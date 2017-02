Soria ya tiene su dinosaurio

Hace 130 millones de años grandes dinosaurios habitaban los pantanos de Golmayo. Excavaciones realizadas por el equipo Fuentes-Meijide sacaron a la luz restos fósiles de estos animales prehistóricos. Uno de ellos es una nueva especie y lleva ya el nombre de Soria. Es el Magnamanus soriaensis, un cuadrúpedo fitófago de al menos 10 metros de longitud y 3,5 toneladas de peso. El descubrimiento se ha publicado en la prestigiosa revista científica Journal of Spanish Paleontology.

El equipo Fuentes-Meijide está formado por los paleontólogos Carolina Fuentes, Manuel Meijide y Federico y Manuel Meijide Fuentes. Son los autores del artículo en la revista científica, donde muestran un trabajo «de casi diez años de excavaciones, estudios, visitas a museos de Europa y América, para comparar el material de nuestras excavaciones con el de otros dinosaurios ya existentes, de recabar bibliografía, de discutir con otros científicos», según explican ellos mismos.

Han tenido la mayor satisfacción que puede experimentar un paleontólogo, la de dar nombre a un nuevo dinosaurio. El trabajo de años ha obtenido así su premio y «por fin Soria tiene su dinosaurio, un nuevo género único para el mundo».

Es hasta el momento es el dinosaurio más completo encontrado en España del Cretácico inferior «y en un estado de conservación único». «Si pretendiésemos hacer su retrato robot diríamos que se parece a un Iguanodon, pero este es un primo lejano, al menos 20 millones de años más joven que el dinosaurio de Soria y que podía ponerse en pie, algo que para Magnamanus era imposible», explica el equipo Fuentes-Meijide.

En la zonas pantonosas de Golmayo, el Magnamanus soriaensis competía con otros dinosaurios aún más grandes que él, «enormes saurópodos de más de 20 metros de longitud cuyos huesos fosilizados también hemos encontrado en nuestras excavaciones y que posiblemente se clasifiquen como una nueva especie de Titanosaurio junto con otros fitófagos armados con grandes placas y espinas del grupo de los Polacanthus». Los investigadores no descartan que se trate de una nueva especie para la ciencia, «porque la fauna fósil de Golmayo es realmente especial».

Los paleontólogos afirman que la boca del dinosaurio soriano, terminada en un pico sin dientes, parecido al de una gran tortuga, estaba provista de una enorme batería de dientes tan gastados que apenas le quedaba alguno en buenas condiciones. El ejemplar de Magnamanus soriaensis era un animal muy viejo que no pudo resistir la riada que acabó con su vida y le sepultó en uno de los desagües del gran río que discurría entonces por lo que ahora es la capital y los alrededores de Soria.

Esta circunstancia le ha hecho llegar hasta nuestro días. Cubierto su cuerpo por sucesivas capas de sedimentos que aportaron nuevas riadas, se fue convirtiendo poco a poco, a lo largo de millones de años, en el fósil «que, 130 millones de años después tuvimos la inmensa suerte de sacar a la superficie, tras 5 campañas de excavación consecutivas», señalan los paleontólogos, que además han encontrado en la zona dinosaurios terópodos, ágiles carnívoros de dientes acerados y puntiagudos que mantenían una dura competencia con los cocodrilos que infectaban la zona, cuya presencia se justificada por los miles de coprolitos encontrados.