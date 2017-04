El PSOE lamenta el freno del PP a cambiar el fondo de compensación

El PSOE, a través de su procurador Ángel Hernández, criticó ayer con dureza la negativa del PP a cambiar los criterios de reparto para los Fondos de Compensación. Esta línea se destina a corregir desigualdades entre territorios. Sin embargo Soria, la provincia menos poblada de Castilla y León, recibió sólo un 0,65% del total autonómico según los últimos datos disponibles.

«Un año más», explicaron los socialistas en un comunicado, «el PP ha impedido que los Fondos de Compensación Interterritorial puedan servir realmente para corregir desequilibrios entre provincias y que incluyan criterios de solidaridad para atender aquellas, que como Soria, tienen clara desventaja».

Por ello el PSOE presentó una propuesta para introducir modificaciones que puedan facilitar ese margen de corrección «que, sin embargo, ha sido rechazada por el PP. Hay que recordar que, con los últimos datos analizados, el Fondo de Compensación Interterritorial del año 2014 dejó en Soria 134.799,88 euros del total, que está dotado en 20.885.810 euros. La cantidad correspondiente a Soria, un 0,65%, es la segunda más baja de la comunidad solo superada por Burgos con un 0,29%».

«La Junta debe modificar los criterios de distribución de los fondos para conseguir los objetivos fijados en la Constitución» explicó el procurador socialista Ángel Hernández, quien lamenta que «al PP le gusta más el mantener sus criterios clientelistas». Según añadió, la propuesta del Grupo Socialista «perseguía en las resoluciones que la Junta de Castilla y León aceptara medidas en el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial para que el volumen total de los mismos se repartiera entre las provincias de la Comunidad con el objetivo de corregir los desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad».

Pero los criterios de reparto no son lo único a lo que se opone el PSOE. «La falta de transparencia es evidente con la gestión de estos fondos, ya que hasta que no se conoce el informe del Consejo de Cuentas no se accede a la información sobre los proyectos que se han financiado. El oscurantismo con el que se trata de gestión estos fondos hacen pensar aún más la subjetividad que la Junta de Castilla y León utiliza al repartir los fondos», aseveró Hernández.

Las resoluciones rechazadas la pasada semana para mejorar la administración de estos fondos también incluían un segundo punto para que la Junta adoptara las medidas necesarias a fin de que en el momento de elaboración del Proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad para cada ejercicio estén determinados los proyectos individuales que formarán parte de cada uno de los superproyectos que se presenten al Fondo de Compensación Interterritorial.

«El PP, de nuevo, ha dado la espalda a las necesidades de Soria y a una medida que de forma especial puede beneficiar a la provincia teniendo en cuenta los datos de inversión de los últimos años. Estamos hablando de datos objetivos y cifras sin interpretación. Nos hemos quedado a la cola del reparto de uno fondos cuyo objetivo precisamente es compensar. Esto no es ser victimista, es ser reivindicativo y defender lo mejor para tus ciudadanos», añadió Hernández, quien además lamentó la posición del procurador popular Jesús Alonso.

A su juicio la falta de solidaridad sigue siendo la tónica habitual para el reparto de estos fondos por parte de la Junta de Castilla y León. Desde el 2009 hasta el 2014 a Soria le han correspondido 7.003.937,04 euros, un 2,68%, que se traduce en la partida más baja de toda la comunidad. Los Fondos de Compensación Interterritorial se encuentran en la Constitución Española, en su artículo 138.1, en el que se obliga al Estado a garantizar la realización efectiva del principio de solidaridad.