Soria albergará la primera feria para repoblar la España vacía

Soria albergará la primera «feria nacional para la repoblación de la España Vacía», que se desarrollará del 10 al 12 de noviembre bajo el nombre de Presura. En ella instituciones, grupos de acción local, ayuntamientos, emprendedores y empresas mostrarán las posibilidades de desarrollo que tiene el mundo rural y los visitantes –está destinada a emprendedores– podrán decantarse por desarrollar alguna de estas propuestas para asentarse en zonas despobladas.

La iniciativa se presentó ayer de la mano de un comité organizador compuesto por El Hueco, la Asociación Forestal de Soria (Asfoso), Tierras Sorianas del Cid, Asopiva y la Fundación Oxígeno (Burgos). En un descampado, metáfora de la España vacía, el presidente de El Hueco, Joaquín Alcalde, detalló como en seis años al frente del colectivo «hemos aprendido muchas cosas» en materia de fomento del emprendimiento. De ahí nace esta apuesta para atraer talento.

«El fenómeno de la despoblación ha provocado que muchos recursos queden ociosos. Parece un contrasentido. ¿Si hay recursos, por qué hay despoblación?». La respuesta está en que «cada vez es más escaso el talento emprendedor en las zonas rurales». A través del proyecto Interreg, El Hueco ha podido analizar iniciativas en otros puntos de Europa para revertirlo y de ahí parte Presura, de haber visto resultados positivos de algunas acciones en zonas como Finlandia o las Tierras Altas de Escocia.

Para Alcalde «es un llamamiento a que la gente en las zonas rurales lo pueda hacer», especialmente en el segmento de los 30 a los 45 años. La vocación de la feria es la «atracción a la España despoblada de emprendedores y el aprovechamiento de los recursos endógenos. No es una feria de nuevos pobladores sin más, sino de talento emprendedor. No es una feria de trabajo, no es una feria de vivienda», aclaró.



El responsable de El Hueco también quiso aclarar que la feria pertenece «a todos los que están aquí, a todos los sorianos». De hecho llamó a «ser cautos» ahora que el problema de la despoblación ha entrado en la agenda política dado que se están sumando territorios en una situación que no es equiparable. «Hay que poner la bandera de la despoblación de España y Europa en Soria. Que no se nos coman la merienda». Eso sí, «no vamos a tener frutos a corto plazo, tenemos que tener paciencia» para que las labores de atracción den resultado.

Por su parte el gerente de Tierras Sorianas del Cid, Javier Martín, recordó que «Soria es el kilómetro cero de la despoblación. Tenemos que demostrar que seguimos vivos». Por ello abogó por que estas cinco entidades privadas sin ánimo de lucro logren lanzar «un mensaje en positivo, en el medio rural se puede vivir».

Martín también hizo referencia a la aparición del problema en la agenda política, pero para apuntar que «el reto es que entre de verdad, de una manera seria, en el debate político y en la agenda presupuestaria». Además apuntó en la presentación que el objetivo «no es que crezcamos a costa de otros».

El presidente de Asopiva, Paulino Herrero, preludió un «éxito rotundo» a la feria Presura dado que «incluso sin haber celebrado la primera edición ya se la quieren llevar a otras provincias». Por otro lado quiso que se circunscriba bien «el término despoblación» más allá de la vigencia actual del tema.

«El Gobierno de España ha creado un Comisionado para la despoblación pero es más bien para el reto demográfico. A futuro no sabemos si podremos pagar las pensiones como hasta ahora» por el envejecimiento y «el mayor problema para el Gobierno es ese. Pero la despoblación de Soria va mucho más allá» de este equilibrio.

Para Herrero «Soria se despuebla de sus mejores emprendedores», lo cual «ocasiona problemas de prestación de servicios. Los políticos de la nación y de la región tienen que cambiar sus políticas hacia esos lugares despoblados. Todo lo que se ha hecho hasta ahora no sirve para nada porque nos ha llevado al decrecimiento». Por ello aposto por que Soria sea ese lugar «experimental para hacer esa política distinta».

El presidente de Asfoso, Pedro Marín, recordó que su asociación trabaja con recursos como «la madera, pastos, leña, caza frutos del bosque...». Para esta feria se pretende «acercar oportunidades» a los emprendedores para que puedan aprovecharlos. Asimismo trasladó la «receptividad de los Montes de Socios para esta iniciativa» porque «hacen falta proyectos de contenido práctico» para repoblar.

Marín puso sobre la mesa además la necesidad de dar «a las zonas despobladas una fiscalidad especial» como se le da a Canarias por su carácter insular. «Hay que ayudar a que se creen activos en esta zona. Otra necesidad imperiosa es el tema de internet, tan necesario como era hace años la carretera, la luz o el agua corriente» para decidir trasladarse a un pueblo.

Finalmente desde la Fundación Oxígeno Roberto Lozano recordó que «Castilla y León ha sido tierra de exportar su mejor patrimonio, sus personas. Han hecho crecer otras regiones y es el momento de que devuelvan ese talento joven emprendedor. Habrá que hacerles ver que la calidad de vida es mayor» que en las grandes capitales.

«Tenemos que ser hábiles» para que esos emprendedores «vengan a la feria» y vean que es «un lugar estupendo para vivir. De hecho se promocionará en Madrid y Valladolid. «El coste por habitante estamos convencidos de que es mucho menor en una ciudad pequeña». De momento se esperan entre 50 y 60 expositores (se ha limitado por espacio) en la primera Presura.