El PSOE teme por los cuatro millones de euros del Santa Bárbara

El curso político está a punto de comenzar en las Cortes de Castilla y León y desde el PSOE de Soria ya se tiene claro qué asignaturas son más importantes. La primera es la sanidad, con preocupación tanto por el futuro del hospital Virgen del Mirón como por la tardanza en licitar la segunda fase del Santa Bárbara. Hay cuatro millones de euros sobre el alero.

El procurador ángel Hernández aseveró sobre el Santa Bárbara que «esto parece que es episodio tras episodio. En una pregunta al consejero le dije que parecía una serie y en cada capítulo nos iban contando una cosa. Primero rescindieron el contrato; luego elaboraron un nuevo proyecto; el proyecto se tenía que revisar; se ha estado revisando; se iba a licitar en abril; se iba a licitar el julio; estamos en agosto y no se ha licitado».

El socialista explicó que «la última respuesta parlamentaria que tenemos» sobre el avance de la segunda fase del Santa Bárbara «es del 31 de mayo. Ya nos informa el consejero de que está el proyecto ya completamente revisado y que se están iniciando los trámites para iniciar la licitación».

Sin embargo «estamos casi a 31 de agosto y todavía no se ha licitado. No sé cuántos meses van a necesitar para licitar la segunda fase del hospital, pero al paso que vamos, este año se vuelven a perder esos cuatro millones que tenemos presupuestados para el hospital Santa Bárbara», lamentó Hernández en la mañana de ayer.

En la misma línea «también estamos esperando que se licite ese proyecto del centro de salud Soria Norte. Ese otro proyecto que el propio consejero reconoció que era de nueva construcción. Está metido en los presupuestos con 200.000 euros y está sin licitarse».

No obstante, no son los únicos centros que preocupan y que marcarán la agencia en Las Cortes en este inicio de curso. «Hemos hecho especial hincapié en los últimos meses con el hospital Virgen del Mirón. El Grupo Parlamentario Socialista, en abril de 2016, solicitó una comparecencia del consejero de Sanidad para que nos explicara qué planes tenían, que previsiones tenían la Junta de Castilla y León para el hospital Santa Bárbara y el Virgen del Mirón».

Esa respuesta parlamentaria afirmó que se iba a realizar una unión funcional entre los dos hospitales aunque no se concretó demasiado. «Llevamos un año y seis meses esperando esa comparecencia del consejero. Lo que esperamos para los próximos meses es que el consejero de Sanidad no se siga escondiendo, que salga a la palestra y que diga a todos los sorianos cuáles son los planes que tiene la Junta de Castilla y León con la sanidad de la provincia».

En palabras de Hernández «creemos que ya no valen excusas porque hemos tenido un verano un tanto movidito. Tan pronto sale el gerente del Sacyl diciendo que se cierra el Virgen del Mirón; sale el delegado territorial diciendo que se cierra el Virgen del Mirón; sale la presidenta (del PP de Soria), senadora y procuradora en las Cortes de Castilla y León, Marimar Angulo, diciendo que no se cierra; sale el procurador Heras diciendo que no se cierra... Alguien tendrá que dar explicaciones», reclamó desde las filas socialistas ante una de las polémicas del este estío.

«Nos tienen que decir qué es lo que van a hacer», prosiguió el procurador por Soria ante el temor de que siga abierto pero vacío de servicios. «Si, pueden dejar la puerta abierta con un guardia de seguridad y seguir que sigue abierto el hospital, o manteniendo ahí a las asociaciones y el Soria Rural, pero ¿qué pasa con el resto de servicios? El de Rehabilitación Psiquiátrica, Geriatría, Medicina Interna... ¿Qué va a pasar con esos servicios? ¿Se van a marchar? ¿Y con cocina o lavandería? Alguien tiene que dar la cara y este caso tiene que ser el propio consejero de Sanidad».

Hernández sentenció que «por el proyecto que hemos visto estos últimos años han estado engañando continuamente a la ciudadanía soriana. No se puede seguir engañando a los sorianos y diciendo medias verdades. Hay que decir claramente qué se quiere hacer con el hospital del Mirón y decírselo a los sorianos a la cara, no esconderse diciendo unos una cosa y otros otra».

Desde el Grupo Parlamentario Socialista se apuntó que «lo primero que esperamos es que ojalá este mes de septiembre vaya el consejero a las Cortes. Hay que reconocer que el consejero de Sanidad comparece en las Cortes, va mucho. Pero parece que cuando se habla del hospital Virgen del Mirón y del Santa Bárbara parece que no quiere ir».

La esperanza es que «comparezca a la mayor brevedad posible. Seguiremos con los temas que tenemos pendientes por desgracia año tras año. El tema de radioterapia o el de Cuidados Paliativos a domicilio, que parece que ahora en el horizonte está que lo pongan», finalizó el procurador Ángel Hernández.