Seguramente vendrán unos sanjuanes de ‘Rojo Pasión’, porque así se llama el cartel ganador que pondrá la imagen a las fiestas de este año 2017, y que lleva la firma de un clásico de estas lides: Jordán Fernández Barranco. El joven creativo soriano lo ha vuelto a hacer, al adjudicarse por segunda vez en los últimos tres años el concurso de carteles; fue además segundo en otras dos ediciones.

El cartel lleva la leyenda ‘sol, vino y toros’, es muy simbólico, y muestra las puertas de los corrales de Cañada Honda, bajo un rojo en diferentes tonalidades. Es la obra que ha seducido a los sorianos aunque la ‘pelea’ fue intensa hasta el final. Los tres finalistas estuvieron en el pañuelo ya que todos ellos sumaron votos por encima del 30% en la votación popular. Fue, sin duda, un cartel tremendamente competido que se llevó Fernández. Votaron 485 personas.

Precisamente, fue el alcalde de Soria, Carlos Martínez, pasadas las 11.30 horas el encargado de comunicar por teléfono ayer al ganador su triunfo, en presencia de la prensa y del secretario de Festejos, José Luis Ruiz. «Es un orgullo y una alegría muy grande ser la imagen de las fiestas, como soriano y como sanjuanero», explicó el protagonista instantes después desde el mismo patio de columnas del Ayuntamiento, cuando posaba con su cartel.

«Ya me han dicho que ha estado muy reñido y eso todavía le da más mérito;lo que he buscado es algo que todos los sorianos conocen», subrayó. Sobre su ‘duende’ especial para conseguir que a los sanjuaneros les gusten sus obras para poner la imagen a las fiestas, el ganador deja claro que parece que efectivamente sus obras gustan, porque «he ganado dos veces y en otras dos he quedado segundo».

Por su parte, el alcalde de Soria se felicitaba de dos circunstancias que resultan claves para el buen desarrollo de las fiestas, al menos a priori: «Ya tenemos el cartel de San Juan y también tenemos a los doce jurados de cuadrilla». Todo con tal de que los sanjuanes de 2017 resultan inolvisdables... y de rojo pasión.