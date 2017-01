Soria fue la que más autónomos perdió en 2016

Cuatro provincias de Castilla y León se encuentran entre las ocho que más trabajadores autónomos perdieron en el año 2016. Se trata de Soria, Palencia, Burgos y León después de un año en el que la Comunidad lideró la pérdida de este tipo de trabajadores, con un descenso del 0,9 % y 1.840 efectivos menos.



En concreto, la mayor pérdida relativa de autónomos se produjo en 2016 en Soria (-2 %). A la provincia soriana le siguieron Palencia y Teruel (-1,7 %), Ourense (-1,6 %), Lugo (-1,5 %), Burgos (-1,4 %), León (-1,3 %) y Badajoz (-1 %), según la información facilitada por la Federación de Asociaciones de Autónomos (ATA). En cifras absolutas Soria (8.228), perdió 166 trabajadores por cuenta propia; Palencia (13.846), se dejó en el año 242; Burgos (28.319), mermó el colectivo en 394; y León (38.270), en 511, según recoge la agencia Ical.



En el resto de las provincias de la Comunidad también descendió el número de autónomos. En concreto, bajaron en Zamora (17.767), un 0,9 %; en Salamanca (27.236), un 0,7 %; en Valladolid (37.142), un 0,4 %; en Segovia (14.656), un 0,1 %; y en Ávila (14.489), un 0,04 %.

A nivel nacional, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) cerró 2016 con un aumento de 26.211 autónomos (0,8 %), la mitad que en 2015 cuando crecieron en 42.192 trabajadores autónomos (1,3 %). La cifra final en diciembre de 2016 de autónomos fue de 3.194.210 personas. Se trata del cuarto año consecutivo en el que crece el número de trabajadores por cuenta propia. Aunque el crecimiento registrado en 2015 fue también inferior al de 2014.



«El año que acaba de finalizar cierra con una media de 72 nuevos autónomos cada día. El año pasado eran 116. No podemos decir que sean malas cifras, pero si hubiera habido medidas específicas que fomentaran el emprendimiento y consolidaran los negocios que tan duramente ponen en marcha los autónomos en España, serían mucho mejores. Deberíamos estar hablando de 150 al día, no al contrario», asegura Lorenzo Amor, presidente de ATA. «Por eso es urgente que se pongan en marcha aquellas propuestas que hemos solicitado. Para que las 8 comunidades autónomas que pierden autónomos dejen de hacerlo, y el resto puedan volver a sumar emprendedores que se consoliden en el tiempo. El año pasado sólo tres comunidades perdían autónomos, como sigamos así al final, se acabará la inercia y volveremos a lamentar un descenso nacional que la economía española no se puede permitir», insistió.



En cuanto a los descensos, además de Castilla y León, el número de autónomos cayó en Galicia un 0,8 % (-1.687 autónomos). Le siguen Extremadura (-0,7 %), Asturias (-0,6 %), Aragón (-0,5 %), País Vasco (-0,4 %), Cantabria (-0,3 %) y por último La Rioja con una pérdida del 0,2 % de sus autónomos.



Por el contrario, Canarias (2,3%), Islas Baleares (2,2 %), la Comunidad de Madrid (1,9 %) y Andalucía (1,8 %) lideraron el aumento de emprendedores a lo largo del año que acaba de finalizar.

Con crecimientos en el número de autónomos por encima de la media nacional (0,8 %) también se situaron Comunidad Valenciana (1,3 %), Cataluña (1,1 %), Navarra (1 %) y Murcia (0,8 %). Sólo Castilla-La Mancha, con un incremento del 0,1 % de sus autónomos está por debajo de la media nacional.



En valores absolutos, cabe destacar que entre Andalucía, Cataluña, Madrid y Comunidad Valenciana suman prácticamente el mismo número de nuevos autónomos que en todo el territorio nacional. Las cuatro comunidades tiran del carro del emprendimiento sumando 26.181 autónomos de los 26.211 de la media de incremento de autónomos en España, según recoge la agencia Ical.