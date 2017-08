Soria da el no definitivo a la cesión de su agua

La reunión extraordinaria convocada ayer por la CHD en su sede en Valladolid, a petición de las comunidades de regantes de la zona, dio el no definitivo a las aspiraciones de los homólogos del Bajo Duero de contar con la cesión de agua excedentaria del Alto Duero que habría permitido unos últimos riegos necesarios para salvar sus cosechas. En respuesta, Soria insistió en no poder concederlo, su campaña no ha terminado y lo necesitan para su posterior uso.

Los regantes de Almazán acudieron a la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) con las cosas muy claras. Hasta en dos ocasiones se había decidido de forma democrática negar la cesión del agua sobrante a las comunidades y ayer fue la tercera «y esperamos que para siempre», zanjaron desde el colectivo adnamantino.

Fuentes de la Comunidad de Regantes del Canal de Almazán confirmaron que «hemos estado ahí, cada uno exponiendo su postura», y la suya fue inamovible. La pasada semana dos tercios del Sindicato de Regantes se opusieron a la cesión con seis de los nueve votos en contra, dos abstenciones y un sufragio favorable. Ayer, como se viene haciendo desde hace casi dos semanas, se reiteró esta posición.

De hecho se da por zanjado el asunto tras anunciar hasta en tres ocasiones que no cederán agua a Valladolid. «Ya no tenemos que hacer ninguna reunión más. Ahí se ha quedado el tema y esperamos que no vuelva a salir». De hecho, desde los regantes adnamantinos se señalaron las «posiciones encontradas entre comunidades del Bajo Duero». Cabe recordar que ya el pasado viernes hubo colectivos de regantes que se cuestionaron por qué en este caso se planteaban medidas paliativas y en los suyos no.

Los argumentos de los regantes del Alto Duero se mantienen. Además de reseñar que la cesión supondría un agravio comparativo con estas zonas, se apunta que «el embalse de Cuerda del Pozo está muy mal y hay que guardar todo lo que se pueda, porque no sabemos cómo puede venir 2018». A ello se suma la sensación de que «nosotros hemos hecho los deberes», mientras que otras comunidades no adecuaron sus cultivos a los cupos establecidos por la CHD.

La reunión se veía como una última vía para lograr un acuerdo entre ambas partes, y poder salvar las cosechas de maíz, patata, remolacha y zanahoria, entre otros cultivos, en unas 5.000 hectáreas repartidas en la provincia de Valladolid. Ahora, los regantes asumen las pérdidas. «Hablamos de 2.000-3.000 euros por hectárea» lamentó Miguel Ángel Peláez, presidente de la comunidad de regantes de Tordesillas.

El encuentro, de carácter informativo, contó con la presencia de representantes de las comunidades del Bajo Duero, tanto las que demandaban una aportación mayor de agua como las que no lo hacían. La cesión fue solicitada por cuatro comunidades del Bajo Duero en Valladolid, que suman unas 5.000 hectáreas del total de 20.000 que comprenden la zona del Bajo Duero.

Ante todos estos representantes, los portavoces de los regantes de Soria insistieron en no poder acceder a la petición de cesiones de cuota. «No han terminado su campaña de riegos, todavía queda más de un mes, hay mucho cultivo leñoso de manzano, viñedo y otros frutales que evidentemente hay que asegurar», señaló Ángel González, comisario de aguas. Los días con altas temperaturas continúan, hay cultivos que demandan mucha agua, y «la realidad es que piensan en el año que viene, pero en este también», precisó el comisario.

A su vez, la CDH insistió en una mala planificación por parte de los regantes de Valladolid, ya que otras, como la del canal de San José, Toro-Zamora o Virgen del Aviso y San Frontis, que también asistentes a la reunión, aún no han consumido su dotación programando su riesgo hasta final de campaña. Cabe recordar que se les dio un cupo de 3.000 metros cúbicos por hectárea.

El comisario de aguas y el director técnico, Ángel González Santos y Alfredo González, destacaron el papel mediador del organismo de la cuenca, reiterando aspectos legales relacionados con la cesión de derechos. «Las comunidades del Bajo Duero nos han pedido soluciones y nosotros les hemos dado las que establece la norma. Su cupo de agua es el que es y se ha excedido», aseguró Ángel González, a la vez que advertía «es la única solución que nosotros entendemos que es viable normativamente». En respuesta, Rafael Santos, presidente de la comunidad de regantes de Pollos, opinó que «se refugian en las leyes y en los números. Se han lavado las manos».

En cualquier caso, Peláez lamentó que «el agua no llegará finalmente a Valladolid», lo cual se traducirá en pérdidas millonarias. «Los cultivos de maíz se perderán casi todos, los huertos no tienen solución, y la remolacha mucha se perderá», y poniendo un pequeño remedio, «la gente está empezando a picar el maíz por poco dinero».

Los 2,5 hectómetros cúbicos reclamados por los regantes vallisoletanos seguirán en Cuerda del Pozo y por tanto permitirán un poco más de holgura, dentro de lo que cabe, en la gran reserva de agua para los sorianos. Según los últimos datos aportados por la CHD, la entrada de agua al embalse es de 0,2 metros cúbicos por segundo, mientras que la salida de agua es de 9,1 metros cúbicos por segundo. Esto supone que por cada litro de agua que entra salen 45 y la ausencia de precipitaciones tiene visos de prolongarse.

El volumen embalsado acaba de caer por debajo de un tercio y se acerca a los 84 hectómetros cúbicos. La última semana bajó en 5,4 hectómetros cúbicos, por lo que, de seguir a este ritmo, en 15 semanas se agotaría. No obstante en caso de que el volumen alcance cotas mínimas se supone que se tomarían medidas. Los 2,5 hectómetros cúbicos que solicitaban desde Valladolid suponen el 3% de la reserva existente en la actualidad.

No obstante, la CHD sólo tomaría medidas unilaterales en caso de carestía de agua de boca, pero no en el de necesidades de riego por haber agotado el cupo. La Ley de Aguas, en sus artículos 67 a 72, trata las posibilidades de actuación y las limitaciones legales de la CHD, a la vez que regulan los contratos de cesión temporal de derechos sobre el agua.

Según la Confederación, que precisamente se ciñe a esta Ley como no podría ser de otra forma, afirmó que una vez conceden el agua a una comunidad de regantes solamente esta puede, voluntariamente, optar por una cesión de derechos de uso a otra comunidad dentro de la misma cuenca. El Real Decreto únicamente flexibilizaría la autorización de la cesión si se hubiera llegado a un acuerdo entre las partes, cosa que no ha ocurrido.

El organismo de cuenca aseguró no poder proporcionar ese volumen de agua para los Vallisoletanos ya que está asignado a otros regantes que tienen sobre él unos derechos adquiridos. «No hay ninguna solución, las comunidades de regadío que todavía tienen cupo de agua van a poder disponer de él porque es el acuerdo que se fijó, y las que lo han agotado no tienen posibilidad de más agua» precisó Ángel González. No obstante, si los regantes de Almazán no apurasen el suyo, el beneficio llegaría al grifo de los sorianos.