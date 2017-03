Soria gana en afiliados y reduce el desempleo

Descenso del paro y aumento de la afiliación a la Seguridad Social en Soria durante el pasado mes de febrero con datos en ambos casos manifiestamente mejores que los registrados en el conjunto de Castilla y León. Este comportamiento se da igualmente en la comparativa interanual, con detalles numéricos todavía más acusados.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo la provincia presenta 36.989 afiliados, con el ingreso de 318 expedientes más, un 0,87% más que en enero, porcentaje que multiplica por tres la media de la Comunidad que, más contenida, se conforma con un incremento global del 0,28%.

Este parámetro confirma el liderazgo de Soria, que desde febrero de 2016 ha ganado 1.139 afiliados, lo que supone un incremento total del 3,18%, de nuevo el mejor de Castilla y León. La estadística oficial refleja que hay 28.894 afiliados en el llamado Régimen General, de los que 863 pertenecen al antiguo Régimen Especial de Empleados del Hogar y 488 al antiguo Régimen Especial Agrario por cuenta ajena, ahora también incluido en el Régimen General. No obstante entre tanta luz, también existen algunas sombras. Como la que se desprende del Régimen de Autónomos, donde están consignados 8.095 trabajadores.

La bonanza de los datos se extiende a las cifras de paro. Soria reduce en 49 el número de sus parados en términos absolutos en el último mes, una cifra que se eleva hasta los 745 en el epígrafe interanual. En ambos casos, en términos relativos, la provincia se coloca como la segunda mejor de la Comunidad. En el mensual, con una bajada del 1%, se queda a una exigua décima de Burgos, pero es cinco veces mejor que la media regional, que es del 0,2%. En el interanual la distancia con la mejor provincia, Segovia en este caso, es idéntica, de una décima, aunque la reducción es del 14% frente al 10,3% de la media regional.

En total el número de desempleados se cerró en 4.564 casos. Más mujeres que hombres. Mientras los varones desempleados son 2.067, con 75 parados menos durante el último mes, las féminas paradas son ya 2.497, 26 más que en enero. Con todo, el índice de paro provincial se sitúa en el 10,37%, más de dos puntos que hace un año, cuando se alcanzó un 12,57%.

Tras el análisis de los datos, la Federación de Organizaciones Empresariales de Soria (FOES) pidió «que no se ralentice la creación de empleo y la recuperación del mercado», razón por la que animó a impulsar reformas «que no graven aún más las cargas que soportan las empresas, si no que propicien condiciones favorables como la flexibilidad laboral, la rebaja de las cotizaciones sociales, los estímulos a la contratación, la disminución de los gravámenes fiscales y administrativos».

Por su parte, Soraya Mayo, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Castilla y León, lamentó que se mantenga tendencia negativa del colectivo frente al crecimiento que se observa a a nivel nacional. Por ello solicitó medidas para frenar la caída de autónomos y lograr volver a la senda del crecimiento, «porque no hay que olvidar nunca que el empleo lo crean las empresas y los autónomos no los políticos». Según sus datos, Soria perdió 39 autónomos solo en febrero.

En clave sindical tanto UGT como CC OO coinciden en recordar que la precariedad continúa en la contratación, en los salarios y en la cobertura por desempleo, además se extiende el paro de larga duración. Es urgente aplicar políticas públicas que garanticen la protección social de las personas mejorando la cobertura y reforzando la protección por desempleo. Además es necesario un plan de choque que mejore la empleabilidad y la formación y logre la inserción permanente de las personas desempleadas, sin olvidar la necesidad de un plan específica para enfrentar el paro femenino, que vuelve a crecer y agrandar su brecha en Soria, castigando a las mujeres, con una evidente feminización de la pobreza.