Los sindicatos apoyan el cheque bebé pero en función de la renta

La propuesta de la Diputación para incluir un cheque bebé de 1.000 euros entre las medidas del Plan Soria comienza a recabar apoyos, aunque con matices. Ayer, los dos sindicatos mayoritarios y presentes en las mesas de este proyecto mostraron su respaldo a la iniciativa siempre y cuando se adapte para que llegue realmente a las familias que más lo necesiten.

Para CC OO «todo lo que sea premiar lo que tiene relación con la natalidad es una medida muy acertada», según valoró su secretario general en Soria, Javier Moreno. No obstante aclaró que «puede ayudar a pasar mejor el fin de mes, pero creo que con esa cuantía no va a decidir a tener hijos al que ahora no quiera».

No obstante Moreno incidió en que «a la hora de dar subvenciones, ayudas, siempre debería ir ligado a la renta de las personas. No es justo que las personas con rentas más altas reciban igual cuantía que las que tienen rentas más bajas» y por ello apostó por que la cantidad fuese flexible y beneficiase más a las familias con menos recursos, para las que un impulso económico puede marcar la diferencia. «Nos parece bien premiar la natalidad, pero ligado a la renta familiar», reiteró.

Asimismo afirmó que en esta misma línea «desde CC OO queremos apostar por las políticas de conciliación. Casi siempre son las madres las que se acogen a ellas y salen del mercado de trabajo», perdiendo tanto una posibilidad de desarrollo personal como en ocasiones ingresos muy necesarios cuando se amplía la familia. Por ello se aboga porque «una tercera persona, sea a través de la empresa o de la administración pública, sea quien dé ayuda para la conciliación de la vida familiar, laboral y social» de forma que las madres no se vean ante la decisión de tener que abandonar su empleo.

Por parte de UGT Ildefonso Núñez, presente en reuniones del Plan Soria, apuntó que en estas citas «se habló de buscar fórmulas para que la despoblación no tuviera los efectos que tiene desde hace tiempo». Dentro de este marco las ayudas a la natalidad suponen «un tema que no es nuevo» y que supone algunas dudas al menos si se aplica como se ha hecho en algunas ocasiones anteriores.

«Incluso algunas administraciones lo pusieron desde hace tiempo y las repercusiones no fueron las esperadas», recordó Núñez. Por ejemplo el Gobierno llegó a aplicar una ayuda de 2.500 euros por bebé, pero el número de nacimientos en Soria no experimentó el crecimiento que hubiese sido deseable.

Por ello desde UGT se apunta que «la posibilidad está ahí, pero requeriría de un estudio» para que esta ocasión sí se lograse una máxima eficacia. «Es algo que hay que madurar. Con anterioridad ya se puso en práctica», sumándose además la Junta de Castilla y León pero sin que los efectos se notasen en el censo de neonatos.

Por ello Núñez apuntó que el cheque bebé propuesto por la Diputación de Soria «tendría que tener algún tipo de acotación para los jóvenes que necesitasen algún tipo de ayudas, bien por los salarios bajos o bien por el paro. Pero dar lo mismo a todo el mundo es algo cuestionable», zanjo.

De esta forma, los dos sindicatos mayoritarios coincidieron en que es interesante, pero requiere un trabajo para que sea especialmente útil para quien tiene menos recursos. Aun así el presidente de la Diputación, Luis Rey, ya reseñó que las medidas se irían ensayando para ver su eficacia.