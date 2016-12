San Pedro vuelve a rozar el milagro

San Pedro Manrique rozó el milagro de nuevo, auxiliado por el bar El Motores y la Administración número 3 de Soria. La suerte se pasó de frenada por un sólo número. El elegido era el 66.514, un guarismo por encima del Gordo. Pero aun así, la aproximación fue más que suficiente para abastecer de pellizcos a la localidad de Tierras Altas. Y es que el Sorteo del Niño de 1997 ya dejó el equivalente a casi cinco millones de euros, que habían sido casi nueve en el Sorteo de Navidad de diez años antes.

En la localidad había una algarabía contenida y, de hecho, se seguía trabajando con ‘normalidad’ aunque las cervezas y el cava corrieron en abundancia. Numerosos vecinos habían aprovechado para celebrarlo ‘in situ’. «No nos saca de pobres, pero es una alegría», era la frase más repetida en la puerta.

«Ya es la segunda vez que me pasa», comentaba Alejandro, un joven que compartía su participación con amigos. «Esta vez ha sido por uno, pero hace unos años me pasó algo parecido. Si había salido algo así como un 54.000, yo tenía el mismo pero en 45.000, me bailaban dos números». La suerte le había dado una segunda oportunidad, sobre todo teniendo en cuenta que «en aquella ocasión me lo dejé en un bolsillo y lo lavé», confesaba entre risas. «Algo haremos. Por lo menos este año recupero lo invertido», algo que por mera estadística no es fácil.

Teo Martínez, sampedrano de pro, recordaba que «casi todo se ha vendido en participaciones y está muy repartido». Gracias a ello «lleva casi todo el pueblo» y a buen seguro se notará teniendo en cuenta que el monto es casi el doble del presupuesto municipal.

Según explicó Pablo Sánchez desde la Administración número 3 de Soria, el despacho recibió 137 series. Finalmente devolvió siete, por lo que se vendieron 130 series de la aproximación, 1.300 décimos premiados cada uno con 2.100 euros.

La suerte se repartió de tres formas. Por un lado, El Motores ofertó participaciones de tres números con diez euros jugados en cada uno, esto es, medio décimo. Cada una de ellas se lleva 1.050 euros del Sorteo de Navidad. Por otro lado, también vendió décimos completos. Y en tercer lugar, «de los que nos devolvieron vendimos ayer en ventanilla», señaló Sánchez. Como curiosidad, el premio de 1987 llegó de la Administración número 1, el de 1997 de la 2 y el de ayer de la 3. Precisamente esta última debutaba en lides navideñas. «Es la primera vez que repartimos algo de Navidad. Esperemos que esto abra la puerta al Niño» al que esperaban con una sonrisa.

En la número 5 también se acercaron lo suyo, vendiendo un número terminado en 513. El bar Kansas de la capital lo repartió, al igual que las emociones fuertes. «Al principio pensaba que eran 3.000 euros y estaba dando saltos por casa», bromeaba Patricia. Al final fueron 120 euros, pero bienvenidos sean.

Tampoco faltaron pedreas y terminaciones que, en todo caso, difícilmente cubrirán la inversión realizada. Tragsa, el bar Kansas, el reintegro de la Peña el Bullicio o la lotería de E. Leclerc fueron algunos de los nombres propios de ayer. O de los números, claro.

Asimismo el Gordo se dejó caer en Soria aunque de rebote. Si bien todos los décimos premiados se vendieron en Madrid, dos de ellos acabaron recalando en la provincia dejando 800.000 euros brutos. Según pudo saber este medio uno de los agraciados fue el jefe de cocina del Parador, Carlos Aldea. El número premiado era el que jugaban ancianos y cuidadores en la residencia Las Peñuelas, donde trabaja su pareja. Y una de las fracciones llegó hasta Soria para quedarse entre los fogones del Parador.

Además, también se compartió otro entre diez amigas, proveniente de la misma fuente una de las «tomando vinitos» confirmó que «ha sido un día muy emocionante. No es mucho dinero pero viene muy bien para dar tranquilidad». Esta joven recordó la «emoción con la que estás mirando la tele y ves en el whatsapp que es tu número». Los participantes en el reparto residen también repartidos por Madrid o Tenerife así que no hubo celebración conjunta... de momento.

A pesar de estas alegrías, el gasto de los sorianos en Lotería de Navidad difícilmente se compensará. En total, para el sorteo de ayer se invirtieron 19.211.620 euros que se traducen en 968.581 décimos. De esta forma, el gasto medio por habitante fue de 213,37 euros, una cifra que al menos duplica la de cualquier otra provincia española salvo Burgo y Lérida. Eso sí, el incremento respecto al año anterior se quedó en un 1,92%, prácticamente la mitad de lo registrado como media en el conjunto de España.

La Comunidad repitió un año más como la autonomía con mayor gasto por habitante en el Sorteo Extraordinario de Navidad, con 87,06 euros por persona, frente a una media nacional de 57,41. Este año el gasto por castellano y leonés creció un 3,5% (84,09 euros en 2015).