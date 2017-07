El sector crítico del PP de Soria prepara una avalancha de bajas

La crisis del PP de Soria, pese a ser la ya la mayor de su historia, provocada por su actual presidenta, Mari Mar Angulo, no ha hecho más que empezar. La marcha de los seis diputados provinciales, ante la amenaza de expulsión de la que ha sido portavoz designada por Angulo hasta que la propia presidenta decidió ajustar cuentas con ella por no apoyarla en el congreso, ha reactivado al sector crítico, aletargado tras el proceso congresual que perdió Antonio Pardo hace poco más de un mes. Los diputados ha recibido numerosas muestras de apoyo y solidaridad y la intención de decenas de militantes de seguir sus pasos en lo que puede convertirse en una baja masiva de militantes.

Hasta un centenar de integrantes del partido barajan acudir la próxima semana a las puertas de la sede del partido en la que se atrinchera Angulo con sus afines, al tiempo que va sumando enemigos en Soria y perdiendo confianza y apoyo en la dirección regional y nacional, ya cansadas de que desde Soria se les cuente una realidad y un lunes por la mañana les estalle la huida de seis diputados provinciales, entre ellos varios alcaldes históricos y emblemático del PP soriano.

El lunes se reunirán y decidirán cuándo empezar a presentar bajas de afiliaciones. Al mismo tiempo que numerosos alcaldes que no militan pero que encabezaron las candidaturas del PP anunciarán que no volverán bajo esas siglas. Es el preludio de un futuro partido independiente en Soria con enorme fortaleza, porque se nutrirá de alcaldes consolidados.

Un partido nuevo que no sólo está en el ideario de los críticos del PP, sino también de otros que hace años fueron ahuyentados por Angulo, pese a ganar con solidez. Es el caso del regidor de Almazán, segundo municipio de Soria, José Antonio de Miguel, y llave en la Diputación, que impidió llegar al gobierno al PP de Angulo. Un partido independiente soriano que se nutrirá de las propias filas del PP.

Los críticos preparan un encuentro para el lunes por la tarde. El lugar y la hora está por determinar. De esa cita podría salir una primera andanada de bajas, entre las cuales estarán más alcaldes, concejales, y ex altos cargos con muchas significación en el PP soriano, porque pertenecen a la época que el PP de Soria era una máquina electoral imbatible.

Con esa época se encargó de acabar la actual presidenta que, sin ir más lejos, en 2011, en el peor momento del PSOE, el regidor socialista, Carlos Martínez Mínguez, consiguió la primera mayoría absoluta en la capital para su formación, mientras el PP cosechó su peor resultado. Y desde entonces todo ha empeorado con la constante pérdida de alcaldías y hasta el gobierno de la Diputación, que el PSOE conquistó por primera vez en la historia, merced a la incapacidad del PP de Angulo de entenderse con nadie que no acate únicamente sus opiniones y antojos.

Los críticos quieren visualizar su fuerza no solo a través del número de afiliados del PP que los apoyan, sino también en cuanto a la relevancia de estas personas, puesto que además de cargos políticos esperan el apoyo de empresarios.

La profunda crisis en el Partido Popular no es algo que se circunscriba a la provincia, pues afecta a las posibilidades electorales del partido en Castilla y León. Por ello, tanto en Madrid como en Valladolid el hartazgo es ya importante, sobre todo porque hay muchos antecedentes previos de la actuación de la actual presidenta soriana.

No hay que olvidar que Angulo incluso intentó descabalgar a Jesús Posada de las listas a las elecciones generales de 2011. Tuvo que intervenir la secretaria general, María Dolores de Cospedal, para atajar las pretensiones de la presidenta soriana. Luego quedó claro el respaldo que tenía Posada en Génova cuando Rajoy le hizo presidente del Congreso. Aunque sufrió lo suyo aquella campaña en la que la propia Angulo le prohibía ir a los mítines para que no saliera en los medios de comunicación. Y episodios de esos sufrió estoicamente el bueno de Posada, toda una referencia del PP de Castilla y León, presidente de la Junta y dos veces ministro, además de presidente del Congreso.

