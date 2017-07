Retrasos en cardiología por la huida de un especialista

Un comportamiento inesperado, la ‘espantada’ de una cardióloga venida desde Francia, y que ha permanecido en Soria apenas una semana ha generado un problema «que ya está en vías de solución» en las agendas del servicio de cardiología del Hospital Santa Bárbara. Este hecho ha provocado un desajuste que ha obligado a la recolocación de pacientes en las agendas de resto de cardiólogos en plantilla «pero no se ha dejado de dar citas ni se ha dejado de atender aquellos casos que lo precisaban», aseguró a este periódico, Enrique Delgado, responsable de la Gerencia Integrada de Salud de Soria, quien también desveló que se están comprometiendo todos los esfuerzos que son necesarios en captar otro especialista para Soria con el que poder cubrir el hueco dejado tras nueve días de trabajo de la doctora que decidió volver a Francia «porque se le había hecho una contraoferta económica».

En principio, y según las previsiones que se manejen, la próxima semana se llamará a todos los pacientes que han sido afectados por este movimiento y se procederá a dar nuevas citas que, como es previsible, sí contemplarán ligeras demoras en relación con las citaciones inicialmente proyectadas, aunque lo que se valora es la «rapidez» con la que se consigue recuperar el ‘pulso’ en un área asistencial clave en el conjunto de la provincia.

A este respecto cabe indicar que el cronograma más fiable estima que algunas de las personas que iban a ser vistas en agosto lo sean «en septiembre o en octubre», siendo el censo afectado próximo al medio centenar de personas, aunque el ‘conteo’ tenga el más puro carácter de la estimación.

Todo este proceso observa una salvedad importante, la referida a los casos preferentes «que se han visto todos también durante estos días» y los de nueva necesidad, dado que se ha procedido a realizar un concienzudo «filtrado» de los mismos por parte del jefe de servicio de la especialidad.

Para Delgado la situación no ofrece a día de hoy una mayor preocupación en el servicio «porque no hay una gran demora». Para el gerente, el actual ‘retraso’, que está cifrado entre 120 y 130 días, no es un mal resultado, panorama que, sin embargo, se puede complicar de no conseguirse cerrar la contratación de un nuevo cardiólogo con el que poder completar la plantilla de cuatro médicos, ahora abruptamente incompleta.

Delgado, por su parte, considera que las perspectivas para el resto de servicios este verano «está bastante bien», aunque asumiendo que tras el periodo de mayo y junio en el que se captan ‘mires’ [modo con el que coloquialmente se designa a los Médicos Internos Residentes] «después es cuando empiezan los problemas».

Con todo, como contrapeso, explicó los buenos datos de oftalmología donde se han recuperado un 60% de las consultas, contándose con una ventaja adicional que, si nada se tuerce, va a permitir el mantenimiento de esta tendencia positiva gracias a la formalización de un contrato para el periodo estival con el que se va a poder completar las labores de sustitución de esta especialidad a lo largo de todo el verano «porque ha habido una buena planificación de la actividad», valoró Delgado.

En el otro lado de la balanza, y más allá del ‘incidente’ puntual de cardiología, el mayor déficit que observa el GIS en Soria vuelve a ser el departamento de radiología, problema recurrente tanto en Soria como en otras demarcaciones médicas, que únicamente con dos doctores titulares anuncia que va a seguir funcionando de un modo que en absoluto es el óptimo, algo que lastra por completo un correcto funcionamiento.

La deriva de pacientes «por calor» cambiará el circuito de admisión médica desde el 20-J

El Mirón sólo será alternativa en caso de que la priorización de los ingresos complete el aforo del Santa Bárbara

La Gerencia Integrada de Salud de Soria (GIS) ya tiene fecha determinada para proceder a la deriva de ingresos de pacientes al Hospital Santa Bárbara. El cambio efectivo en el itinerario del actual circuito de admisión se producirá «a partir del próximo jueves 20 de julio», desveló Enrique Delgado, gerente del GIS, por razones de «mayor confortabilidad en el conjunto de las instalaciones» y tras la evaluación llevada a cabo durante los últimos días .

Esta decisión, entendida como «una mejor solución asistencial», priorizará al Santa Bárbara como primera opción sin que por ello se descarte completamente a El Mirón, que seguirá estando operativo y con capacidad de poder albergar pacientes. Mucho más si se cubriese por completo la capacidad de aforo de su hospital hermano.

Esta decisión que ya quedó atisbada en la edición de ayer de este periódico responde a la necesidad de arbitrar nuevas medidas con las que poder contribuir a paliar los rigores climatológicos de estas fechas en las que, incluso, se está en la frontera de la alerta naranja, habiendo sido necesario tomar medidas de refrigeración excepcionales en dependencias laborales y pasillos, dado que los trabajadores sanitarios también se han visto seriamente afectados por las altas temperaturas.

La decisión de derivar eventualmente ingresos del hospital El Mirón al Santa Bárbara ha superado durante las últimas fechas distintas fases de estudio y planificación como parte sustancial de una mejora asistencial, con adecuación expresa para los pacientes a ingresar en los centros médicos de la capital y ante el repunte climatológico.