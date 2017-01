Soria se ofrece a pagar el 33% de la pasarela pero reclama apoyos

El ofrecimiento es claro. El Ayuntamiento de Soria está dispuesto a pagar el 33% del coste de la pasarela entre Soria y Camaretas, siempre y cuando los dos tercios restantes salgan del Ayuntamiento de Golmayo (la otra ‘punta’ de la estructura) y del Ministerio de Fomento (titular de la SO-20 que hay que superar). Así lo anunció el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, quien apuntó que «dos no discuten si uno no quiere y Soria no está dispuesta a discutir con Golmayo».

A pesar de la mano tendida, el regidor municipal lamentó las últimas declaraciones de su homólogo golmayés, Benito Serrano, por la «curiosa forma de pedir colaboración, que le ubica más como alcalde del PP que como alcalde de Golmayo». En este sentido recordó que «tenemos un problema provocado por la expansión de Golmayo pero que afecta a Soria y no nos vamos a poner de perfil».

La oferta capitalina pasa por «la cofinanciación del 33% con Golmayo y Fomento. Lo demás es generar ruido y contaminar. Eso sería lo justo. Lo que no sería justo es asumir la parte de Golmayo y de Fomento cuando ya tenemos pendiente la pasarela de Las Casas».

Respecto a las acusaciones de falta de comunicación con Golmayo, reiteradas ayer por Serrano con una cronología de cartas enviadas para solicitar una reunión nunca celebrada, Mínguez también fue contundente. «Para eso no hacen falta ni una ni 16 cartas», aseveró, a la par que anunció contactos con el alcalde de Golmayo en varias ocasiones a pesar de lo manifestado.

«El PP de Soria está muy nervioso, no sé si por cuestiones internas. El señor (Adolfo) Sainz», quien acompañó a Serrano en la rueda de prensa «llegaba a culpar a su Ayuntamiento de que nosotros éramos responsables de la expansión de Camaretas cuando viene de la mano del PP de Soria y de Golmayo». También le afeó que reclame apoyo al comercio tradicional y a la par proponga «mejor accesibilidad a un centro comercial».

En esta tesitura también recordó a la presidenta del PP de Soria que cuando ‘fichó’ a Serrano, hasta entonces alcalde independiente «mostró su compromiso de que ‘Fomento va a poner todo de su parte para que la pasarela sea una realidad’ ¿Qué hace la señora Angulo, volverse y decir que lo pague el Ayuntamiento?», se preguntó. No obstante concluyó que «queremos ir de la mano, no competir».