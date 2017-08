Rey confía en aprovechar la debilidad política del PP

Luis Rey tuvo ayer una comparecencia «especial» como él mismo la calificó. Tras 15 años trabajando en la sombra, aunque con puestos de responsabilidad en la estructura del partido, ahora opta a la secretaría general del PSOE de Soria. Rey aprovechó para dejar claras una serie de cuestiones que serán claves si, como todo apunta, a partir de octubre se convierte en el nuevo líder de la formación. Rey rechaza el «continuismo», reconoce que la «debilidad» del PP puede beneficiar a los socialistas y apuesta por aumentar el rango de acción del PSOE en la provincia. Además, el ya candidato advierte que la formación socialista soriana es un «partido unido» con un «proyecto único» más allá de las batallas internas que únicamente circunscribe al periodo de primarias.



El acto estuvo convenientemente preparado, tanto en las presencias como en las ausencias. Luis Rey intervino solo, pero en la sala de prensa estaban presentes muchos de sus compañeros que reforzaron la idea de unidad que quiso transmitir el candidato. Era esperable la presencia de los concejales capitalinos Ana Alegre, Ángel Hernández o Javier Muñoz así como la del diputado nacional Javier Antón. Tampoco extrañó que acudieran los dos vicepresidentes provinciales, Esther Pérez y Pedro Casas o diputados como Pilar Delgado o Ricardo Corredor.



La presencia que más significado político tuvo fue la de los diputados provinciales Judith Villar y Jesús Cedazo, dos de los principales miembros del sanchismo de la provincia y colaboradores cercanos de Virginia Barcones. La presencia de Villar y Cedazo casi entierra por completo la posibilidad de que haya una lista alternativa que trate de enturbiar la transición del poder en el PSOE soriano entre Carlos Martínez y su hasta ahora mano derecha, Luis Rey. En el lado de las ausencias dos nombres propios. El actual secretario general y principal valedor de Rey, Carlos Martínez Mínguez, y la que podría haber sido su rival en estas primarias, Virginia Barcones.

Rey quiso romper con la etiqueta de haber estado siempre en «segunda fila» recordando las «amplias responsabilidades» que ha ejercido tanto en el partido con en las instituciones durante los últimos 15 años. Reconoce que el paso que da es «excepcional» y su anuncio, apenas unos días después de abrirse el plazo, es para evitar la rumorología. «Siempre he dado el paso cuando hay que darlo, no tocaba esperar hasta el 31 de agosto para anunciar algo y hacerse de rogar», comentó.



El objetivo principal con el que parte es similar al que marcó su entrada en política: «Gobernar las instituciones para transformar la sociedad». Defiende un proyecto político «claro» pero «no novedoso» con apuestas por lo social, el empleo público y las captación de inversiones. Sobre estos pilares Rey pretende edificar un PSOE que esté presente en los 183 municipios de la provincia –«algo que nunca hemos hecho»– y consolidar el cambio en la Diputación. Más allá de las fronteras de Soria, reclama un «esfuerzo adicional» para concluir con la etapa del PP en la Junta y, en su momento, «recuperar» el Gobierno Central.



Rey se declaró defensor de los procesos de primarias y rechazó que haya «varios partidos» dentro del PSOE. «No es verdad», aseveró. «Hemos celebrado procesos en los que los militantes han votado libremente a los candidatos que querían y a partir de ahí, cuando se ha cerrado ese proceso, el PSOE tiene un único proyecto», subrayó añadiendo que «esto será así le pese a quién le pese».

En este contexto afirma que en el partido socialista «caben todos» y realizó su primera referencia al PP defendiendo la unidad del PSOE de Soria. «A diferencia de otros que han asistido en los últimos tiempos a procesos de separación», apunta. En los próximos días Rey iniciará una ronda por las 11 agrupaciones socialistas para «primero escuchar y después tomar decisiones».



El candidato a secretario general también inició la separación de su liderazgo de la figura de Martínez Mínguez al asegurar que no le gusta mucho la palabra «continuismo», no obstante, también afirmó que «siempre» ha sido de la opinión de que «si algo funciona no hay que hacer muchos cambios». Rey aboga por «corregir» algunos aspectos y «seguir evolucionando» el proyecto político.

Con respecto a la situación que atraviesa su principal adversario político, el PP, sumido en una grave crisis interna, Rey asegura que «no le corresponde» al PSOE valorar la situación de otros. El candidato advirtió que todavía queda un año y medio para las municipales y que «en política pueden pasar muchas cosas en cuestión de meses». A pesar de esas consideraciones, Rey admitió que la «debilidad» del PP, que achacó a la falta de proyecto político de los populares, «puede beneficiar al PSOE». «Seguramente sí, pero a nosotros nos corresponde seguir nuestro camino y no pensar en lo que hacen otros», concluyó.