Los puestos tradicionales inaugurarán el mercado

El concurso para adjudicar la gestión del gastrobar en la planta superior del mercado se da ya por desierta. Aunque hay que esperar a que se oficialice la ausencia de ofertas en otros registros, el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, advirtió que la convocatoria se da por perdida. Sin embargo «no interfiere en la apertura del mercado, abriremos con los puestos de abajo» reservados al comercio tradicional.

El regidor municipal dio por hecho que «para la parte de arriba no hay ofertas. Ahora abriremos un procedimiento negociado para poder ponerlo en marcha cuanto antes». Si no se obtienen resultados habrá que «revisar las condiciones de licitación», en especial las económicas. «Interés lo va a haber, otra cosa es que las condiciones económicas no encajen», indicó.

Según apuntó Mínguez es fácil prever que hay hosteleros que pueden apostar por este espacio, que ofrecería un servicio de cafetería y restauración en la planta superior. No obstante y a la espera de que finalizase incluso el plazo oficial de la primera convocatoria, aseveró que aún no se conoce a quiénes se les va a ofrecer en esta ronda. «Tenemos un plan B que es el procedimiento negociado e incluso un plan C que es una nueva licitación», resumió Mínguez.

Cabe recordar que el mercado municipal tiene comprometidas ayudas de la Unión Europea supeditadas, eso sí, a que esté en marcha como muy tarde el 31 de marzo. Los puestos tradicionales posibilitarán que se llegue a tiempo.

Por otro lado, la empresa Rebi ya está ultimando las canalizaciones para conectar el mercado a la red de calor de la ciudad. «Las conexiones terminan donde comienza el pavimento nuevo y a mitad de la semana que viene la conexión estará completa», indicó el alcalde, rematando así uno de los últimos capítulos pendientes para proceder a su puesta en marcha.