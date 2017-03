Sólo 25 carteles para las fiestas

Las fiestas de San Juan ya calientan motores. En un año marcado por la facilidad para cubrir los jurados de todas las cuadrillas tras varios ejercicios complicados, ahora llega el turno de elegir el cartel que será imagen de los cinco días más esperados del año. Eso sí, mientras que los aspirantes a alcaldes de barrio han sido numerosos, las propuestas artísticas han bajado sensiblemente marcando la menor cifra en toda la década.

El Patio de Columnas del Ayuntamiento exhibe desde ayer los 25 carteles presentados a concurso en una muestra de la que saldrá por votación popular, tras una selección de un comité de expertos, el cartel para San Juan 2017. Los primeros visitantes ya pasaron ayer por este espacio para conocer las ideas registradas antes de que se seleccionen a los finalistas y se abran los plazos de votaciones.

El número de participantes, no obstante, es inusitadamente bajo. El año pasado se presentaron 60 carteles por los 58 de 2015, los 66 de 2014, los 80 del año anterior y los 68 registrados en 2012. Desde 2010 los carteles se eligen gracias al favor del público y precisamente esa fecha marcó el auge del concurso público. En aquella edición se registraron 176 obras que bajaron a 106 al año siguiente. Como se puede observar, tras un descenso y el mantenimiento por encima del medio centenar las 25 obras de este año marcan un descenso sensible. No obstante incluso antes de dar la voz a los vecinos los datos eran mejores, con 97 obras en 2009, 126 en 2008 y 81 en 2007.

Según señalan las bases del concurso, «la Comisión de Servicios a la Ciudadanía nombrará un Jurado que posteriormente a su elección se hará público y que procederá a seleccionar un máximo de 10 carteles finalistas. A continuación se abrirá un periodo de participación ciudadana, de diez días hábiles (lunes a viernes), mediante votación individual y por los medios habilitados al efecto, de forma que el cartel más votado por el público sea el ganador del premio». Todavía no se ha realizado la selección ni por tanto se ha establecido la fecha de votación. Existe la posibilidad, hasta ahora no utilizada, de que quede desierto.

El premio para el ganador es de 2.000 euros, algo que contrasta con los 1.000 euros con los que se dota al concurso de carteles del Certamen de Cortos Ciudad de Soria... recibiendo 140 obras en su última edición, casi seis veces más que la convocatoria de fiestas a pesar de repartir la mitad de dinero. No obstante ahora toca seleccionar y elegir la imagen de San Juan.