La euforia por la victoria en el congreso provincial le ha jugado una mala pasada a Angulo, al llevarla a desatender totalmente las formas a la hora de ejercer su renovado poder. Y debido a ello, su primera decisión relevante, el relevo de la portavoz de la Diputación, se convierte en la mayor crisis que ha conocido el partido en la provincial. Así que la euforia se ha disipado rápidamente, porque la presidenta soriana sabe que pasa su peor momento.

Su debilidad es una constatación en fuentes regionales y nacionales del PP. Sabe que no tiene el respaldo de Valladolid, que empieza a ver serios riesgos electorales en lo que está ocurriendo. Riesgos como la pérdida de un procurador regional, algo de lo que Mañueco, presunto candidato en 2019, no quiere ni oír hablar. La mejor prueba es la debilidad que atraviesa Angulo tras esta crisis propiciada por sus decisiones, es que nadie ha manifestado un apoyo expreso a la dirección de Soria desde otros órganos. Y que además, Valladolid no va ha permitir agravar más la situación, como es el caso uno de los diputados que se ha ido, que es teniente de alcalde en el Burgo y que no será expulsado, pese a que el reglamento disciplinario del partido es clarísimo. Valladolid confía en reconducir la situación. En lo que no confía es en la presidenta y su entorno.

MAÑUECO SE PRONUNCIA

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se manifestó ayer en relación a la crisis soriana. El máximo representante de los populares de la Comunidad lanzó un doble mensaje. Por un lado manifestó que está «abierto» a todas aquellas personas que quieran trabajar en el partido con «lealtad, respeto y disciplina». Al mismo tiempo, afirmó que le gustaría que los seis diputados que se han pasado al grupo de no adscritos en Soria se quedaran y trabajaran en el Partido Popular. Sin embargo, añadió que con su decisión de marcharse de la formación política, se han convertido «claramente», en unos «tránsfugas».

Acto seguido, manifestó que los diputados ahora no adscritos deberían devolver las actas que consiguieron bajo las siglas del PP y con el apoyo de alcaldes y concejales del PP de Soria.

Mañueco, que acudió a una reunión del partido en Palencia y a una visita a una empresa, fue preguntado por su posición en relación a la presidenta del PP soriano, Mari Mar Angulo. El líder del PP en la Comunidad, dio una respuesta genérica, manifestando su apoyo «sin fisuras» a los nueve presidentes provinciales del PP en Castilla y León, para, a continuación, sí citar dos casos concretos, el de Angulo y el de la presidenta del PP de Palencia, Ángeles Armisén.

Finalmente, Fernández Mañueco insistió en que los miembros del Partido Popular no dejarán de trabajar «por los problemas, las necesidades y las soluciones» en beneficio de los ciudadanos de Soria y subrayó su objetivo de volver a convertirse en 2019 en la fuerza «mayoritaria» de la provincia, según recogió la agencia Europa Press.

Tal y como informó ayer este periódico, el PP de Castilla y León ha decidido coger las riendas en la gestión de la crisis del PP soriano ante el riesgo de que las consecuencias fueran aún peores. El primer fuego que ha tenido que apagar es el de El Burgo de Osma, para evitar poner en riesgo la mayoría en el tercer municipio de la provincia. Para ello, a pesar de la insistencia de Mari Mar Angulo, no se tomará ninguna media contra el teniente de Alcalde, Elías Alonso, que es uno de los diputados que ha dejado el PP. El alcalde, Jesús Alonso, también procurador en las Cortes, reconoció ayer que habló con Valladolid para asegurar la estabilidad en su municipio.

En el sector crítico acogieron con cierta sorpresa la intervención de la dirección regional en la crisis soriana, porque consideran que cualquier intervención debe pasar con el establecimiento de un diálogo que no se ha producido hasta la fecha. Los diputados que se han pasado al grupo de no adscritos han insistido siempre en su vinculación al Partido Popular, expresando algunos de ellos su esperanza de poder regresar a las listas de los populares en las próximas elecciones. No obstante, consideran que si el tiempo pasa les puede llevar a tomar decisiones ya irreversibles.