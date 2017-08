Los regantes exigen a Tejerina que resuelva de una vez la cesión de agua

No hubo acuerdo entre los regantes de Almazán y de Valladolid para la cesión de agua, pero sí para exigir a los máximos responsables de los órganos competentes que asuman sus competencias y den una solución. La primera y principal interpelada es la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama), Isabel García Tejerina. El segundo requerimiento es para el presidente de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), Juan Ignacio Diego.

El Ayuntamiento de Almazán albergó ayer una reunión entre las partes en la cual se acordó contactar cuanto antes con García Tejerina para reclamar que sea ella quien deshaga el nudo gordiano generado por una nueva negativa de los regantes adnamantinos a la cesión del agua. Los agricultores vallisoletanos ya no tienen tiempo para reuniones: su cosecha se pierde.

Por un lado, tras una reunión infructuosa, se decidió redactar una carta conjunta remitida de forma urgente al Ministerio. La alcaldesa de Torrecilla de la Abadesa, María Sanz de Pablo, intentó ponerse en contacto con el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, para que tratase de contactar con la ministra, con quien tiene una buena relación. Y el portavoz del PSOE en la Comisión de Agricultura del Senado, Jesús Manuel Alonso, también realizó gestiones para tratar de trasladar la voz de los regantes al Mapama.

Antes de adoptar estas medidas la actividad había sido doblemente intensa en Almazán. Por un lado, los comuneros del regadío adnamantino mantuvieron una reunión para repensar su negativa inicial a ceder 2,5 hectómetros cúbicos sobrantes de su cupo a las comunidades del Bajo Duero. Por otro, el alcalde de Almazán, José Antonio de Miguel, auspició un debate en el Ayuntamiento al que luego se sumó el presidente del Canal de Almazán, Jesús Gómez, para trasladar el resultado de la primera cita.

La reunión de los regantes de Almazán comenzó con voces que apostaban por suavizar la postura y permitir la salida del agua hacia Valladolid, aunque también hubo quien se mantenía en la negativa. Sin embargo apareció en escena un documento de otras comunidades de regantes del Duero, en el que expresaban su malestar por que al Bajo Duero se le propusiese una solución cuando a ellos se les había cortado la campaña de riego.

Tras presentarse el escrito la cita viró hacía un no reforzado. Finalmente la mayoría de los casi 100 comuneros reunidos, una cifra muy cercana a la del total de regantes, decidieron remitirse a la votación emitida el lunes por el Sindicato de Regantes: Seis votos en contra de la cesión, dos abstenciones y un sufragio a favor. Además, se planteó dirigirse a la CHD para recordarle que si alguien tiene competencias en la materia es la Confederación y este tipo de decisiones comprometidas no deben recaer en los agricultores.



Con estas noticias Gómez salía sobre las 12.15 horas hacia el Ayuntamiento para trasladar la postura de los adnamantinos. Allí le esperaban los representantes de las comunidades de Pollos, Rafael Santos; Tordesillas, Miguel Ángel Peláez; Castronuño, Jesús Calderón y José Luis Alonso; y Simancas-Geria-Villamarciel, Marino Blanco. También los alcaldes de Torrecilla, Almazán y Pollos (Javier García Rojo), Alonso y el líder de los socialistas adnamantinos y diputado provincial Jesús Cedazo.

Una vez allí el presidente de los regantes adnamantinos expuso la negativa a la cesión por parte de los regantes aunque la lamentó personalmente, pues suyo fue el único voto favorable del lunes. Sin embargo «soy el presidente y no puedo hacer otra cosa» que no sea aceptar la mayoría.

De hecho explicó que en la cita previa «he dado la opción de un hectómetro cúbico» por intentar desbloquear la situación pero tampoco fue aceptado. No obstante dejó claro que la solución pasa por Tejerina. «Si la ministra me dice que ceda tengo que ceder. Si a mi me pone por escrito que tengo que ceder el agua, tengo una base legal» para poder hacerlo.

«A partir de ahora no sé que medidas podrá tomar Tordesillas. No sé si tendrá las vías legales agotadas. Debería ponerse en manos de Confederación. Que tome ella la decisión de una vez, que dejen de enfrentarnos a los agricultores, por el agua va a bajar igual», sentenció el representante adnamantino.

De Miguel recalcó que «lo hemos intentado a través del presidente, del alcalde, de la oposición», pero a falta de que otros organismos asuman sus competencias aseveró que la decisión dependía de los regantes. Peláez, portavoz ayer de los regantes vallisoletanos, por su parte, descartó continuar con más encuentros. «Y otra reunión, y otra reunión, y otra reunión... Llevamos dos semanas para no conseguir nada. Si pasan ocho días más lo damos por perdido».

Blanco recordó que la propia CHD «la única puerta que nos abrió» fue decirles que «‘lo que os puede resolver la papeleta es Almazán, y si con eso no llega se puede sumar un hectómetro cúbico de Linares’». Por ello «el último cartucho» el la mediación de la ministra. «No es un enfrentamiento entre comunidades, joder», espetó Gómez. «El agua la tenemos en el río» muy por encima del caudal ecológico, «por lo que igual ni hace falta agua del embalse», sólo permiso.