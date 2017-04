La dotación económica prevista en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para la Autovía del Duero (A-11) encendió ayer el debate durante la sesión de control al Ejecutivo del pleno de las Cortes. Virginia Barcones, viceportavoz del Grupo Socialista en las Cortes, responsabilizó a la Junta de Castilla y León y al PP de «condenar» a Soria por su «conformismo, justificación y complicidad» al consentir que se estén relegando las inversiones y los plazos para una infraestructura capital. En este sentido apuntó que los 28 millones consignados en el documento son solo una cuarta parte de los 102 millones previstos en el programa plurianual y casi la mitad de los 40 millones que finalmente se ejecutaron durante el ejercicio anterior.

Barcones, que urgió una valoración sobre si estos números concuerdan de algún modo con recientes manifestaciones del presidente Juan Vicente Herrera, en las que tildó a la A-11 como una «absoluta prioridad» que requería «concentrar el esfuerzo inversor por razones de vertebración interna de la Comunidad», aceró su discurso valorando que los 460 millones menos que se contemplan en el PGE, «el más bajo de los últimos 10 años» demuestran lo que de «irrelevante» tiene el PP, «el de antes y el de ahora», dado que prefiere claudicar «porque es mucho más fácil para ustedes y mucho más cómodo enfrentarse a esta Comunidad que enfrentarse a sus compañeros Génova y reivindicar lo que nos corresponde. Eso sí, luego se llenarán la boca y hablarán de despoblación un día sí y otro también, pero cuando llega la hora de la verdad ustedes ponen de rodillas a esta Comunidad», espetó.

Ante estas afirmaciones, Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero regional de Fomento, argumentó que «atendiendo al tiempo en que se podrán aprobar los Presupuestos y a las cuantías previstas para las próximas anualidades se va a poder permitir la continuación de las distintas actuaciones de las de obras de la A-11 para su conclusión».

No obstante sí matizó que sin asumir en primera persona «una defensa encendida de los Presupuestos» Castilla y León mantiene una posición destacada en lo que se refiere al esfuerzo presupuestario del Ministerio de Fomento en el conjunto de la Comunidad «porque es muy relevante».

Asimismo, Suárez-Quiñones, quiso recordar a Barcones que en marzo de 2015 se puso en marcha la variante de Aranda de Duero, «que estaba paralizada también», ejecutándose de modo más que notable porque hasta entonces «poco se había hecho antes».

En este contexto añadió que los cinco tramos, de Langa de Duero a La Mallona, «se pusieron en marcha prácticamente cuando llegó este Gobierno, después de mucha gestión por parte de las empresas adjudicatarias y se gastaron 40 millones» mientras «ahora hay previstos 28 más, que permiten la continuación de todos los tramos».

Esta dotación económica, posible a partir de junio, permitiría según el consejero de Fomento, además de la continuación de las obras en la provincia de Soria, la elaboración de los proyectos entre Zamora y la frontera de Portugal, con incluso partidas para el inicio de las obras en algunos puntos.

La falta de acuerdo entre las partes enfrentadas en la sesión de ayer se hizo extensiva también a la posición amable que, según Barcones, se ha asumido por los dirigentes regionales con el Gobierno central, algo que negó Suárez Quiñones, quien reveló que en relación a su nivel de exigencia «sin ir más lejos este lunes, que tuvimos una reunión en Madrid».

Por último reiteró su idea de que «con esta cantidad y estas proyecciones» se permite la continuidad de las obras «y su conclusión en el plazo razonable que prevean los Presupuestos de los próximos años. Son realidades y nada parecido a la situación que dejaron ustedes en el año 2011, [en referencia al último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapataro] una situación bastante diferente.

Estas observaciones no hicieron mella alguna en Barcones, que llegó a afirmar que los dirigentes del Ministerio de Fomento ya no tienen «credibilidad», dado que el ministro del ramo, Íñigo de la Serna, comprometió que las obras en la provincia de Soria finalizarían en 2019, mientras que ahora el borrador presupuestario fija este plazo en 2021. «Nos mienten y nos vuelven a mentir y esto ya no se sostiene», concluyó.

«No Nieguen el desarrollo y alcen la voz»

La aparente coincidencia que al menos en el discurso mantienen PP yPSOE en torno a la importancia vertebradora de la Autovía del Duero, que prevé unir Soria y Zamora, dos territorios desconectados y en apuros demográficos y estructurales, se convierte en divergencia ostensible a las primeras de cambio. En este sentido, Virginia Barcones, recomendó con motivo de la celebración esta próxima semana del Día de Castilla y León «saber hacer Comunidad» para lo que recomendó «no dejar a nadie de lado» con la vertebración real de todo el territorio regional. «No nos nieguen nuestras posibilidades de desarrollo y alcen la voz por los castellanos y leoneses», recetó .