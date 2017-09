Rey visitará las 11 agrupaciones locales para cerrar su proyecto

El próximo 24 de septiembre Luis Rey será proclamado secretario general del PSOE de Soria relevando en el cargo a Carlos Martínez que ocupaba dicha responsabilidad desde el año 2003. Rey indicó que en los próximos días, además de proceder al a recogida de los avales que necesita para validar su candidatura, recorrerá las 11 agrupaciones locales del PSOE de Soria para explicar sus proyecto y conocer de primera mano las opiniones de los militantes.



«De aquí al día 11 (último día para presentar los avales) la idea que tengo es recorrer las 11 agrupaciones locales que tiene el partido y hablar con los militantes», comentó Rey. El próximo líder del PSOE de Soria incidió en que «la intención es poder trasladar a los militantes cuál es nuestra propuesta, cómo vemos la situación del partido y también dar la oportunidad para que ellos expresen su opinión». «En este proceso también queremos conocer cómo ven ellos el partido y la el rumbo que debe tomar el partido desde un punto de vista político, institucional y orgánico», remarcó.

Para Rey es importante que «se genere un debate» y que haya una comunicación directa con la militancia «para después poder seguir trabajando». «Lo primero es hablar con todo el mundo y después continuar con la labor», insiste. El socialista indicó que compaginará las visitas a las agrupaciones con sus labores como presidente de la Diputación provincial de Soria.



Desde que anunció su intención de optar a la secretaría general del partido el pasado 9 de agosto, Rey ha tenido oportunidad de hablar con muchos militantes y «la sensación que me han transmitido es que tenemos un partido fuerte». El próximo secretario general del PSOE reiteró que esa fortaleza del partido «no se corresponde» con el número de militantes de la formación, apenas unos 350, por lo que insiste en que una de las tareas que deberá acometer al frente del partido es aumentar esa cifra. «Necesitamos más gente que aporte», admite.



Con respecto a la ausencia de otros candidatos, Rey apunta que «el sistema es así». «Si hubiera habido más candidatos perfecto y si no los hay, perfecto también», comentó. El socialista recordó que su formación ya comenzó a utilizar este tipo de procedimientos hace mucho tiempo para elegir a los representantes del partido en la Diputación provincial. «Si la gente del partido considera que el candidato que hay representa bien a todos no se puede forzar a que se presente alguien», remarcó.

Cuestionado por si su proclamación como secretario general entierra definitivamente las discrepancias entres susanistas y sanchistas, Rey asegura que «ha sido un debate ficticio». «El voto de Soria nunca ha sido uniforme, pero eso no significa que haya división, las diferentes opiniones durante la elección al secretario general no significa que haya un rechazo a mi candidatura, no tiene nada que ver un proceso con otro», subraya.



Con respecto a la Ejecutiva que le acompañará en esta etapa al frente del partido, Luis Rey reiteró que la decisión definitiva sobre los miembros la tomará una vez que haya mantenido contactos con todas las agrupaciones. «Me gustaría conocer cómo ven ellos la configuración de la Ejecutiva, así que a partir del día 13 o 14 de septiembre veremos», concluyó.