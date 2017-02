Rey denuncia que se critique a la vaquería desde zonas pobladas

El apoyo de la Diputación a la vaquería de Valle de Odieta en Noviercas es firme y su defensa frente a las críticas también. Así lo manifestó ayer el presidente de la institución, Luis Rey, ante la postura adoptada por el sindicato vasco EHNE en la que pedía impedir su puesta en marcha.

Rey lamentó que se esté «criticando desde la atalaya de territorios extremadamente poblados» y cuyo desarrollo industrial también se forjó «con inmigrantes de Soria» ante la falta de apoyos a la provincia. «El que lo critique, que venga a proponer alternativas».

El responsable de la institución provincial recordó que en Soria, además de mayores cifras de población, «se ha tenido una cabaña ganadera muy importante. No es malo luchar por recuperarla». No obstante reconoció que efectivamente se realizará «con otro modelo» distinto al tradicional, pero recalcó que estos cambios también se han producido en otros sectores como la industria.

En lo tocante a las peticiones para que se modifique la legislación de forma que impida la instalación de la vaquería, Rey fue incluso más incisivo. «A mí me gustaría que se modificasen las leyes que benefician a este territorio», por ejemplo con la recepción directa de fondos europeos, un mejor reparto del dinero para corregir desigualdades territoriales o una discriminación positiva. «Cada uno, desde su legítima defensa de sus intereses, que diga lo que quiera», prosiguió. Sin embargo «si eso se pierde será contra el criterio de la Diputación».

Tal y como ha venido defendiendo en las últimas jornadas, «el proyecto y la magnitud del proyecto tendrán que decidirlo los empresarios», y será así como se decida si se alcanzan las 20.000 vacas lecheras contempladas o se redimensiona a una menor cuantía. La intención es que si se cumple la normativa autonómica, «en muchos casos una transposición de la europea y la nacional», se den facilidades a la instalación de la empresa.

De esta forma, si se cumplen «todas las garantías medioambientales» será «el empresario el que tenga que decidir» el tamaño final de la explotación. El sindicato EHNE había criticado precisamente las dimensiones de la vaquería tanto por su afección a pequeños productores de la cornisa cantábrica como por su consumo de agua y producción de estiércol.

Para Rey el proyecto «es bueno para el regadío y es bueno para la mantequilla probablemente», dado que la única Denominación de Origen Protegida exclusiva de Soria tiene un problema con la producción, dado que no se llega a cubrir la demanda. Desde la Diputación se reiteró que las ganaderías actuales venden todo lo que producen y no se puede llegar a un mayor mercado precisamente por la falta de leche. Según el presidente, los propios comercializadores le trasladaron que «‘venimos a las ferias por mantener la marca, pero no podemos vender más producto’».

El sindicato EHNE se reunió en Madrid con responsables de Coag para presentar el informe elaborado en colaboración con Amigos de la Tierra en el que se realizó un cálculo del impacto de la vaquería. Siempre según esta versión, pondría en peligro 530 pequeñas instalaciones del norte de España, con 360 del País Vasco y 168 de Navarra, Comunidad de la que proviene la empresa Valle de Odieta.

El informe encargado por los detractores del proyecto señaló que se destruirían «726 puestos de trabajo en el medio rural», si bien siempre se ha defendido desde Soria que precisamente va a crear trabajo en una zona especialmente despoblada. También se habló de un consumo de agua de 6,35 millones de litros al día, así como la generación de 368.000 toneladas de excrementos vacunos, siempre y cuando se alcanzasen las 20.000 reses.