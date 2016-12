Soria triplica la media nacional en consignación por el sorteo del Niño

El desaire del sorteo de Navidad, dejando apenas algún pellizco económico con el que revertir la inversión, no ha frustrado en absoluto las ansias de tentar a la suerte desde la provincia. Así, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado, vuelve a confirmar que Soria encabeza un año más la consignación de Lotería del Niño por habitante e incluso aumenta de cara al sorteo de 2017 las cifras registradas el último año.

La gran apuesta de la provincia se cuantifica en un gasto medio por persona de 51,61 euros, 6 más que los 45,15 euros gastados en el sorteo de 2016. El dato supone una vez más que prácticamente se vuelve a duplicar la media de Castilla y León y a triplicar la de España, reforzando la primera posición de Soria en demanda de juegos de azar, especialmente acrecentada en los sorteos de Navidad y El Niño.

Las cifras vuelven a ser demoledoras. En total, se han reservado 4,69 millones de euros en décimos para la provincia, una cifra que suma más de 200.000 euros más en términos absolutos, que sin llegar a ser una de las mayores de España sí que supera a la de otras provincias con mayor población como puedan ser Ávila, Zamora y Segovia en la Comunidad, pisando ya los talones a Palencia.

La pujanza soriana en el sorteo de la Lotería del Niño es innegable si se compara con otras medias resultantes. Tanto en Castilla y León, donde se han provisto un total de 25,75 euros por persona, apenas la mitad de lo que se juega que nuestra provincia, como en el resto del país, donde el gasto cae hasta los 16,90 euros, apenas décimo y medio, tres veces menos que en Soria.

Como dato adicional, hay que tener en cuenta que, además, Castilla y León es ya la Comunidad con el dato más elevado en gasto medio, desbancando de la primera plaza al Principado de Asturias, que se tiene que conformar con la segunda plaza, con 25,46 euros reservados.

En el ámbito regional, también se aprecian diferencias muy significativas. Burgos es la segunda provincia en gasto medio con (34,25 euros por cabeza), Segovia (29,96), Palencia (29,14), León (28,03), Ávila (24,23), Zamora (21,60), Valladolid (18,49) y Salamanca (17,07 euros ‘per cápita’).

Aunque en los últimos años el Sorteo del Niño no ha sido especialmente generoso con la provincia, Soria se ha llevado el gordo en un par de ocasiones. La primera fue en 1997, fecha de la que hará 20 años este inminente enero. En aquella ocasión cayó en la capital. Más recientemente, hará un quinquenio, en 2012, que la suerte reparó en San Leonardo, donde se despachó el primer premio. No obstante los décimos se habían distribuido a través de un bar en Huerta del Rey (Burgos), por lo que los 78 millones de euros repartidos por la administración pinariega no se quedaron en la provincia y volaron mayoritariamente hasta Burgos.

A pesar de la falta de premios contundentes en los últimos tiempos, el ritmo de ventas en las administraciones y despachos de loterías de la capital se desarrollaba a buen ritmo, algo que se ha podido ver con asiduidad y algo más intensidad en las últimas fechas, en las que también han menudeado los tradicionales cambios por las pedreas y otros premios menores.