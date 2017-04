Rey: "El Gobierno no cumple con Soria"

«Es difícil que alguien pueda justificar este Presupuesto». Esta reflexión la hacía el presidente de la Diputación Provincial de Soria, Luis Rey, al conocer el contenido del Presupuesto del Gobierno central para 2017 en la provincia de Soria, que sufre un desplome en la cuantía global del 30%, y en el que, salvo las actuaciones en carreteras, no recoge proyectos novedosos y sólo permite continuar a ritmo inversor lento ciertos trabajos.



En opinión del máximo representante de la institución provincial, el Gobierno central «no ha apostado» por Soria, en un momento en el que a nivel nacional se habla de recuperación económica y en el que instituciones como la Junta de Castilla y León, a través del Plan de Dinamización para Soria, proyectan inversiones para la provincia.



«En el año de la recuperación, las palabras no tienen reflejo en el proyecto presupuestario del Estado», señaló Rey quien abundó en que «no existe una corresponsabilidad del Gobierno central en los Presupuestos, cuando otras instituciones están comprometidas con la problemática de la despoblación».



«Lamentablemente, en las cuentas del Estado no hay una apuesta por Soria», subrayo el presidente de la Diputación Provincial, quien, además, apuntó que el documento económico conocido ayer tampoco «permite avanzar en los grandes proyectos de infraestructuras como la A-15 y A-11 porque el ritmo inversor solo permite seguir de manera lenta».



Y eso que la máxima partida de los Presupuestos figura en la cartera de Fomento, que recibe el 85% de los 59,5 millones de euros que recogen unas cuentas que, según criticó, «no incluyen ninguna actuación novedosa» y no va a permitir «dar cumplimiento a los avances en algunos proyectos».



El máximo representante de la institución provincial recordó que el Presupuesto de 2017 es inferior a las cuentas de los peores años de la crisis y habría que remontarse unos 14 años para encontrar un nivel inversor tan bajo. «Es inadmisible que se hable de compromiso con la provincia cuando el PIB experimenta un crecimiento del 3% pero en la provincia el Presupuesto del Estado se desploma un 30%», lamentó Rey, quien auguró que los compromisos del Gobierno central «no se van a cumplir».



Y es que el documento económico conocido ayer no incluye partidas para actuaciones como la depuradora de la capital, para el polígono de Valcorba y el Centro de Interpretación de Numancia, entre otros. El presidente de la Diputación Provincial lamentó la escasa inversión que reciben en las cuentas actuaciones en infraestructuras consideradas decisivas como son la ejecución de la A-15 y de la A-11.

«No hay compromiso con la autovía del Duero, porque se contemplan partidas económicas ridículas, ni con la mejora de la única línea de tren, Soria-Madrid, que no figura en el documento», indicó Rey, que tampoco olvidó el proyecto del centro penitenciario que no acaba de terminarse y, por tanto, no se puede abrir.



«El proyecto de la cárcel recibe una pequeña partida», recordó. El proyecto del centro penitenciario recibirá 1,9 millones de euros, pero con esta cuantía económica no se garantiza que pueda equiparse la infraestructura y su apertura resulta imposible.



Para el presidente de la Diputación Provincial se trata de un documento económico del Estado «malo» y sorprendentemente peor que las cuentas que se diseñaron en los peores tiempos de la crisis.