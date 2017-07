Los seis diputados críticos se dan de baja en el PP

La escisión en el PP ya es una realidad. Los seis diputados críticos han decidido darse de baja en el partido y pasar al grupo de no adscritos en la Diputación de Soria. Los populares pasan de contar con un grupo de 11 diputados a quedarse solo con cinco.

Los críticos han comparecido hoy en rueda de prensa para anunciar su decisión. Una vez concluido el acto informativo, Ascensión Pérez, alcaldesa de Almarza y hasta ahora portavoz del PP en Diputación se ha dirigido a la sede el partido en Soria para formalizar las bajas de los seis diputados.

Los diputados han tomado la decisión del abandona el partido después de haber intentado, sin éxito, dialogar con el PP de Castilla y León. De esta forma, los críticos deciden no esperar al resultado del expediente abierto por el PP contra Ascensión Pérez por negarse a dejar la Portavocía en la Diputación para ser sustituida por Jesús Peregrina, tal y como decidió el Comité Ejecutivo provincial a propuesta de la presidenta del PP soriano, Marimar Angulo.

Junto a Ascensión Pérez, abandonan el PP Fidel Soria, alcalde de Cabrejas del Pinar; Constantino de Pablo, alcalde de Langa de Duergo; Jesús Elvira, alcalde San Leonardo; Elías Alonso, teniente de alcalde de El Burgo de Osma; Monserrat Torres, única concejal de Almazán.

Los seis pasarán a ser diputados no adscritos en la institución provincial y alcaldes o concejales no adscritos en sus respectivos ayuntamientos. De este modo, el PSOE en la Diputación provincial, que gobierna en minoría con el apoyo de otros dos diputados no adscritos que también fueron expulsados de Ciudadanos, José Antonio de Miguel y Raúl Lozano, contarán con 12 diputados; el grupo de los no adscritos estará formado por ocho diputados (De Miguel y Lozano y los seis que hoy cursan baja del PP) y el PP contará con cinco diputados.

Tras el último congreso provincial del PP que reeligió a Mar Angulo como presidenta del partido, la Dirección del PP tomó la decisión de cambiar de portavoz del grupo, cargo que pretende recaiga en el actual secretario provincial, Jesús Ángel Peregrina. Estos cambios no fueron asumidos por Ascensión Pérez, al considerar que se tomaba como un "fusilamiento” y haberlo hecho con “premeditación” y con el único fin de expulsar de las filas del PP a aquellos diputados que apoyaron la opción del otro candidato a presidente del PP de Soria, Antonio Pardo.

Durante este pasado fin de semana, estos seis diputados intentaron mediar con el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, “sin resultado alguno”, según el alcalde de San Leonardo, Jesús Elvira. Además, habrían requerido abordar el tema en una reunión con la presidenta, también sin obtener respuesta.

La también alcaldesa de Almarza reconoció que hoy “es un día triste para ellos”, porque el PP es su partido, al tiempo que señaló que “una cosa es guardarle lealtad y disciplina al partido y otra es dejar que te destrocen, ninguneen y te falten al respecto”.

Asimismo, detalló que la presidenta ha continuado con el expediente disciplinario, que recoge que cometió una falta muy grave por lo que le podría acarrear la suspensión de la militancia por un período de cuatro a seis años; la inhabilitación para representar cargos en el partido por el mismo período o la expulsión.

Ascensión Pérez remarcó que el cambio de portavoz sólo obedecía a la venganza o revanchismo de Angulo, ya que el grupo del PP en la Diputación funcionaba con normalidad, unido y con la máxima de buscar el interés de Soria y guardando disciplina al partido. “La relación con los diputados del PP no va a cambiar, pero obviamente, desde otra posición”, adelantó.