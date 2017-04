Santamaría pide atajar con medidas la fuga empresarial

La sangría, económica y poblacional, que supone la fuga empresarial para la provincia de Soria busca fórmulas efectivas con la que revertir una amenaza preocupante, la del saldo negativo, razón por la que Alberto Santamaría, presidente de la Cámara de Comercio de Soria, urge la adopción de una batería de medidas con las que conseguir que el número de firmas que lleguen al territoio sean más de las que cada año se van.

La realidad, mientras llegan los efectos del Plan Soria, es que el territorio perdió 7 empresas por cambio de domicilio social hacia lugares fuera de Castilla y León según el informe de la agencia de rating Axesor, elaborado con los datos de la estadística del Colegio de Registradores, sin que se haya aportado, más allá del número de firmas, el volumen de negocio que representan para el tejido socioeconómico de la provincia.

Estas fugas empresariales tuvieron dos criterios. Uno primero que, aparentemente, tiene que ver con la proximidad, dado el trasvase de firmas a Aragón, Castilla La Mancha y Navarra, todos territorios limítrofes con Soria, y un segundo que tiene que ver con otras consideraciones, más próximas a la lógica de los mercados y los centros de poder, debido a su ‘evasión’ hacia Madrid, con dos casos, y hacia Cataluña y Valencia.

En esta suerte de sangría empresarial no se recogen los casos de emigración dentro de la propia Comunidad ni los que también «por distintas circunstancias» se dan fuera de España.

Los sectores afectados se agrupan mayoritariamente en el ámbito del transporte y almacenamiento, epígrafe en el que se dan 3 de los 7 casos totales, siendo su destino Aragón, Navarra y Valencia. Con idéntico peso y bajo el paraguas de comercio al por mayor y reparación de vehículos se observan otros 3 casos más, que mudan su actividad a Castilla La Mancha, Cataluña y Madrid. Por último, y también con destino Madrid, se da un solo caso que tiene como referencia de desarrollo las actividades inmobiliarias.

Santamaría aboga por dar los pasos que sean necesarios «para evitar la disparidad de criterios». Esta receta, a su juicio, se debe de conjugar con la habilitación de una batería de medidas que contribuya a atemperar «los factores negativos con los que cuenta Soria de cara a la repoblación», eliminando algunas de las desventajas existentes con el tratamiento que se da a otras Comunidades más ricas «y también con otros países de la Unión Europea donde se llega a hacer competencia desleal dentro de la propia UE».

Por último añadió un dato de peso que va mucho más allá de la aparente anécdota. «Se da la circunstancia de que en los sitios más pequeños se hacen más inspecciones. No decimos que no se hagan, porque son muy necesarias, pero sí que no es lo mismo una al año que una en cinco años, con los costes adiccionales que esto supone», zanjó.

Como contrapeso, por el momento y a la espera de los primeros avances, el llamado Plan Soria prevé acciones en cuatro ejes fundamentales que incidirán en el fortalecimiento del tejido empresarial, la potenciación de los sectores vinculados a los recursos endógenos de la provincia, la mejora del entorno y otras actuaciones institucionales

Entre ellos el compromiso de captar al menos diez proyectos de inversión para la provincia, de sectores diversos, durante los dos primeros años de aplicación de la estrategia, que generen puestos de trabajo y refuercen la capacidad innovadora del tejido productivo sorianos, la consejera destacó que el segundo área de actuación se ocupará de sacar el máximo partido a las características diferenciales de Soria.

Es por ello que el plan apoya ex profeso sectores emergentes como la floricultura, la horticultura, la fruticultura y la agricultura ecológica; el impulso de marcas de calidad y garantía asociadas a las ramas agraria y forestal e industrias derivadas y las plantaciones que contribuyan a aumentar la disponibilidad de los productos forestales más demandados».

Santamaría, no obstante, atribuyó esta ‘fuga’ empresarial «a un cúmulo de circunstancias» que tienen que ver con diferentes aspectos relacionados siempre, y en distinta medida, con el ámbito de la competitividad. «Es algo similar a lo que pasa con el Impuesto de Sucesiones, por poner un ejemplo que se entienda. Tenemos que estar por homogeneizar», sostiene Santamaría, quien también estima que hay elementos «como causas fiscales, tipos impositivos o simplemente el modo en el que se abren oportunidades que en algunos casos influyen y hacen que se dé un replanteamiento sobre dónde pagar», esbozó el presidente cameral soriano.