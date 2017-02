Rey: «Me encantaría ver a Carlos Martínez como secretario regional del PSOE»

Pregunta.- Se comienzan a conocer los candidatos del PSOE al Congreso Nacional, ¿cuál es su preferencia?

Respuesta.- Cuando tengamos todo el abanico encima de la mesa me decantaré personalmente. Patxi López es un amigo y conocido. A Pedro Sánchez lo conozco menos, pero estoy seguro de que va a haber más candidatos. El PSOE necesita unidad y tiene que apostar por el que sea capaz de coser el partido. Quien hace declaraciones altisonantes buscando la bronca no merece mi respeto.

P.- ¿Se refiere a Pedro Sánchez?

R.- Sí. Me refiero a que ya hemos empezado. Se ha incorporado Pedro en este debate y ya hemos empezado una guerra en la que Patxi no había entrado. Me preocupa que alguien dando patadas en el culo del partido esté intentando ganar votos.

P.- En el hipotético caso de que se uniesen las candidaturas de Patxi López y Susana Díaz, ¿quién preferiría que encabezase la lista?

R.- No se ha presentado Susana, pero en esta política de ficción Patxi, porque es el único que se ha presentado. Estuve en un acto en Palencia con Susana, y ella tuvo mucha vinculación con Carme Chacón. Pero aparte de los candidatos, queremos proyectos y para mí es básica la propuesta que tengan para organizar el partido. Me cabrea mucho todo lo que se habla ahora de la militancia, con mucho respeto a los militantes, pero estatutariamente tenemos unos órganos con compañeros elegidos y parece que ahora no vale para nada. Hay que poner orden en el partido.

P.- Vamos, que no quiere un modelo asambleario...

R.- No, el PSOE no lo ha tenido nunca, pero el que lo quiera lo tendrá que presentar y lo tendremos que debatir entre todos.

P.- El PSOE de Soria, como en otras provincias de Castilla y León, se posicionó a favor de la Gestora, en contra de la dirección regional que lo hizo a favor de Sánchez. ¿En el Congreso autonómico va a haber cambios en Castilla y León?

R.- Mi experiencia me dice que todo esto no está decidido, por eso los congresos se hacen en cascada. Va a ser muy difícil que alguien se posicione en Castilla y León sin saber lo que pase en el Federal, en el que se producirán alineamientos.

P.- ¿Hay alguna alternativa desde Soria?

R.- Sería magnífico. Estaría encantado de ver a Carlos Martínez no como responsable del PSOE regional sino como presidente de la Comunidad Autónoma. Es una decisión que le corresponde tomarla a él y si decide dar el paso sabe que le apoyaré. No me consta, ni siquiera, que esté barajando esta opción.

P.- Carlos Martínez no puede ser secretario provincial porque cumple el límite de mandatos que marcan los estatutos. Para cubrir la vacante, todas las miradas apuntan a usted.

R.- Si me toca la responsabilidad no me voy a negar. Lo que ha hecho el PSOE en esta provincia es bárbaro. Gobernar el Ayuntamiento de Soria todos estos años y ahora la Diputación, era algo impensable y el mérito está en el equipo del PSOE y en el secretario general. Hay que intentar mantenerlo, se lo debemos a la ciudadanía de Soria.