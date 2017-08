Soria no cederá su agua sobrante para los regadíos de Valladolid

El agua sobrante de los regadíos del Alto Duero no llegará hasta el Bajo Duero. Los agricultores vallisoletanos habían solicitado el desembalse de los dos hectómetros cúbicos que no habían consumido sus homólogos en la cabecera del río para salvar sus cosechas. Ambas partes se habían emplazado a ayer para conocer la resolución y no hubo acuerdo. Ni agua.

El planteamiento de los regantes de Valladolid fue que en las comunidades de regantes de Almazán, Buitrago e Ines (Soria) y Zuzones (Burgos) no se había agotado el cupo concedido por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). Por ello reclamaron a estas comunidades que permitiesen la salida de este volumen del embalse de Cuerda del Pozo (Soria) para que llegase a sus fincas, dado que ellos sí habían acabado con su asignación.

Sin embargo el agua almacenada en Soria no llegará a Tordesillas, Pollos, Castronuño y Simancas-Geria-Villamarciel. La Comunidad de Regantes de Almazán reunió ayer a la junta de gobierno y al sindicato del colectivo y se votó que no se cedería el agua sobrante. Aunque no fue por unanimidad, se considera que supone el final de las negociaciones.

Desde la directiva del canal adnamantino se argumentó el principio de equidad. «La razón es por que han consumido la dotación que tenían» al igual que otras agrupaciones de regantes de Castilla y León, si bien en otros casos «les han cerrado la campaña de riego y ahora no queremos hacer distinción» entre comunidades.

Esta apuesta por el café para todos se basa en que «no queremos favorecer a unos y discriminar a otros, a quienes ya les han cortado». El pasado viernes el asunto había quedado sobre la mesa y los regantes vallisoletanos veían en la cita de hoy una última oportunidad para recibir el agua. Sin embargo ayer el presidente de la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán, Jesús Gómez, trasladó por teléfono el resultado de la votación a Tordesillas: El no había vencido.



Por su parte la CHD se desmarcó de la solución a esta crisis entre regantes. Recalcó que su función era, en caso de que se hubiese producido un acuerdo, dar autorización para el desembalse. «Si no hay acuerdo, la CHD no puede hacer más. No se puede retirar agua de la concesión de Soria si no hay acuerdo con Valladolid», reiteraron.

Desde el organismo hídrico se apuntó que ellos no cierran la puerta a un hipotético acuerdo en el futuro pero se ve «muy difícil. Quedan 15 días de agosto para alcanzarlo y si no hay acuerdo no se hace». Los regantes de Valladolid consideraban que la fecha límite para recibir el agua era el 1 de septiembre y tardaría unos cinco días en recorrer el camino desde Cuerda del Pozo, por lo que realmente quedan apenas diez jornadas para que no se pueda hacer nada.

Más aún, la Comisión Permanente de la Sequía en la cuenca del Duero acordó ayer dar por concluida la campaña de riego en los sistemas Carrión y Pisuerga–Bajo Duero ante la imposibilidad de facilitar más dotaciones de agua a las comunidades. Se contemplan «posibles excepciones dentro del sistema Pisuerga–Bajo Duero, en el canal del Pisuerga y en los de Toro Zamora, San Frontis y Virgen del Aviso, así como la relativa al acuerdo de cesión entre comunidades de Soria y Valladolid si llega a materializarse», pero todo apunta a que el aldabonazo es definitivo.



La Confederación afirmó que la decisión obedece a que «las escasas entradas de agua en los cinco embalses» al norte de Palencia «a lo largo del último mes, reflejadas en los correspondientes informes de explotación, impiden evacuar volúmenes para regadío, ya que de hacerlo se comprometería la reserva de final de campaña». No obstante en el caso de Cuerda del Pozo los dos hectómetros cúbicos solicitados no comprometían el cierre del año hidrológico a 30 de septiembre, puesto que en la actualidad aún conserva 90 hectómetros cúbicos, un 36,5% de su capacidad.

De hecho las cinco presas de las que dependen estos regadíos suman 83 hectómetros cúbicos, un exiguo 17% y una cifra que no llega a acumular lo que alberga Cuerda del Pozo. Según el promedio de la última década en estas fechas deberían rondar los 270 hectómetros cúbicos acumulados.

Desde la CHD se quiso resaltar su esfuerzo «por facilitar a los regantes la mayor disponibilidad de agua en un año extremadamente complicado, como ya se advirtió a las comunidades en los primeros meses de 2017, a efectos de planificación de cultivos». Varios embalses de la cuenca llegarán al 30 de septiembre con volúmenes de reserva en torno al 10% de su capacidad, «cantidades que no obstante permitirán atender el suministro a la población y los caudales ecológicos». No obstante la Comisión está facultada para adoptar más medidas excepcionales.