El puente en Madrid deja los primeros llenos en la hostelería

Madrid y Extremadura tienen hoy un día festivo por el traslado de San José y los efectos se han dejado sentir de forma muy positiva en la hostelería soriana, sobre todo gracias a la primera de las Comunidades. «Cuando es puente en Madrid, se nota. Salen mucho y aquí lo notamos porque es el principal origen», apunta la presidenta de la Asociación Soriana de Hostelería y Turismo (Asohtur), Yolanda Santos. Aunque no hay datos oficiales, en algunos puntos ya se han registrado los primeros llenos del año.

«De este puente no tenemos el porcentaje completo pero sí estamos viendo que febrero y marzo eran meses un poco complicados y se está notando que los fines de semana viene cada vez más gente», indicó la responsable del colectivo. «No hay cifras exactas pero seguro que tenemos bastante gente de Madrid» en la provincia.

Además del puente, la meteorología benévola está ayudando a animar los dos últimos meses del invierno. «La gente ve que no llueve, que no hace frío, y se anima. No debería de hacer esta temperatura en estas fechas, pero al menos a nosotros nos viene muy bien». De hecho, ayer establecimientos con terrazas al aire libre presentaban un aspecto más propio del verano a pesar de estar en marzo.

Gracias al sol y a temperaturas que llegan a rondar los 20 grados centígrados «la gente se anima a salir, a visitar, a consumir... Se nota», apuntó la presidenta de Asohtur. En varios puntos de la provincia consultados por este medio la sensación –arropada por los datos de ocupación– era similar.

Por ejemplo desde la Posada de los Templarios de Ucero, puerta de entrada al Cañón del Río Lobos, el puente madrileño tenía el establecimiento lleno «viernes, sábado y domingo». Habitualmente «nosotros tenemos turismo de fin de semana, pero siempre que es fiesta en Madrid se nota que se alarga» la actividad en enclaves turísticos.

No obstante, en esta zona los visitantes no tienen precisamente miedo al frío. «Febrero es mejor que junio, por lo menos para nosotros. Tenemos turismo de fin de semana y en junio muchos están ya pensando en las vacaciones» de sol y playa y no tanto de interior.

Del Cañón del Río Lobos al campamento base de la Laguna Negra. La Posada Rural la Piñorra de Vinuesa también disfrutaba de un lleno y mucha actividad. «Son muy buenas noticias», reseñaban desde el establecimiento. «Nosotros estamos completos todo el puente y por lo que hemos podido hablar está generalizado en todo el pueblo». En invierno suelen salvarse los fines de semana pero «en los puentes en el País Vasco y Madrid lo notamos mucho».

Y del norte al sur de la provincia. En la Venta de Tiermes, un establecimiento ya clásico de la comarca, la opinión era categórica. «Un puente en Madrid es un puente en Madrid. Es lo que más se nota» en la hostelería de la zona. El traslado de la fiesta de San José sirve para «tapar algún agujero» y de momento ha animado al sector.