresionante barco Pilgrim en ‘Un capitán de 15 años’. El buen hacer del soriano Carlos Garcés le pondrá al frente de la prestigiosa Orquesta Sinfónica de Radiotelevisión Española (RTVE) convirtiéndose en un director de 30 años. Será el primer soriano en tomar la batuta frente a una de las formaciones más reconocidas de España y todo hace presagiar que la llevará a buen puerto.

El Teatro Monumental albergará el concierto el día 27. Será a las 20.00 horas, con las entradas a 9,50 euros y numerosas formas de adquirirlas por teléfono o por internet. Los afortunados podrán disfrutar de un concierto sinfónico, pero también «de una gran oportunidad», confirma el propio Garcés.

De esta forma, el director dará el salto al quizás mejor escaparate de España para su profesión. «Detrás hay un trabajo intenso, desde que empiezas con la Lira Numantina a ir formándote hasta ‘tomar la alternativa’», como define el recital con la Sinfónica de RTVE.

La idea surgió en el Otoño Musical Soriano de 2015, cuando «tuve la suerte de dirigir a la Orquesta Sinfónica de Castilla y León». Entre el público estaba Mikaela Vergara, la directora gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro RTVE. «Me dijo que si me interesaría dirigir. Hace ya casi año y medio de esto y parece que la fecha no llegaba, pero aquí está», apunta el exultante director soriano.

Una vez finalizados sus estudios como director de orquesta, Garcés creó La Lira Numantina, una orquesta soriana recientemente disuelta en la que comenzó a hacer sus pinitos con la batuta. Posteriormente pasó a la Orquesta Sinfónica Santa Cecilia de Cullera, colaborando en conciertos puntuales con formaciones como la Sinfónica de Ávila o la de Castilla y León y protagonizando eventos como la grabación y el estreno de la sinfonía ‘Nvmancia’, de Vicent Egea. Ahora, tomará el timón aunque sea de forma puntual -por el momento- de uno de los grandes buques de la música clásica española.

«En marzo hará tres años que llegué a Cullera, y han sido más que intensos. He aprendido mucho», desgrana el director. «Todas las semanas tengo el placer de ensayar con una magnífica banda y una magnífica orquesta». Gracias a ello «tengo el mejor trabajo del mundo, el que me gusta y para el que he estudiado». Poco a poco van llegando los reconocimientos. «Es algo que va dando tablas, que va abriendo muchas puertas».

La del día 27 es sin duda una ‘puerta grande’. La Orquesta Sinfónica de RTVE hace dos o tres conciertos al año con directores o solistas jóvenes. Cada año 25-30 directores acaban el superior, la carrera. Por eso esta oportunidad es un auténtico lujo» que sólo llega a uno de cada 10 directores jóvenes, un colectivo que tampoco es especialmente amplio ni de acceso precisamente sencillo. Por eso, se cumple un sueño para un joven que desde pequeño se despertaba «a las 8.00 o las 9.00 horas para ver los conciertos de La 2».

Respecto a la situación de la música clásica y la nuevas generaciones, muestra un panorama agridulce. «Por un lado estamos en un momento fantástico, sobre todo la generación entre 1975 y 1990 (en la que no sé si incluirme), que es una generación brutal. La Filarmónica de Berlín, posiblemente la mejor de Europa, ya tiene dos españoles; y en las jóvenes orquesta de Europa media plantilla es española».

El secreto está en una buena base y por ello Garcés quiere «agradecer al Conservatorio Oreste Camarca y especialmente a mi profesor Rafael Clemente» la labor realizada. «Gracias a ellos, a los profesores y a la educación en música» España es una joven referencia.

«Sin embargo echo de menos que ahora en los colegios se dé tan poca importancia a la música». Además «con la crisis en España ninguna orquesta grande ha caído, pero ha habido recortes y bajadas de sueldo, incluso algunas siguen con EREs, y eso no ayuda». Palabra de un soriano, que en 10 días tocará el cielo... y alguna pieza más.